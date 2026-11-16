Εθνική ποδοσφαίρου: Παρέμεινε στην League A του Nations League ως η καλύτερη 3η και απέφυγε τα μπαράζ
Εθνική ποδοσφαίρου: Παρέμεινε στην League A του Nations League ως η καλύτερη 3η και απέφυγε τα μπαράζ
Η Εθνική με τη νίκη της κόντρα στη Σερβία ναι μεν δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Nations League αλλά ως η καλύτερη 3η παραμένει στην League A χωρίς να χρειαστεί μπαράζ
Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την πρώτη της συμμετοχή στη League A του Nations League με απολογισμό τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα, συγκεντρώνοντας συνολικά 11 βαθμούς.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκλεισε τις υποχρεώσεις της με μια σημαντική νίκη, επικρατώντας με 1-0 της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Ωστόσο, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά, καθώς κατέλαβε την τρίτη θέση του Β' ομίλου, στην τριπλή ισοβαθμία των 11 βαθμών με την Ολλανδία και τη Γερμανία.
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η διαφορά τερμάτων, με την Ελλάδα να έχει -5, την Ολλανδία +2 και τη Γερμανία +4.
Παρά την απώλεια της πρόκρισης, το τρίποντο απέναντι στους Σέρβους αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Οι 11 βαθμοί που συγκέντρωσε η γαλανόλευκη την έφεραν στην καλύτερη θέση μεταξύ των τρίτων ομάδων των τεσσάρων ομίλων της League A, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία.
Έτσι, η Εθνική αποφεύγει τη διαδικασία των playoffs για την παραμονή στη League A ή τον υποβιβασμό στη League B και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του Nations League.
Επιπλέον ως 3η στον όμιλο κλείδωσε ότι θα είναι επικεφαλής στον όμιλο της για τα προκριματικά του Euro 2028.
Η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκλεισε τις υποχρεώσεις της με μια σημαντική νίκη, επικρατώντας με 1-0 της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Ωστόσο, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά, καθώς κατέλαβε την τρίτη θέση του Β' ομίλου, στην τριπλή ισοβαθμία των 11 βαθμών με την Ολλανδία και τη Γερμανία.
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η διαφορά τερμάτων, με την Ελλάδα να έχει -5, την Ολλανδία +2 και τη Γερμανία +4.
Παρά την απώλεια της πρόκρισης, το τρίποντο απέναντι στους Σέρβους αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Οι 11 βαθμοί που συγκέντρωσε η γαλανόλευκη την έφεραν στην καλύτερη θέση μεταξύ των τρίτων ομάδων των τεσσάρων ομίλων της League A, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία.
Έτσι, η Εθνική αποφεύγει τη διαδικασία των playoffs για την παραμονή στη League A ή τον υποβιβασμό στη League B και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του Nations League.
Επιπλέον ως 3η στον όμιλο κλείδωσε ότι θα είναι επικεφαλής στον όμιλο της για τα προκριματικά του Euro 2028.
Η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.
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