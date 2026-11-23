Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Ο Έλληνας διεθνής που ξεχωρίζει και η μεταγραφή που έκλεισε
Ο Έλληνας διεθνής που ξεχωρίζει και η μεταγραφή που έκλεισε
Βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή για τη Νυρεμβέργη και ταυτόχρονα είναι ο αρχηγός στην Εθνική Ελπίδων, η οποία πέρασε για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια σε τελική φάση του Euro
Ο Αλέξης Καλογερόπουλος στρέφει σταδιακά πολλά μάτια πάνω του. Ακόμη και στην πρόσφατη ήττα από την Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ ήταν στους παίκτες που είχαν την υψηλότερη βαθμολογία σε γνωστές πλατφόρμες.
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