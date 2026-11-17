To κάρφωμα του Αντετοκούνμπο «με τσαμπουκά» κόντρα στους Ρόκετς που ξεχώρισε το ΝΒΑ, δείτε βίντεο
To κάρφωμα του Αντετοκούνμπο «με τσαμπουκά» κόντρα στους Ρόκετς που ξεχώρισε το ΝΒΑ, δείτε βίντεο
O Γιάννης Αντετοκούνμπο «έβαλε στο καλάθι» τον Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ όταν προσπάθησε να τον σταματήσει
Άλλη μια ξεχωριστή εμφάνιση «έγραψε» τα ξημερώματα της Τρίτης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδηγώντας τους Μαϊάμι Χιτ στην πέμπτη σερί νίκη τους.
Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ είχε 20 πόντους, 13 ριμπάουντ και έξι ασίστ στη νίκη των Χιτ επί των Χιούστον Ρόκετς με 128-110, με το ΝΒΑ να ξεχωρίζει ένα κάρφωμα που έκανε με αντίπαλο τον Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ.
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το ΝΒΑ στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έγινε «με τσαμπουυκά».
Ο Greek Freak από την πλευρά του αρκέστηκε να σχολιάσει με αρκετά emoji από φλόγες την εμφάνισή του και τη νίκη των Χιτ στο άλμπουμ από βίντεο και φωτογραφίες που ανέβασε στα social media.
Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ είχε 20 πόντους, 13 ριμπάουντ και έξι ασίστ στη νίκη των Χιτ επί των Χιούστον Ρόκετς με 128-110, με το ΝΒΑ να ξεχωρίζει ένα κάρφωμα που έκανε με αντίπαλο τον Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ.
Giannis Antetokounmpo takes Jabari Smith Jr. to the rim, and finishes with a ferocious dunk on him (with replays)— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 17, 2026
pic.twitter.com/sZlFCSeJ2n
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το ΝΒΑ στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έγινε «με τσαμπουυκά».
Ο Greek Freak από την πλευρά του αρκέστηκε να σχολιάσει με αρκετά emoji από φλόγες την εμφάνισή του και τη νίκη των Χιτ στο άλμπουμ από βίντεο και φωτογραφίες που ανέβασε στα social media.
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