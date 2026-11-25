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Αμορίμ: Προτιμώ οι παίκτες μου να παίζουν GTA, παρά να σκρολάρουν στα social media
Αμορίμ: Προτιμώ οι παίκτες μου να παίζουν GTA, παρά να σκρολάρουν στα social media
Ο προπονητής της Μίλαν, Ρούμπεν Αμορίμ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό μίλησε και για το GTA
Η Μίλαν αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που θέλει πάση θυσία τη νίκη, αφού έχει χάσει πολύ έδαφος στο Europa League. Ο Ρούμπεν Αμορίμ στη συνέντευξη Τύπου για την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες μίλησε για παιχνίδι GTA που είναι της μόδας επισημαίνοντας ότι προτιμάει οι παίκτες του να ασχολούνται με αυτό παρά να σκρολάρουν στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αναλυτικά ο Ρούμπεν Αμορίμ μίλησε:
«Είναι δύσκολο να προστατέψεις έναν παίκτη, δεδομένων των καιρών που διανύουμε. Οι νεότεροι παίκτες είναι καλύτερα προετοιμασμένοι στο να διαχειριστούν την κριτική — είναι μια διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη στην οποία μεγάλωσα εγώ.
Όταν με ρωτήσατε για το GTA (Grand Theft Auto), θα προτιμούσα, για να είμαι ειλικρινής, (και προτιμώ) οι παίκτες μου να περνούν όλη τη μέρα παίζοντας αυτό, παρά να σκρολάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά τον αγώνα με τη Φροζινόνε, δεν διάβασα απολύτως τίποτα: έτσι επιλέγω να ζω τη ζωή μου και να βιώνω την καθημερινότητά μου».
Για το τι περιμένει: Τι περιμένω από το γήπεδο και την ατμόσφαιρα; Ξέρω την ατμόσφαιρα στο γήπεδο αυτό. Είναι απίστευτη. Φανταστική. Είναι σημαντικό να έχουν οι παίκτες μου αυτήν την εμπειρία παρότι για μένα δεν υπάρχει πιο δύσκολο γήπεδο από το Σαν Σίρο. Έχω χάσει εδώ με 5-1 (ως παίκτης της Μπενφίκα) αλλά είμαι φουλ επικεντρωμένος στο τι πρέπει να κάνουμε.
Για τον Ολυμπιακό: Είναι ένα παιχνίδι που θα είναι διαφορετικό από αυτό με τη Φροζινόνε. Πρέπει να βελτιωθούμε και στο αμυντικό μας σκέλος μεταξύ άλλων. Δεχόμαστε διαρκώς γκολ οπότε χρίζουμε βελτίωσης.
Για τις απουσίες της Μίλαν: Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, γιατί στις μεγάλες ομάδες δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό (το ενδεχόμενο). Δεν μπορώ να δεχτώ την άποψη ότι χάσαμε όλα αυτά τα παιχνίδια στην Ευρώπη απλώς επειδή κάναμε ροτέισον. Πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι και να προσεγγίζουμε κάθε αγώνα όπως κάναμε απέναντι στην Ίντερ, τη Φροζινόνε ή την Τζένοα.
Για το ματς με τον Ολυμπιακό αποτελεί άλλη μια δοκιμασία για εμάς. Γιατί να μην προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όλες τις διοργανώσεις; Το Πρωτάθλημα; Η γνώμη μου δεν έχει αλλάξει. Είναι μια δύσκολη χρονιά αλλά αν έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τον τίτλο, θα το κάνουμε. Δεν θα επιτρέψω στα κομπλιμέντα ή στα όποια καλά σχόλια να αλλάξουν την προσέγγισή μου. Πρέπει να νικήσουμε αύριο. Είμαι προετοιμασμένος και για την περίπτωση που δεν θα τα καταφέρουμε,
Για το προφίλ του Ολυμπιακού: Είναι μία δυνατή ομάδα. Έχουν επιθετικότητα και ειδικά εντός έδρας. Έχω παίξει εκεί 2 φορές και ήταν σκληρό και δύσκολο για μένα. Ξέρω τον προπονητή τους και τι θέλει να κάνει. Παίζουν ένα συμπαγές ποδόσφαιρο και με σχηματισμό στο 4-3-3. Αλλάζουν τα πράγματα, κάνουν αλλαγές και έχουν και τον Ζότα αλλά και πολλούς Πορτογάλους παίκτες. ο Κάρμο είναι μεγάλο ταλέντο αλλά έχει παρορμητικότητα. Ελπίζω να παίξει καλά αύριο και πραγματικά ελπίζω να έχει μία φοβερή καριέρα μπροστά του.
Ο Άρντον Γιασάρι εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Μίλαν στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και αναφέρθηκε φυσικά στο γεγονός ότι θα βρει απέναντι του τον Φρόιλερ.
«Θα έχω έξτρα κίνητρο. Έχουμε μιλήσει για αυτόν τον αγώνα (και την ατμόσφαιρα) όταν ήμασταν στην Εθνική. Ανυπομονεί να παίξει απέναντί μας. Και εγώ ανυπομονώ να παίξω απέναντί του. Θα είναι ένα φοβερό ματς. Περιμένω πώς και πώς να τον δω. Θα ήθελα και θέλω να τον νικήσω», είπε ο Γιασάρι.
Αναλυτικά ο Ρούμπεν Αμορίμ μίλησε:
«Είναι δύσκολο να προστατέψεις έναν παίκτη, δεδομένων των καιρών που διανύουμε. Οι νεότεροι παίκτες είναι καλύτερα προετοιμασμένοι στο να διαχειριστούν την κριτική — είναι μια διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη στην οποία μεγάλωσα εγώ.
Όταν με ρωτήσατε για το GTA (Grand Theft Auto), θα προτιμούσα, για να είμαι ειλικρινής, (και προτιμώ) οι παίκτες μου να περνούν όλη τη μέρα παίζοντας αυτό, παρά να σκρολάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά τον αγώνα με τη Φροζινόνε, δεν διάβασα απολύτως τίποτα: έτσι επιλέγω να ζω τη ζωή μου και να βιώνω την καθημερινότητά μου».
Για το τι περιμένει: Τι περιμένω από το γήπεδο και την ατμόσφαιρα; Ξέρω την ατμόσφαιρα στο γήπεδο αυτό. Είναι απίστευτη. Φανταστική. Είναι σημαντικό να έχουν οι παίκτες μου αυτήν την εμπειρία παρότι για μένα δεν υπάρχει πιο δύσκολο γήπεδο από το Σαν Σίρο. Έχω χάσει εδώ με 5-1 (ως παίκτης της Μπενφίκα) αλλά είμαι φουλ επικεντρωμένος στο τι πρέπει να κάνουμε.
Για τον Ολυμπιακό: Είναι ένα παιχνίδι που θα είναι διαφορετικό από αυτό με τη Φροζινόνε. Πρέπει να βελτιωθούμε και στο αμυντικό μας σκέλος μεταξύ άλλων. Δεχόμαστε διαρκώς γκολ οπότε χρίζουμε βελτίωσης.
Για τις απουσίες της Μίλαν: Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, γιατί στις μεγάλες ομάδες δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό (το ενδεχόμενο). Δεν μπορώ να δεχτώ την άποψη ότι χάσαμε όλα αυτά τα παιχνίδια στην Ευρώπη απλώς επειδή κάναμε ροτέισον. Πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι και να προσεγγίζουμε κάθε αγώνα όπως κάναμε απέναντι στην Ίντερ, τη Φροζινόνε ή την Τζένοα.
Για το ματς με τον Ολυμπιακό αποτελεί άλλη μια δοκιμασία για εμάς. Γιατί να μην προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όλες τις διοργανώσεις; Το Πρωτάθλημα; Η γνώμη μου δεν έχει αλλάξει. Είναι μια δύσκολη χρονιά αλλά αν έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τον τίτλο, θα το κάνουμε. Δεν θα επιτρέψω στα κομπλιμέντα ή στα όποια καλά σχόλια να αλλάξουν την προσέγγισή μου. Πρέπει να νικήσουμε αύριο. Είμαι προετοιμασμένος και για την περίπτωση που δεν θα τα καταφέρουμε,
Για το προφίλ του Ολυμπιακού: Είναι μία δυνατή ομάδα. Έχουν επιθετικότητα και ειδικά εντός έδρας. Έχω παίξει εκεί 2 φορές και ήταν σκληρό και δύσκολο για μένα. Ξέρω τον προπονητή τους και τι θέλει να κάνει. Παίζουν ένα συμπαγές ποδόσφαιρο και με σχηματισμό στο 4-3-3. Αλλάζουν τα πράγματα, κάνουν αλλαγές και έχουν και τον Ζότα αλλά και πολλούς Πορτογάλους παίκτες. ο Κάρμο είναι μεγάλο ταλέντο αλλά έχει παρορμητικότητα. Ελπίζω να παίξει καλά αύριο και πραγματικά ελπίζω να έχει μία φοβερή καριέρα μπροστά του.
Ο Άρντον Γιασάρι εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Μίλαν στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και αναφέρθηκε φυσικά στο γεγονός ότι θα βρει απέναντι του τον Φρόιλερ.
«Θα έχω έξτρα κίνητρο. Έχουμε μιλήσει για αυτόν τον αγώνα (και την ατμόσφαιρα) όταν ήμασταν στην Εθνική. Ανυπομονεί να παίξει απέναντί μας. Και εγώ ανυπομονώ να παίξω απέναντί του. Θα είναι ένα φοβερό ματς. Περιμένω πώς και πώς να τον δω. Θα ήθελα και θέλω να τον νικήσω», είπε ο Γιασάρι.
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