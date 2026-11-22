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Sold out ο αγώνας της Καρδίτσας με τον Ολυμπιακό
Sold out ο αγώνας της Καρδίτσας με τον Ολυμπιακό
Η ομάδα της Θεσσαλίας ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» για τη Stoiximan GBL
Κατάμεστο αναμένεται να είναι το γήπεδο της Καρδίτσας για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, καθώς η θεσσαλική ομάδα ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν.
Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 15:00, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με το ενδιαφέρον των φιλάθλων να είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
Όπως ενημέρωσε επίσημα η Καρδίτσα, δεν θα λειτουργήσουν τα εκδοτήρια του γηπέδου, καθώς δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια. Ως εκ τούτου, δικαίωμα εισόδου θα έχουν αποκλειστικά όσοι έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι σήμερα στον αγώνα Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ – Ολυμπιακός (22.11.2026 – 15.00) για την 8η αγωνιστική της GBL, δεν θα λειτουργήσουν τα εκδοτήρια του γηπέδου καθώς τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο οι φίλαθλοι που έχουν στη διάθεσή τους εισιτήρια για τον αγώνα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο των φιλάθλων που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα, είναι η χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet μέσω της οποίας θα ελέγχονται τα εισιτήρια κατά την είσοδο. Παρακαλούμε τους φιλάθλους για την έγκαιρη προσέλευσή τους, ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση κατά την είσοδό τους στο γήπεδο».
Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 15:00, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με το ενδιαφέρον των φιλάθλων να είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
Όπως ενημέρωσε επίσημα η Καρδίτσα, δεν θα λειτουργήσουν τα εκδοτήρια του γηπέδου, καθώς δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια. Ως εκ τούτου, δικαίωμα εισόδου θα έχουν αποκλειστικά όσοι έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι σήμερα στον αγώνα Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ – Ολυμπιακός (22.11.2026 – 15.00) για την 8η αγωνιστική της GBL, δεν θα λειτουργήσουν τα εκδοτήρια του γηπέδου καθώς τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο οι φίλαθλοι που έχουν στη διάθεσή τους εισιτήρια για τον αγώνα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο των φιλάθλων που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα, είναι η χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet μέσω της οποίας θα ελέγχονται τα εισιτήρια κατά την είσοδο. Παρακαλούμε τους φιλάθλους για την έγκαιρη προσέλευσή τους, ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση κατά την είσοδό τους στο γήπεδο».
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