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Ελλάδα - Σερβία: Το μηδέν στην άμυνα και η επιστροφή μετά την συντριβή στην Ολλανδία
Ελλάδα - Σερβία: Το μηδέν στην άμυνα και η επιστροφή μετά την συντριβή στην Ολλανδία
Η ανάλυση της νίκης της Ελλάδας κόντρα στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό
Πίεση. Μαγική λέξη στον αθλητισμό… Τρία εικοσιτετράωρα μετά τον εφιάλτη του Άμστερνταμ η Εθνική υποδέχθηκε τη Σερβία, θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να διεκδικήσει την πρόκριση περιμένοντας και ένα δώρο από την Ολλανδία (να μην έχανε στη Γερμανία).
Το ένα ήρθε με πολύ άγχος, το άλλο όχι, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι βγάλαμε μια πρώτη αντίδραση στο γήπεδο.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επεφύλασσε εκπλήξεις στην ενδεκάδα με τον Μανδά να γράφει την πρώτη του συμμετοχή σε επίσημο ματς με την ανδρών, τον Κουλιεράκη (εξαιρετικός παρόλο που δεν έχει αγώνες στη Ρόμα) αντί του Ρέτσου και τον Δουβίκα αντί του τραυματία Ιωαννίδη ενώ επέστρεψε και ο Ζαφείρης.
Με εξαίρεση τον Μανδά, οι άλλες κινήσεις μάλλον αναμενόμενες μετά απ’ αυτό που είχε προηγηθεί και η αλήθεια είναι ότι απέναντι σ’ αυτήν την (πολύ) μέτρια Σερβία στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είχαμε καλύτερη εικόνα.
Το πρόβλημα όμως χθες δεν ήταν ο αντίπαλος αλλά το «πειραγμένο», από το προηγούμενο ματς, μυαλό μας. Η Εθνική ουσιαστικά έπαιζε κόντρα στον εαυτό της και αυτό βάραινε τα πόδια και το μυαλό. Υπερβολικά.
Στο πρώτο ημίχρονο με τον κόσμο (τρομερή ατμόσφαιρα στο Πανθεσσαλικό) να δίνει τεράστια ώθηση από το 16’ (όταν οι Σέρβοι είχαν ένα απειλητικό γύρισμα στην περιοχή μας) κυριαρχήσαμε πλήρως ωστόσο το πρόβλημα ήταν η έλλειψη καθαρού μυαλού.
Στη μεσαία γραμμή παρόλο που οι Σέρβοι υπερείχαν σωματικά, Ζαφείρης και Ανδρούτσος τα πήγαν περίφημα, με την αριστερή μας πλευρά (Τσιμίκας, Τζόλης) να δίνει πράγματα όχι όμως και η δεξιά όπου οι συνεργασίες Ρότα, Καρέτσα ήταν… προβληματικές. Ο Καρέτσας γενικά σ’ αυτό το παράθυρο φάνηκε επηρεασμένος από την περιπέτεια υγείας και τον μετέπειτα τραυματισμό του, αλλά σήμερα τουλάχιστον δεν εκτέθηκε αμυντικά.
Ο Τζόλης, από ένα σημείο και μετά, ήταν ο παίκτης που έψαχναν όλοι, μαζί με τον Παυλίδη έμοιαζαν σαν να είναι παντού στο δεύτερο μισό του γηπέδου με τον επιθετικό της Άρσεναλ να βλέπει τον Πέτροβιτς να του «λέει» όχι σε πολλές περιπτώσεις.
Το 0-0 του ημιχρόνου ανέβασε την πίεση στα… κατακόκκινα, με τη Σερβία να ρίχνει τον ρυθμό (ήθελε να αποφύγει την ήττα έως 3-0 για να μην υποβιβαστεί απευθείας), να κλείνει τους χώρους και το ματς να μην… βλέπεται.
Ο Γιοβάνοβιτς έκανε τις κινήσεις του, με τον κόσμο να αποδοκιμάζει την αντικατάσταση Καρέτσα από τον Μασούρα στο 61’ και οκτώ λεπτά αργότερα ο τελευταίος να πετυχαίνει το 1-0…
Όπως το είχε πετύχει και ο Κουρμπέλης στο Άουγκσμπουργκ κόντρα στη Γερμανία, όταν κι αυτός είχε έρθει από τον πάγκο…
Το τελευταίο 20λεπτο οι Σέρβοι προσπάθησαν, με ατομικές ενέργειες και σέντρες να βρουν την ισοφάριση, με την Εθνική να δίνει (πολλά) μέτρα (λόγω της πίεσης που λέγαμε) με την είσοδο του Κωστούλα να δίνει ενέργεια.
Το ένα ήρθε με πολύ άγχος, το άλλο όχι, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι βγάλαμε μια πρώτη αντίδραση στο γήπεδο.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επεφύλασσε εκπλήξεις στην ενδεκάδα με τον Μανδά να γράφει την πρώτη του συμμετοχή σε επίσημο ματς με την ανδρών, τον Κουλιεράκη (εξαιρετικός παρόλο που δεν έχει αγώνες στη Ρόμα) αντί του Ρέτσου και τον Δουβίκα αντί του τραυματία Ιωαννίδη ενώ επέστρεψε και ο Ζαφείρης.
Με εξαίρεση τον Μανδά, οι άλλες κινήσεις μάλλον αναμενόμενες μετά απ’ αυτό που είχε προηγηθεί και η αλήθεια είναι ότι απέναντι σ’ αυτήν την (πολύ) μέτρια Σερβία στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είχαμε καλύτερη εικόνα.
Το πρόβλημα όμως χθες δεν ήταν ο αντίπαλος αλλά το «πειραγμένο», από το προηγούμενο ματς, μυαλό μας. Η Εθνική ουσιαστικά έπαιζε κόντρα στον εαυτό της και αυτό βάραινε τα πόδια και το μυαλό. Υπερβολικά.
Στο πρώτο ημίχρονο με τον κόσμο (τρομερή ατμόσφαιρα στο Πανθεσσαλικό) να δίνει τεράστια ώθηση από το 16’ (όταν οι Σέρβοι είχαν ένα απειλητικό γύρισμα στην περιοχή μας) κυριαρχήσαμε πλήρως ωστόσο το πρόβλημα ήταν η έλλειψη καθαρού μυαλού.
Στη μεσαία γραμμή παρόλο που οι Σέρβοι υπερείχαν σωματικά, Ζαφείρης και Ανδρούτσος τα πήγαν περίφημα, με την αριστερή μας πλευρά (Τσιμίκας, Τζόλης) να δίνει πράγματα όχι όμως και η δεξιά όπου οι συνεργασίες Ρότα, Καρέτσα ήταν… προβληματικές. Ο Καρέτσας γενικά σ’ αυτό το παράθυρο φάνηκε επηρεασμένος από την περιπέτεια υγείας και τον μετέπειτα τραυματισμό του, αλλά σήμερα τουλάχιστον δεν εκτέθηκε αμυντικά.
Ο Τζόλης, από ένα σημείο και μετά, ήταν ο παίκτης που έψαχναν όλοι, μαζί με τον Παυλίδη έμοιαζαν σαν να είναι παντού στο δεύτερο μισό του γηπέδου με τον επιθετικό της Άρσεναλ να βλέπει τον Πέτροβιτς να του «λέει» όχι σε πολλές περιπτώσεις.
Το 0-0 του ημιχρόνου ανέβασε την πίεση στα… κατακόκκινα, με τη Σερβία να ρίχνει τον ρυθμό (ήθελε να αποφύγει την ήττα έως 3-0 για να μην υποβιβαστεί απευθείας), να κλείνει τους χώρους και το ματς να μην… βλέπεται.
Ο Γιοβάνοβιτς έκανε τις κινήσεις του, με τον κόσμο να αποδοκιμάζει την αντικατάσταση Καρέτσα από τον Μασούρα στο 61’ και οκτώ λεπτά αργότερα ο τελευταίος να πετυχαίνει το 1-0…
Όπως το είχε πετύχει και ο Κουρμπέλης στο Άουγκσμπουργκ κόντρα στη Γερμανία, όταν κι αυτός είχε έρθει από τον πάγκο…
Το τελευταίο 20λεπτο οι Σέρβοι προσπάθησαν, με ατομικές ενέργειες και σέντρες να βρουν την ισοφάριση, με την Εθνική να δίνει (πολλά) μέτρα (λόγω της πίεσης που λέγαμε) με την είσοδο του Κωστούλα να δίνει ενέργεια.
Εκεί όμως δεν κλειδώσαμε το ματς μ’ ένα δεύτερο γκολ λόγω της λάθος τελικής ενέργειας (είτε πάσας, είτε σουτ) για να γλιτώσουμε το έμφραγμα στο φινάλε με το δοκάρι του Λούκιτς από το το… γλίστρημα του Μανδά.
Ε, μετά απ’ αυτά που περάσαμε χρειαζόμασταν και μια μικρή δόση τύχης, την οποία αξίζαμε… Βάση της συνολικής μας εικόνας στον όμιλο.
Ε, μετά απ’ αυτά που περάσαμε χρειαζόμασταν και μια μικρή δόση τύχης, την οποία αξίζαμε… Βάση της συνολικής μας εικόνας στον όμιλο.
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