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Άρσεναλ: Παραμένει εκτός για ένα μήνα ο Σάκα σύμφωνα με τον Αρτέτα
Άρσεναλ: Παραμένει εκτός για ένα μήνα ο Σάκα σύμφωνα με τον Αρτέτα
Η Άρσεναλ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Σάκα γι’ ακόμα ένα μήνα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Μικέλ Αρτέτα
Ακόμα πιο άσχημα είναι τα νέα στην Άρσεναλ για τον Σάκα και τον τραυματισμό που είχε υποστεί πριν ένα μήνα. Ο ποδοσφαιριστής είχε πρόβλημα στον τετρακέφαλο και τότε είχε γίνει γνωστό πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα.
Θεωρητικά ο Σάκα θα έπρεπε με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων να έχει τεθεί στη διάθεση του Μικέλ Αρτέτα. Ωστόσο τα νέα που έρχονται από το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι και πολύ ευχάριστα για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή.
Ο τεχνικός της Άρσεναλ επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης θα πρέπει να απουσιάσει γι’ ακόμα τέσσερις εβδομάδες προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα του και να μπορέσει να επιστρέψει σε καλή κατάσταση.
Θεωρητικά ο Σάκα θα έπρεπε με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων να έχει τεθεί στη διάθεση του Μικέλ Αρτέτα. Ωστόσο τα νέα που έρχονται από το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι και πολύ ευχάριστα για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή.
Ο τεχνικός της Άρσεναλ επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης θα πρέπει να απουσιάσει γι’ ακόμα τέσσερις εβδομάδες προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα του και να μπορέσει να επιστρέψει σε καλή κατάσταση.
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