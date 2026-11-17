Ο Ντόρσεϊ μετρά αντίστροφα για την Εθνική: «Πλησιάζει αυτή η εποχή ξανά»
Ο Ντόρσεϊ μετρά αντίστροφα για την Εθνική: «Πλησιάζει αυτή η εποχή ξανά»
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ανυπομονεί να αγωνιστεί και πάλι με τη φανέλα της «γαλανόλευκης», όπως έκανε γνωστό, μέσω των social media
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ φρόντισε να στείλει τα δικά του μηνύματα μέσα από τα social media, με τις τελευταίες αναρτήσεις του στο instagram να συγκεντρώνουν νέο ενδιαφέρον.
Αρχικά, ο διεθνής γκαρντ έκανε repost ένα βίντεο με ένα μήνυμα που αναφέρεται στη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και την αξία του να παραμένεις όρθιος, ακόμη κι όταν κάποιοι δεν σου έχουν φερθεί όπως θα έπρεπε.
Λίγες ώρες αργότερα, πάντως, ο Ντόρσεϊ έστρεψε την προσοχή του σε κάτι που φαίνεται πως περιμένει με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Την επιστροφή του στην Εθνική Ελλάδας.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού δημοσίευσε ένα ακόμη story, αυτή τη φορά με ξεκάθαρη αναφορά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, δείχνοντας πως μετρά αντίστροφα για την επόμενη φορά που θα φορέσει τη γαλανόλευκη φανέλα.
«Ευχαριστώ Θεέ μου που με ξύπνησες για ακόμη μία ημέρα. Πλησιάζει ξανά αυτή η εποχή», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτησή του.
Αρχικά, ο διεθνής γκαρντ έκανε repost ένα βίντεο με ένα μήνυμα που αναφέρεται στη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και την αξία του να παραμένεις όρθιος, ακόμη κι όταν κάποιοι δεν σου έχουν φερθεί όπως θα έπρεπε.
Λίγες ώρες αργότερα, πάντως, ο Ντόρσεϊ έστρεψε την προσοχή του σε κάτι που φαίνεται πως περιμένει με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Την επιστροφή του στην Εθνική Ελλάδας.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού δημοσίευσε ένα ακόμη story, αυτή τη φορά με ξεκάθαρη αναφορά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, δείχνοντας πως μετρά αντίστροφα για την επόμενη φορά που θα φορέσει τη γαλανόλευκη φανέλα.
«Ευχαριστώ Θεέ μου που με ξύπνησες για ακόμη μία ημέρα. Πλησιάζει ξανά αυτή η εποχή», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτησή του.
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