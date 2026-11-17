Γκαγκάτσης: «Επιτυχημένη η παρουσία μας στη League A του Nations League, απόλυτος στόχος η πρόκριση στο Euro 2028»
Γκαγκάτσης: «Επιτυχημένη η παρουσία μας στη League A του Nations League, απόλυτος στόχος η πρόκριση στο Euro 2028»
Όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ για την πορεία της Εθνικής στο Nations League και τους επόμενους στόχους της ομάδας
Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε λόγο για μια απόλυτα θετική πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League, μετά την επικράτηση της «γαλανόλευκης» απέναντι στη Σερβία στον Βόλο.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, στις τοποθετήσεις του τόσο στον Alpha όσο και στη NOVA, υπογράμμισε πως οι αρχικοί στόχοι της Εθνικής επιτεύχθηκαν, ενώ αναφέρθηκε και στην ήττα από την Ολλανδία, επισημαίνοντας την αντίδραση που έβγαλαν οι διεθνείς στη συνέχεια.
Παράλληλα, έθεσε ως επόμενο μεγάλο στόχο την προκριματική φάση του Euro 2028, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί την Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στο Euro U21.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάκης Γκαγκάτσης:
«Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Βόλου για την άψογη φιλοξενία. Η Εθνική αισθάνθηκε πολύ όμορφα στην πόλη και στο γήπεδο, ο κόσμος στάθηκε δίπλα στην ομάδα. Να πω συγχαρητήρια στην Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση μετά από 25 χρόνια, συγχαρητήρια στην Εθνική Κ15 που κατέκτησε την τρίτη θέση στον κόσμο και καλή επιτυχία στην Εθνική Παίδων που αγωνίζεται στο Κατάρ.
Όσον αφορά την Εθνική, ήταν μια διαδικασία στη League A για πρώτη φορά. Θεωρώ ότι ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Μείναμε έξω στη διαφορά των γκολ, νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό πρόσημο.
Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε στόχο την πρώτη τριάδα για το πρώτο γκρουπ στα προκριματικά. Δεύτερος στόχος ήταν να είμαστε στους καλύτερους τρίτους, για να μην παίξουμε μπαράζ και να μείνουμε στη League A, και έπειτα ό,τι ήθελε προκύψει.
Μέχρι την τελευταία αγωνιστική παίζαμε για την πρόκριση στα προημιτελικά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, που είναι οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Σίγουρα μας πόνεσε όλους η βαριά ήττα από την Ολλανδία. Σήμερα τα παιδιά έδειξαν ότι το ξεπέρασαν, πήραμε τη νίκη, κάναμε το καθήκον μας, όμως δυστυχώς η Γερμανία προκρίθηκε στην ισοβαθμία.
Τον Μάρτιο είναι τα επόμενα παιχνίδια. Απόλυτος στόχος είναι η πρόκριση στο Euro 2028, για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση μετά το 2014».
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, στις τοποθετήσεις του τόσο στον Alpha όσο και στη NOVA, υπογράμμισε πως οι αρχικοί στόχοι της Εθνικής επιτεύχθηκαν, ενώ αναφέρθηκε και στην ήττα από την Ολλανδία, επισημαίνοντας την αντίδραση που έβγαλαν οι διεθνείς στη συνέχεια.
Παράλληλα, έθεσε ως επόμενο μεγάλο στόχο την προκριματική φάση του Euro 2028, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί την Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στο Euro U21.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάκης Γκαγκάτσης:
«Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Βόλου για την άψογη φιλοξενία. Η Εθνική αισθάνθηκε πολύ όμορφα στην πόλη και στο γήπεδο, ο κόσμος στάθηκε δίπλα στην ομάδα. Να πω συγχαρητήρια στην Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση μετά από 25 χρόνια, συγχαρητήρια στην Εθνική Κ15 που κατέκτησε την τρίτη θέση στον κόσμο και καλή επιτυχία στην Εθνική Παίδων που αγωνίζεται στο Κατάρ.
Όσον αφορά την Εθνική, ήταν μια διαδικασία στη League A για πρώτη φορά. Θεωρώ ότι ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Μείναμε έξω στη διαφορά των γκολ, νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό πρόσημο.
Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε στόχο την πρώτη τριάδα για το πρώτο γκρουπ στα προκριματικά. Δεύτερος στόχος ήταν να είμαστε στους καλύτερους τρίτους, για να μην παίξουμε μπαράζ και να μείνουμε στη League A, και έπειτα ό,τι ήθελε προκύψει.
Μέχρι την τελευταία αγωνιστική παίζαμε για την πρόκριση στα προημιτελικά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, που είναι οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Σίγουρα μας πόνεσε όλους η βαριά ήττα από την Ολλανδία. Σήμερα τα παιδιά έδειξαν ότι το ξεπέρασαν, πήραμε τη νίκη, κάναμε το καθήκον μας, όμως δυστυχώς η Γερμανία προκρίθηκε στην ισοβαθμία.
Τον Μάρτιο είναι τα επόμενα παιχνίδια. Απόλυτος στόχος είναι η πρόκριση στο Euro 2028, για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση μετά το 2014».
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