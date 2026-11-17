Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Ο προπονητής της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Iowa State τιμωρήθηκε για «ανάρμοστη σωματική επαφή» με παίχτρια, δείτε βίντεο
Ο προπονητής της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Iowa State τιμωρήθηκε για «ανάρμοστη σωματική επαφή» με παίχτρια, δείτε βίντεο
«Δεν μπορούμε να το ανεχθούμε» ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο - «Ζητώ συγγνώμη επειδή επέτρεψα στα συναισθήματά μου να με κυριεύσουν» δήλωσε ο προπονητής Μπιλ Φένελι
Με αποκλεισμό ενός αγώνα, μετά από «ανάρμοστη σωματική επαφή» με μία από τις παίκτριές του τιμωρήθηκε από το πανεπιστήμιο του Iowa State ο προπονητής της γυναικείας ομάδας μπάσκετ Μπιλ Φένελι.
Η τιμωρία ανακοινώθηκε μετά από περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νίκης των Cyclones με 69-64 επί του Illinois-Chicago, την Κυριακή.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Φένελι επέπληξε την 20χρονη γκαρντ Σιένα Χάρβεϊ κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ και στη συνέχεια έσπρωξε το κεφάλι της με το χέρι του.
«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε ανάρμοστη σωματική επαφή μεταξύ προπονητή ή μέλους του τεχνικού επιτελείου και μιας φοιτήτριας-αθλήτριας, είτε κατά τη διάρκεια της προπόνησης είτε σε αγώνα, ανεξάρτητα από το αν είναι σκόπιμη ή όχι», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο αθλητικός διευθυντής του Iowa State, Τζάρεντ Μπένκο.
«Έχουμε υψηλές απαιτήσεις από όλους τους προπονητές, τα μέλη του προσωπικού και τους αθλητές μας και δεν πρόκειται να αποφύγουμε να ζητήσουμε ευθύνες από όσους δεν ανταποκρίνονται σε αυτές. Έχω συναντηθεί με τον προπονητή Φένελι και εκείνος ζήτησε συγγνώμη από την αθλήτρια που εμπλέκεται και εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τις πράξεις του».
«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την αθλήτρια και την οικογένειά της, τις συμπαίκτριές της και ολόκληρη την οικογένεια των Cyclones, επειδή επέτρεψα στα συναισθήματά μου να με κυριεύσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα», δήλωσε από την πλευρά του ο Φένελι.
«Αναγνωρίζω πλήρως ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση στην οποία να είναι αποδεκτή μια τέτοιου είδους σωματική επαφή με μια φοιτήτρια-αθλήτρια. Αναλαμβάνω την ευθύνη, θα εκτίσω την ποινή μου και θα φροντίσω να συμπεριφερθώ καλύτερα στο μέλλον» πρόσθεσε στη δήλωσή του ο προπονητής μπάσκετ, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι θα αποσυρθεί από τους πάγκους στο τέλος της φετινής σεζόν.
Η τιμωρία ανακοινώθηκε μετά από περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νίκης των Cyclones με 69-64 επί του Illinois-Chicago, την Κυριακή.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Φένελι επέπληξε την 20χρονη γκαρντ Σιένα Χάρβεϊ κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ και στη συνέχεια έσπρωξε το κεφάλι της με το χέρι του.
Iowa State Coach Bill Fennelly suspended 1 game for inappropriate contact with a player during a timeout. Here's the incident. 2 mins left, Fennelly yelling at Sienna Harvey puts his hand on her head and lightly pushes her. pic.twitter.com/z3kVm3uNSb— Mr. SOUNDOFF (@johnsears) November 16, 2026
«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε ανάρμοστη σωματική επαφή μεταξύ προπονητή ή μέλους του τεχνικού επιτελείου και μιας φοιτήτριας-αθλήτριας, είτε κατά τη διάρκεια της προπόνησης είτε σε αγώνα, ανεξάρτητα από το αν είναι σκόπιμη ή όχι», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο αθλητικός διευθυντής του Iowa State, Τζάρεντ Μπένκο.
«Έχουμε υψηλές απαιτήσεις από όλους τους προπονητές, τα μέλη του προσωπικού και τους αθλητές μας και δεν πρόκειται να αποφύγουμε να ζητήσουμε ευθύνες από όσους δεν ανταποκρίνονται σε αυτές. Έχω συναντηθεί με τον προπονητή Φένελι και εκείνος ζήτησε συγγνώμη από την αθλήτρια που εμπλέκεται και εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τις πράξεις του».
«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την αθλήτρια και την οικογένειά της, τις συμπαίκτριές της και ολόκληρη την οικογένεια των Cyclones, επειδή επέτρεψα στα συναισθήματά μου να με κυριεύσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα», δήλωσε από την πλευρά του ο Φένελι.
«Αναγνωρίζω πλήρως ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση στην οποία να είναι αποδεκτή μια τέτοιου είδους σωματική επαφή με μια φοιτήτρια-αθλήτρια. Αναλαμβάνω την ευθύνη, θα εκτίσω την ποινή μου και θα φροντίσω να συμπεριφερθώ καλύτερα στο μέλλον» πρόσθεσε στη δήλωσή του ο προπονητής μπάσκετ, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι θα αποσυρθεί από τους πάγκους στο τέλος της φετινής σεζόν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα