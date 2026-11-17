



Tα Νησιά Φερόε νίκησαν 1-0 τη Μολδαβία με τέρμα του Σάμουελσεν στο 24'.

Οι υπόλοιπες προκρίσεις και οι τελευταίες εκκρεμότητες

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στους ομίλους του Nations League έχουν ως εξής:

LEAGUE A

LEAGUE B

LEAGUE C

LEAGUE D

Η Σλοβενία επικράτησε με 3-0 εκτός έδρας της Βόρειας Μακεδονίας, με δύο γκολ του Στουρμ και ένα του Ζεκ, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση και εξασφαλίζοντας συμμετοχή στα μπαράζ ανόδου.Στη League C, η Ισλανδία νίκησε 3-0 το Λουξεμβούργο με σκόρερ τους Γουίλουμσον (25'), Γκούντγιονσεν (37') και Ελέρτσον (50'), εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League B.Η Σλοβακία, που είχε ήδη εξασφαλίσει τον προβιβασμό της, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με το Καζακστάν. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές, με τους Τσεσνόκοφ και Βορογκόφσκι, αλλά οι Μπόζενικ και Καπράλικ, ο δεύτερος στις καθυστερήσεις, διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.Στα μπαράζ ανόδου προκρίθηκαν η Εσθονία και τα Νησιά Φερόε. Οι Εσθονοί επικράτησαν 2-1 της Βουλγαρίας με νικητήριο γκολ του Πάλουμετς στο 60'.Από τους αγώνες που είχαν προηγηθεί, Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία και Ισπανία έχουν επίσης εξασφαλίσει την παρουσία τους στα προημιτελικά της League A, ενώ το ίδιο ισχύει για την Πορτογαλία.Στη League B, Αυστρία και Σουηδία έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους στην κορυφαία κατηγορία, ενώ στη League C την άνοδο έχουν πανηγυρίσει επίσης η Αλβανία και το Μαυροβούνιο. Στα μπαράζ ανόδου από τη League C θα αγωνιστούν ακόμη η Λευκορωσία και η Κύπρος.Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Κυριακής, η Φινλανδία επικράτησε 7-2 του Σαν Μαρίνο, η Αλβανία νίκησε 2-0 τη Λευκορωσία, το Μαυροβούνιο πέρασε με 4-1 από την έδρα της Κύπρου, ενώ Λετονία και Αρμενία έμειναν στο 0-0. Στη League D, Γιβραλτάρ και Μάλτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και η Λιθουανία νίκησε 2-1 το Λιχτενστάιν.Η τελευταία αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, με το ενδιαφέρον στη League A να στρέφεται στον τέταρτο όμιλο και στις αναμετρήσεις Νορβηγία - Ουαλία (19:00) και Πορτογαλία - Δανία (21:45), από τις οποίες θα προκύψει το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά.1ος ΟΜΙΛΟΣΓαλλία-Τουρκία 2-1Βέλγιο-Ιταλία 4-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Ιταλία 10Τουρκία 0 --Υποβιβασμός2ος ΟΜΙΛΟΣΓερμανία-Ολλανδία 5-0ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία 1-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)Ελλάδα 11Σερβία 03ος ΟΜΙΛΟΣΙσπανία-Αγγλία 2-3Κροατία-Τσεχία 2-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Κροατία 6Τσεχία 0 --Υποβιβασμός4ος ΟΜΙΛΟΣΝορβηγία-Ουαλία 17/11 - 19:00Πορτογαλία-Δανία 17/11 - 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Δανία 9Νορβηγία 6Ουαλία 31ος ΟΜΙΛΟΣΕλβετία-Σκωτία 4-0Βόρεια Μακεδονία-Σλοβενία 0-3ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)Σκωτία 7Β. Μακεδονία 02ος ΟΜΙΛΟΣΟυκρανία-Γεωργία 17/11 - 21:45Ουγγαρία-Βόρεια Ιρλανδία 17/11 - 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Βόρεια Ιρλανδία 11Ουγγαρία 10Ουκρανία 4Γεωργία 23ος ΟΜΙΛΟΣΙσραήλ-Αυστρία 17/11 - 21:45Ιρλανδία-Κόσοβο 17/11 - 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Κόσοβο 6Ιρλανδία 5Ισραήλ 34ος ΟΜΙΛΟΣΒοσνία/Ερζεγοβίνη-Ρουμανία 17/11 - 21:45Πολωνία-Σουηδία 17/11 - 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Βοσνία/Ερζεγοβίνη 8Πολωνία 4Ρουμανία 31ος ΟΜΙΛΟΣΦινλανδία-Σαν Μαρίνο 7-2Λευκορωσία-Αλβανία 0-2ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Φινλανδία 10Σαν Μαρίνο 02ος ΟΜΙΛΟΣΛετονία-Αρμενία 0-0Κύπρος-Μαυροβούνιο 1-4ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Αρμενία 6Λετονία 23ος ΟΜΙΛΟΣΝησιά Φαρόε-Μολδαβία 1-0Καζακστάν-Σλοβακία 2-2ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)Σλοβακία 12 --Προβιβάστηκε στη League ΒΝησιά Φαρόε 8 --Play OffsΜολδαβία 7Καζακστάν 34ος ΟΜΙΛΟΣΙσλανδία-Λουξεμβούργο 3-0Εσθονία-Βουλγαρία 2-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)Βουλγαρία 4Λουξεμβούργο 31ος ΟΜΙΛΟΣΓιβραλτάρ-Μάλτα 1-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Μάλτα 8Ανδόρα 4Γιβραλτάρ 32ος ΟΜΙΛΟΣΛιθουανία-Λιχτενστάιν 2-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Αζερμπαϊτζάν 8Λιθουανία 7Λιχτενστάιν 1