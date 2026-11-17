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Σάλος στην Πορτογαλία με τη μητέρα του Ρονάλντο: «Χαίρομαι που χάσαμε από τη Δανία» – Καταπέλτης ο Τύπος!
Σάλος στην Πορτογαλία με τη μητέρα του Ρονάλντο: «Χαίρομαι που χάσαμε από τη Δανία» – Καταπέλτης ο Τύπος!
Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας εξακολουθεί να απασχολεί τη χώρα, με τις τελευταίες εβδομάδες της παρουσίας του στην ομάδα να σημαδεύονται από συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο και τη θέση του στα αποδυτήρια
Μάλιστα, στην αναμέτρηση με τη Δανία, όπου η Πορτογαλία γνώρισε βαριά ήττα με 4-1, πραγματοποιήθηκε στο 7ο λεπτό μια συμβολική κίνηση προς τιμήν του απόντος Ρονάλντο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν ικανοποίησε το οικογενειακό περιβάλλον του Πορτογάλου σούπερ σταρ, με τη μητέρα του να θεωρεί πως ήταν ακατάλληλο να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο αφιέρωμα χωρίς την παρουσία του ίδιου.
Η Ντολόρες Αβέιρο, μάλιστα, προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, φτάνοντας στο σημείο να εκφράσει την ικανοποίησή της για την ήττα της εθνικής ομάδας!
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Η Ντολόρες Αβέιρο, μάλιστα, προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, φτάνοντας στο σημείο να εκφράσει την ικανοποίησή της για την ήττα της εθνικής ομάδας!
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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