Ολυμπιακός: Πρόστιμο 6000 ευρώ στον Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με τον Άρη
Ολυμπιακός: Πρόστιμο 6000 ευρώ στον Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με τον Άρη
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε για υβριστική συμπεριφορά προς τους διαιτητές
Πρόστιμο 6000 ευρώ επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ στον Γιώργο Μπαρτζώκα για υβριστική συμπεριφορά προς τους διαιτητές στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο.
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού αποβλήθηκε με 2η τεχνική ποινή στην τελευταία περίοδο και είπε στους διαιτητές: «Τι νούμερα είστε σήμερα».
Παράλληλα ο Ολυμπιακός για τον ίδιο λόγο τιμωρήθηκε με 3000 ευρώ.
Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή:
1. Επιβάλλει στον Γεώργιο Μπαρτζώκα, προπονητή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), χρηματική ποινή έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ, για την πειθαρχική παράβαση της υβριστικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στις 15.11.2026 μεταξύ των ομάδων ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ).
2. Επιβάλλει στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της υβριστικής συμπεριφοράς εκ μέρους του προπονητή της, Γεώργιο Μπαρτζώκα, στον ίδιο ως άνω αγώνα.
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού αποβλήθηκε με 2η τεχνική ποινή στην τελευταία περίοδο και είπε στους διαιτητές: «Τι νούμερα είστε σήμερα».
Παράλληλα ο Ολυμπιακός για τον ίδιο λόγο τιμωρήθηκε με 3000 ευρώ.
Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή:
1. Επιβάλλει στον Γεώργιο Μπαρτζώκα, προπονητή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), χρηματική ποινή έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ, για την πειθαρχική παράβαση της υβριστικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στις 15.11.2026 μεταξύ των ομάδων ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ).
2. Επιβάλλει στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της υβριστικής συμπεριφοράς εκ μέρους του προπονητή της, Γεώργιο Μπαρτζώκα, στον ίδιο ως άνω αγώνα.
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