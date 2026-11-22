Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Εβάν Φουρνιέ: Δοκίμασε παραδοσιακή μπατζίνα στην Καρδίτσα και την... διαφήμισε στα social, φωτογραφία
Εβάν Φουρνιέ: Δοκίμασε παραδοσιακή μπατζίνα στην Καρδίτσα και την... διαφήμισε στα social, φωτογραφία
Ο Εβάν Φουρνιέ εντυπωσιάστηκε από την παραδοσιακή πίτα της Θεσσαλίας
Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε το χρέος του στην Καρδίτσα, ο Ολυμπιακός πέρασε από την πόλη κερδίζοντας 81-75 την τοπική ομάδα για την Stoiximan Basket League.
Μετά από το παιχνίδι ο Γάλλος γεύτηκε την παραδοσιακή πίτα της Θεσσαλίας, την μπατζίνα, και ενθουσιάστηκε. Πρόκειται για πίτα δίχως φύλλο η οποία έχει κολοκύθι και τυρί.
Ο Φουρνιέ εντυπωσιάστηκε με την πίτα και την ανέβασε στα social. O Γάλλος σε κάθε πόλη που ταξιδεύει δοκιμάζει παραδοσιακές συνταγές και έχει ξετρελαθεί με την μπουγάτσα Θεσσαλονίκης και όχι μόνο...
Μετά από το παιχνίδι ο Γάλλος γεύτηκε την παραδοσιακή πίτα της Θεσσαλίας, την μπατζίνα, και ενθουσιάστηκε. Πρόκειται για πίτα δίχως φύλλο η οποία έχει κολοκύθι και τυρί.
Ο Φουρνιέ εντυπωσιάστηκε με την πίτα και την ανέβασε στα social. O Γάλλος σε κάθε πόλη που ταξιδεύει δοκιμάζει παραδοσιακές συνταγές και έχει ξετρελαθεί με την μπουγάτσα Θεσσαλονίκης και όχι μόνο...
🚨🚨🚨 Tried Batzina for the first time…thank you❤️🤍 https://t.co/eaejaS6Xws— Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 22, 2026
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