Η τελική βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής: Πρώτη η Γερμανία, τρίτη η Ελλάδα
Η τελική βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής: Πρώτη η Γερμανία, τρίτη η Ελλάδα
Η Γερμανία με την 5άρα στην Ολλανδία πήρε την 1η θέση και άφησε την Ολλανδία 2η και την Ελλάδα 3η Ε
Η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Σερβίας με 1-0 αλλά αυτό δεν έφτανε για να πάρει μια από τις δύο θέσεις που έδιναν πρόκριση στην επόμενη φάση.
Οι Γερμανοί έριξαν 5άρα στην Ολλανδία και έτσι άφησαν 3η την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τριπλή ισοβαθμία στους 11 πόντους, Τελευταία έμεινε η Σερβία χωρίς βαθμό.
Τα αποτελέσματα στον όμιλο της Ελλάδας στο UEFA Nations League
1η αγωνιστική (24/9/26)
Ολλανδία - Γερμανία 1-1
Σερβία - Ελλάδα 1-2
2η αγωνιστική (27/09/26)
Σερβία - Ολλανδία 1-2
Γερμανία - Ελλάδα 0-1
3η αγωνιστική (01/10/26)
Γερμανία - Σερβία 2-0
Ελλάδα - Ολλανδία 2-2
4η αγωνιστική (04/10/26)
Οι Γερμανοί έριξαν 5άρα στην Ολλανδία και έτσι άφησαν 3η την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τριπλή ισοβαθμία στους 11 πόντους, Τελευταία έμεινε η Σερβία χωρίς βαθμό.
Τα αποτελέσματα στον όμιλο της Ελλάδας στο UEFA Nations League
1η αγωνιστική (24/9/26)
Ολλανδία - Γερμανία 1-1
Σερβία - Ελλάδα 1-2
2η αγωνιστική (27/09/26)
Σερβία - Ολλανδία 1-2
Γερμανία - Ελλάδα 0-1
3η αγωνιστική (01/10/26)
Γερμανία - Σερβία 2-0
Ελλάδα - Ολλανδία 2-2
4η αγωνιστική (04/10/26)
Ελλάδα - Γερμανία 0-0
Ολλανδία - Σερβία 2-1
5η αγωνιστική (13/11/26)
Ολλανδία - Ελλάδα 7-0
Σερβία - Γερμανία 1-3
6η αγωνιστική (16/11/26)
Ελλάδα - Σεβία 1-0
Γερμανία - Ολλανδία 5-0
Η τελική βαθμολογία
1. Γερμανία 11 (11-3)
2. Ολλανδία 11 (14-10)
3. Ελλάδα 11 (6-10)
4. Σερβία 0 (4-12)
Ολλανδία - Σερβία 2-1
5η αγωνιστική (13/11/26)
Ολλανδία - Ελλάδα 7-0
Σερβία - Γερμανία 1-3
6η αγωνιστική (16/11/26)
Ελλάδα - Σεβία 1-0
Γερμανία - Ολλανδία 5-0
Η τελική βαθμολογία
1. Γερμανία 11 (11-3)
2. Ολλανδία 11 (14-10)
3. Ελλάδα 11 (6-10)
4. Σερβία 0 (4-12)
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