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Πρωταθλητής Βραζιλίας ο Ζαρντίμ, αλλά το μέλλον του στη Φλαμένγκο παραμένει ανοιχτό, βίντεο
Πρωταθλητής Βραζιλίας ο Ζαρντίμ, αλλά το μέλλον του στη Φλαμένγκο παραμένει ανοιχτό, βίντεο
Ο Πορτογάλος προπονητής οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ωστόσο άφησε ανοικτό το μέλλον του σχετικά με την παραμονή του στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου
Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ πανηγυρίζει μια ακόμη σημαντική επιτυχία στην προπονητική του καριέρα, καθώς οδήγησε τη Φλαμένγκο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Βραζιλίας, μετά την ισοπαλία με 1-1 απέναντι στην Παλμέιρας.
Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στην κορυφή, με τη Φλαμένγκο να διατηρεί τα σκήπτρα της στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, παρά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τίτλου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της παραμονής του Πορτογάλου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη σεζόν.
Ο Ζαρντίμ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο, και μετά το τέλος της αναμέτρησης κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με το μέλλον του.
Η απάντησή του ήταν μάλλον αινιγματική, καθώς δεν θέλησε να δώσει ξεκάθαρη κατεύθυνση για το αν θα συνεχίσει στη Φλαμένγκο, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
«Έχουμε ήδη κερδίσει το πρωτάθλημα, αλλά έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια μπροστά μας. Στο ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον. Σίγουρα, αφού γίνουμε πρωταθλητές, θα καθίσουμε στο τραπέζι. Είναι κάτι συνηθισμένο», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια, εξήγησε πως έχει καθιερώσει έναν συγκεκριμένο τρόπο συνεργασίας με τις ομάδες που αναλαμβάνει, επιλέγοντας συνήθως μονοετή συμβόλαια με οψιόν ανανέωσης.
«Αν ενδιαφέρομαι να συνεχίσω, δεν πειράζει. Αν όχι, δεν θέλω να παίρνω χρήματα από κανέναν. Είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά μου. Αυτός είναι ο τρόπος εργασίας μου, γιατί ξέρω ότι βασίζομαι στα αποτελέσματα», συμπλήρωσε ο Πορτογάλος.
Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στην κορυφή, με τη Φλαμένγκο να διατηρεί τα σκήπτρα της στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, παρά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τίτλου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της παραμονής του Πορτογάλου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη σεζόν.
Leonardo Jardim, ao ser questionado se fica no Flamengo para 2027: "No futebol, nunca se sabe do que será o futuro." 🎥 @simpraisa https://t.co/VUXH0BuIqa— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 21, 2026
Ο Ζαρντίμ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο, και μετά το τέλος της αναμέτρησης κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με το μέλλον του.
Η απάντησή του ήταν μάλλον αινιγματική, καθώς δεν θέλησε να δώσει ξεκάθαρη κατεύθυνση για το αν θα συνεχίσει στη Φλαμένγκο, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
Congratulations to Portuguese manager Leonardo Jardim for leading Flamengo to the Brazilian Title! 🇵🇹 🇧🇷 🏆 https://t.co/HTnshUTjiz— PortugueseSoccer.com ⚽️ (@PsoccerCOM) November 21, 2026
«Έχουμε ήδη κερδίσει το πρωτάθλημα, αλλά έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια μπροστά μας. Στο ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον. Σίγουρα, αφού γίνουμε πρωταθλητές, θα καθίσουμε στο τραπέζι. Είναι κάτι συνηθισμένο», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια, εξήγησε πως έχει καθιερώσει έναν συγκεκριμένο τρόπο συνεργασίας με τις ομάδες που αναλαμβάνει, επιλέγοντας συνήθως μονοετή συμβόλαια με οψιόν ανανέωσης.
«Αν ενδιαφέρομαι να συνεχίσω, δεν πειράζει. Αν όχι, δεν θέλω να παίρνω χρήματα από κανέναν. Είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά μου. Αυτός είναι ο τρόπος εργασίας μου, γιατί ξέρω ότι βασίζομαι στα αποτελέσματα», συμπλήρωσε ο Πορτογάλος.
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