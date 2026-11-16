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Η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Σερβίας με 1-0 αλλά αυτό δεν έφτανε για να πάρει μια από τις δύο θέσεις που έδιναν πρόκριση στην επόμενη φάση.Οι Γερμανοί έριξαν 5άρα στην Ολλανδία και έτσι άφησαν 3η την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τριπλή ισοβαθμία στους 11 πόντους, Τελευταία έμεινε η Σερβία χωρίς βαθμό.1η αγωνιστική (24/9/26)Ολλανδία - Γερμανία 1-1Σερβία - Ελλάδα 1-22η αγωνιστική (27/09/26)Σερβία - Ολλανδία 1-2Γερμανία - Ελλάδα 0-13η αγωνιστική (01/10/26)Γερμανία - Σερβία 2-0Ελλάδα - Ολλανδία 2-24η αγωνιστική (04/10/26)