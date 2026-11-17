Nations League: Πρωτιά για Γερμανία με πεντάρα στην Ολλανδία, άνοδος για Ελβετία, Ισλανδία και Σλοβακία, δείτε τα γκολ
Nations League: Πρωτιά για Γερμανία με πεντάρα στην Ολλανδία, άνοδος για Ελβετία, Ισλανδία και Σλοβακία, δείτε τα γκολ
Στα προημιτελικά οι Ολλανδοί, στα μπαράζ ανόδου Σλοβενία, Εσθονία και Νησιά Φερόε – Οι τελευταίες εκκρεμότητες της διοργάνωσης
Με την εντυπωσιακή νίκη της Γερμανίας επί της Ολλανδίας με 5-0, την άνοδο της Ελβετίας στη League A και την εξασφάλιση της παρουσίας της Ισλανδίας και της Σλοβακίας στη League B ολοκληρώθηκαν οι αγώνες της Κυριακής (16/11) για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League.
Οι Γερμανοί κατέκτησαν την πρώτη θέση στον όμιλό τους και προκρίθηκαν στα προημιτελικά μαζί με τους Ολλανδούς, αφήνοντας εκτός την Εθνική Ελλάδας, παρά τη νίκη της με 1-0 επί της Σερβίας στον Βόλο. Στις χαμηλότερες κατηγορίες, η Εσθονία και τα Νησιά Φερόε εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα μπαράζ ανόδου, ενώ η Σλοβενία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη δεύτερη θέση του ομίλου της.
Το σκορ άνοιξε ο Σέρχαρντ στο 41', ενώ στο δεύτερο ημίχρονο σκόραραν ο Βιρτς δύο φορές (60', 71'), ο Σλότερμπεκ (65') και ο Γκρούντα (77').
Γερμανία, Ολλανδία και Ελλάδα ολοκλήρωσαν τον όμιλο με 11 βαθμούς, με τους Γερμανούς να παίρνουν την πρωτιά και τους Ολλανδούς το δεύτερο εισιτήριο για τα προημιτελικά. Η Εθνική έμεινε τρίτη στην ισοβαθμία, παρά τη νίκη της επί της Σερβίας με 1-0 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η γαλανόλευκη, πάντως, εξασφάλισε την παραμονή της στη League A χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστεί σε μπαράζ, καθώς αναδείχθηκε καλύτερη τρίτη ομάδα των τεσσάρων ομίλων.
Οι Γερμανοί κατέκτησαν την πρώτη θέση στον όμιλό τους και προκρίθηκαν στα προημιτελικά μαζί με τους Ολλανδούς, αφήνοντας εκτός την Εθνική Ελλάδας, παρά τη νίκη της με 1-0 επί της Σερβίας στον Βόλο. Στις χαμηλότερες κατηγορίες, η Εσθονία και τα Νησιά Φερόε εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα μπαράζ ανόδου, ενώ η Σλοβενία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη δεύτερη θέση του ομίλου της.
Πρώτη η Γερμανία, εκτός προημιτελικών η ΕλλάδαΗ Γερμανία συνέτριψε με 5-0 την Ολλανδία στο Βερολίνο, μόλις τρεις ημέρες μετά το 7-0 των «οράνιε» επί της Ελλάδας, και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο της League A, χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων.
Το σκορ άνοιξε ο Σέρχαρντ στο 41', ενώ στο δεύτερο ημίχρονο σκόραραν ο Βιρτς δύο φορές (60', 71'), ο Σλότερμπεκ (65') και ο Γκρούντα (77').
Γερμανία, Ολλανδία και Ελλάδα ολοκλήρωσαν τον όμιλο με 11 βαθμούς, με τους Γερμανούς να παίρνουν την πρωτιά και τους Ολλανδούς το δεύτερο εισιτήριο για τα προημιτελικά. Η Εθνική έμεινε τρίτη στην ισοβαθμία, παρά τη νίκη της επί της Σερβίας με 1-0 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η γαλανόλευκη, πάντως, εξασφάλισε την παραμονή της στη League A χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστεί σε μπαράζ, καθώς αναδείχθηκε καλύτερη τρίτη ομάδα των τεσσάρων ομίλων.
Ελβετία, Ισλανδία και Σλοβακία πανηγύρισαν την άνοδοΣτη League B, η Ελβετία συνέτριψε με 4-0 τη Σκωτία και κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου της με 16 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League A. Το σκορ άνοιξε με αυτογκόλ του Φέργκιουσον στο 22', ενώ ακολούθησαν τα τέρματα των Μποτέλι (47'), Σάντσες (51') και Αμντούνι (89').
Η Σλοβενία επικράτησε με 3-0 εκτός έδρας της Βόρειας Μακεδονίας, με δύο γκολ του Στουρμ και ένα του Ζεκ, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση και εξασφαλίζοντας συμμετοχή στα μπαράζ ανόδου.
Στη League C, η Ισλανδία νίκησε 3-0 το Λουξεμβούργο με σκόρερ τους Γουίλουμσον (25'), Γκούντγιονσεν (37') και Ελέρτσον (50'), εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League B.
Η Σλοβακία, που είχε ήδη εξασφαλίσει τον προβιβασμό της, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με το Καζακστάν. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές, με τους Τσεσνόκοφ και Βορογκόφσκι, αλλά οι Μπόζενικ και Καπράλικ, ο δεύτερος στις καθυστερήσεις, διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.
Στα μπαράζ ανόδου προκρίθηκαν η Εσθονία και τα Νησιά Φερόε. Οι Εσθονοί επικράτησαν 2-1 της Βουλγαρίας με νικητήριο γκολ του Πάλουμετς στο 60'.
Tα Νησιά Φερόε νίκησαν 1-0 τη Μολδαβία με τέρμα του Σάμουελσεν στο 24'.
Στη League B, Αυστρία και Σουηδία έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους στην κορυφαία κατηγορία, ενώ στη League C την άνοδο έχουν πανηγυρίσει επίσης η Αλβανία και το Μαυροβούνιο. Στα μπαράζ ανόδου από τη League C θα αγωνιστούν ακόμη η Λευκορωσία και η Κύπρος.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Κυριακής, η Φινλανδία επικράτησε 7-2 του Σαν Μαρίνο, η Αλβανία νίκησε 2-0 τη Λευκορωσία, το Μαυροβούνιο πέρασε με 4-1 από την έδρα της Κύπρου, ενώ Λετονία και Αρμενία έμειναν στο 0-0. Στη League D, Γιβραλτάρ και Μάλτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και η Λιθουανία νίκησε 2-1 το Λιχτενστάιν.
Η τελευταία αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, με το ενδιαφέρον στη League A να στρέφεται στον τέταρτο όμιλο και στις αναμετρήσεις Νορβηγία - Ουαλία (19:00) και Πορτογαλία - Δανία (21:45), από τις οποίες θα προκύψει το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά.
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γαλλία-Τουρκία 2-1
Βέλγιο-Ιταλία 4-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Γαλλία 13 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Βέλγιο 12 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ιταλία 10
Τουρκία 0 --Υποβιβασμός
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Γερμανία-Ολλανδία 5-0
ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Γερμανία 11 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ολλανδία 11 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ελλάδα 11
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισπανία-Αγγλία 2-3
Κροατία-Τσεχία 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Αγγλία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ισπανία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Κροατία 6
Τσεχία 0 --Υποβιβασμός
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Νορβηγία-Ουαλία 17/11 - 19:00
Πορτογαλία-Δανία 17/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Πορτογαλία 12 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά--
Δανία 9
Νορβηγία 6
Ουαλία 3
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελβετία-Σκωτία 4-0
Βόρεια Μακεδονία-Σλοβενία 0-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ελβετία 16 --Προβιβάστηκε στη League A
Σλοβενία 8 --Play Offs
Σκωτία 7
Β. Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουκρανία-Γεωργία 17/11 - 21:45
Ουγγαρία-Βόρεια Ιρλανδία 17/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Βόρεια Ιρλανδία 11
Ουγγαρία 10
Ουκρανία 4
Γεωργία 2
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισραήλ-Αυστρία 17/11 - 21:45
Ιρλανδία-Κόσοβο 17/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Αυστρία 11 --Προβιβάστηκε στη League A
Κόσοβο 6
Ιρλανδία 5
Ισραήλ 3
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ρουμανία 17/11 - 21:45
Πολωνία-Σουηδία 17/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Σουηδία 13 --Προβιβάστηκε στη League A
Βοσνία/Ερζεγοβίνη 8
Πολωνία 4
Ρουμανία 3
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία-Σαν Μαρίνο 7-2
Λευκορωσία-Αλβανία 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Αλβανία 15 --Προβιβάστηκε στη League B
Λευκορωσία 10 --Play Offs
Φινλανδία 10
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία-Αρμενία 0-0
Κύπρος-Μαυροβούνιο 1-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Μαυροβούνιο 16 --Προβιβάστηκε στη League B
Κύπρος 8 --Play Offs
Αρμενία 6
Λετονία 2
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Νησιά Φαρόε-Μολδαβία 1-0
Καζακστάν-Σλοβακία 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Σλοβακία 12 --Προβιβάστηκε στη League Β
Νησιά Φαρόε 8 --Play Offs
Μολδαβία 7
Καζακστάν 3
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία-Λουξεμβούργο 3-0
Εσθονία-Βουλγαρία 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ισλανδία 14 --Προβιβάστηκε στη League B
Εσθονία 12 --Playoffs
Βουλγαρία 4
Λουξεμβούργο 3
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γιβραλτάρ-Μάλτα 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Μάλτα 8
Ανδόρα 4
Γιβραλτάρ 3
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία-Λιχτενστάιν 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Αζερμπαϊτζάν 8
Λιθουανία 7
Λιχτενστάιν 1
Στη League C, η Ισλανδία νίκησε 3-0 το Λουξεμβούργο με σκόρερ τους Γουίλουμσον (25'), Γκούντγιονσεν (37') και Ελέρτσον (50'), εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League B.
Η Σλοβακία, που είχε ήδη εξασφαλίσει τον προβιβασμό της, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με το Καζακστάν. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές, με τους Τσεσνόκοφ και Βορογκόφσκι, αλλά οι Μπόζενικ και Καπράλικ, ο δεύτερος στις καθυστερήσεις, διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.
Στα μπαράζ ανόδου προκρίθηκαν η Εσθονία και τα Νησιά Φερόε. Οι Εσθονοί επικράτησαν 2-1 της Βουλγαρίας με νικητήριο γκολ του Πάλουμετς στο 60'.
Tα Νησιά Φερόε νίκησαν 1-0 τη Μολδαβία με τέρμα του Σάμουελσεν στο 24'.
Οι υπόλοιπες προκρίσεις και οι τελευταίες εκκρεμότητεςΑπό τους αγώνες που είχαν προηγηθεί, Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία και Ισπανία έχουν επίσης εξασφαλίσει την παρουσία τους στα προημιτελικά της League A, ενώ το ίδιο ισχύει για την Πορτογαλία.
Στη League B, Αυστρία και Σουηδία έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους στην κορυφαία κατηγορία, ενώ στη League C την άνοδο έχουν πανηγυρίσει επίσης η Αλβανία και το Μαυροβούνιο. Στα μπαράζ ανόδου από τη League C θα αγωνιστούν ακόμη η Λευκορωσία και η Κύπρος.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Κυριακής, η Φινλανδία επικράτησε 7-2 του Σαν Μαρίνο, η Αλβανία νίκησε 2-0 τη Λευκορωσία, το Μαυροβούνιο πέρασε με 4-1 από την έδρα της Κύπρου, ενώ Λετονία και Αρμενία έμειναν στο 0-0. Στη League D, Γιβραλτάρ και Μάλτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και η Λιθουανία νίκησε 2-1 το Λιχτενστάιν.
Η τελευταία αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, με το ενδιαφέρον στη League A να στρέφεται στον τέταρτο όμιλο και στις αναμετρήσεις Νορβηγία - Ουαλία (19:00) και Πορτογαλία - Δανία (21:45), από τις οποίες θα προκύψει το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στους ομίλους του Nations League έχουν ως εξής:
LEAGUE A
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γαλλία-Τουρκία 2-1
Βέλγιο-Ιταλία 4-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Γαλλία 13 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Βέλγιο 12 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ιταλία 10
Τουρκία 0 --Υποβιβασμός
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Γερμανία-Ολλανδία 5-0
ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Γερμανία 11 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ολλανδία 11 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ελλάδα 11
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισπανία-Αγγλία 2-3
Κροατία-Τσεχία 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Αγγλία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ισπανία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Κροατία 6
Τσεχία 0 --Υποβιβασμός
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Νορβηγία-Ουαλία 17/11 - 19:00
Πορτογαλία-Δανία 17/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Πορτογαλία 12 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά--
Δανία 9
Νορβηγία 6
Ουαλία 3
LEAGUE B
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελβετία-Σκωτία 4-0
Βόρεια Μακεδονία-Σλοβενία 0-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ελβετία 16 --Προβιβάστηκε στη League A
Σλοβενία 8 --Play Offs
Σκωτία 7
Β. Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουκρανία-Γεωργία 17/11 - 21:45
Ουγγαρία-Βόρεια Ιρλανδία 17/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Βόρεια Ιρλανδία 11
Ουγγαρία 10
Ουκρανία 4
Γεωργία 2
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισραήλ-Αυστρία 17/11 - 21:45
Ιρλανδία-Κόσοβο 17/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Αυστρία 11 --Προβιβάστηκε στη League A
Κόσοβο 6
Ιρλανδία 5
Ισραήλ 3
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ρουμανία 17/11 - 21:45
Πολωνία-Σουηδία 17/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Σουηδία 13 --Προβιβάστηκε στη League A
Βοσνία/Ερζεγοβίνη 8
Πολωνία 4
Ρουμανία 3
LEAGUE C
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία-Σαν Μαρίνο 7-2
Λευκορωσία-Αλβανία 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Αλβανία 15 --Προβιβάστηκε στη League B
Λευκορωσία 10 --Play Offs
Φινλανδία 10
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία-Αρμενία 0-0
Κύπρος-Μαυροβούνιο 1-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Μαυροβούνιο 16 --Προβιβάστηκε στη League B
Κύπρος 8 --Play Offs
Αρμενία 6
Λετονία 2
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Νησιά Φαρόε-Μολδαβία 1-0
Καζακστάν-Σλοβακία 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Σλοβακία 12 --Προβιβάστηκε στη League Β
Νησιά Φαρόε 8 --Play Offs
Μολδαβία 7
Καζακστάν 3
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία-Λουξεμβούργο 3-0
Εσθονία-Βουλγαρία 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ισλανδία 14 --Προβιβάστηκε στη League B
Εσθονία 12 --Playoffs
Βουλγαρία 4
Λουξεμβούργο 3
LEAGUE D
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γιβραλτάρ-Μάλτα 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Μάλτα 8
Ανδόρα 4
Γιβραλτάρ 3
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία-Λιχτενστάιν 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Αζερμπαϊτζάν 8
Λιθουανία 7
Λιχτενστάιν 1
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