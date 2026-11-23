Βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή για τη Νυρεμβέργη και ταυτόχρονα είναι ο αρχηγός στην Εθνική Ελπίδων, η οποία πέρασε για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια σε τελική φάση του Euro