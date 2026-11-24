Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
«Ο Γιαμάλ έχασε το ματς για να παίξει GTA VI;»
«Ο Γιαμάλ έχασε το ματς για να παίξει GTA VI;»
Ένα απρόοπτο και άκρως χιουμοριστικό σκηνικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Μπαρτσελόνα, με πρωταγωνιστές τον Φρένκι ντε Γιονγκ και τον απόντα Λαμίν Γιαμάλ
Ενώ η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από την απουσία του νεαρού Ισπανού μεσοεπιθετικού, ένας δημοσιογράφος αιφνιδίασε τους πάντες ρωτώντας ευθέως: «Έχασε ο Λαμίν τον αγώνα επειδή προτίμησε να μείνει και να παίξει το GTA VI;». Το σχόλιο προκάλεσε αμέσως γέλια στην αίθουσα και στον ίδιο τον Ολλανδό χαφ, ο οποίος έδειξε φανερά έκπληκτος από την ευρηματικότητα της ερώτησης, αποχωρώντας μάλιστα λίγο αργότερα χαμογελαστός από το πάνελ.
Περνώντας στο αγωνιστικό κομμάτι και τη σοβαρή πλευρά της υπόθεσης, ο Ντε Γιονγκ παραδέχθηκε πως η απουσία του Γιαμάλ αποτελεί πλήγμα για τους «μπλαουγκράνα» ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης απέναντι στη Σαμπάχ για το Champions League (25/11, 19:45). «Όταν λείπει ένας παίκτης σαν τον Λαμίν, είναι πάντα αισθητό. Δημιουργεί τόσα πολλά μόνος του και είναι προικισμένος με απίστευτο ταλέντο. Σίγουρα θα μας λείψει, αλλά πρέπει να μπορέσουμε να κερδίσουμε και χωρίς αυτόν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός μέσος.
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Περνώντας στο αγωνιστικό κομμάτι και τη σοβαρή πλευρά της υπόθεσης, ο Ντε Γιονγκ παραδέχθηκε πως η απουσία του Γιαμάλ αποτελεί πλήγμα για τους «μπλαουγκράνα» ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης απέναντι στη Σαμπάχ για το Champions League (25/11, 19:45). «Όταν λείπει ένας παίκτης σαν τον Λαμίν, είναι πάντα αισθητό. Δημιουργεί τόσα πολλά μόνος του και είναι προικισμένος με απίστευτο ταλέντο. Σίγουρα θα μας λείψει, αλλά πρέπει να μπορέσουμε να κερδίσουμε και χωρίς αυτόν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός μέσος.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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