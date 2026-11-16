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«Ξαναχτύπησε» με νέο στόρι ο Ντόρσεϊ: Αρκετοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου έχουν συμπεριφερθεί
«Ξαναχτύπησε» με νέο στόρι ο Ντόρσεϊ: Αρκετοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου έχουν συμπεριφερθεί
Ο Τάιλερ Ντόρσει αν και έχει επιστρέψει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού έκανε νέα αινιγματική ανάρτηση στο instagram
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει επιστρέψει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού από την Παρασκευή, αλλά δεν ταξίδεψε στην Κύπρο με την υπόλοιπη αποστολή για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ανέτοιμος για να μπει ακόμα με την ομάδα και να αρχίσει να χρησιμοποιείται, αλλά έκανε νέα ανάρτηση στο instagram. Γι’ ακόμα μία φορά προκαλεί ερωτηματικά με όσα αναφέρει σε στόρι του.
«Μείνε δυνατός. Αρκετοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου έχουν συμπεριφερθεί. Καίνε τη γέφυρα επειδή νομίζουν πως χρειάζεται να την περάσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια που τη χρειάζονται», έγραψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ανέτοιμος για να μπει ακόμα με την ομάδα και να αρχίσει να χρησιμοποιείται, αλλά έκανε νέα ανάρτηση στο instagram. Γι’ ακόμα μία φορά προκαλεί ερωτηματικά με όσα αναφέρει σε στόρι του.
«Μείνε δυνατός. Αρκετοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου έχουν συμπεριφερθεί. Καίνε τη γέφυρα επειδή νομίζουν πως χρειάζεται να την περάσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια που τη χρειάζονται», έγραψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
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