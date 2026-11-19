Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.

Στο «The Football Show» της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου: Στην τελική ευθεία για την επανέναρξη του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League και οι… μηχανές των ομάδων αρχίζουν να δουλεύουν ξανά στο φουλ.



Το πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ για την παραμονή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.



Τι σχεδιάζει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για να καλύψει τις απουσίες των τραυματιών Έσε και Πουέρτα.



Πώς θα αντιμετωπίσει ο Μάρκο Νίκολιτς το διπλό εκτός έδρας ραντεβού σε Ελλάδα και Ευρώπη με Καλαμάτα και Κόμο.



Οι σκέψεις του Αλέσιο Λίσι για τις επόμενες αγωνιστικές που θα κρίνουν αν η ομάδα του θα μείνει ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου.



Όλα όσα έχει στο μυαλό του ο Μιχάλης Γρηγορίου για να παραμείνει ο Άρης σε τροχιά play offs 1-4.



Καλεσμένος της εκπομπής ο «αρχιτέκτονας» της επιτυχίας της εθνικής ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης.



Όλο το ρεπορτάζ από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που ετοιμάζονται για τις δεύτερες «μάχες» τους αυτή την εβδομάδα στη Euroleague.



Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.



Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ



Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ



Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό



Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.