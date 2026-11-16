Συγκινητικές στιγμές στη «Λεωφόρο»: Ο Μπότης χάθηκε στην αγκαλιά των οικείων του μετά την πρόκριση με την Ισλανδία, βίντεο
Συγκινητικές στιγμές στη «Λεωφόρο»: Ο Μπότης χάθηκε στην αγκαλιά των οικείων του μετά την πρόκριση με την Ισλανδία, βίντεο
Ο τερματοφύλακας της Πογκόν έπιασε πέναλτι στην διαδικασία κόντρα στην Ισλανδία και έστειλε την Εθνική Ελπίδων στο Euro U21 έπειτα από 25 χρόνια
Η Εθνική Ελπίδων πήρε ιστορική πρόκριση στο Euro U21 απέναντι στην Ισλανδία.
Για να περάσει η Εθνική μας στα τελικά της διοργάνωσης χρειάστηκε η διαδικασία των πέναλτι, στην οποία ο Νίκος Μπότης ήταν πρωταγωνιστής.
Πιο συγκεκριμένα ο νεαρός κίπερ απέκρουσε το πρώτο πέναλτι των Ισλανδών και με την εύστοχη εκυτέλεση του Μουζακίτη έστειλαν την Εθνική στο Euro U21.
Μετά τη λήξη του αγώνα ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού “χάθηκε” στις αγκαλιές των συμπαικτών του αλλά και των οικείων του.
Για να περάσει η Εθνική μας στα τελικά της διοργάνωσης χρειάστηκε η διαδικασία των πέναλτι, στην οποία ο Νίκος Μπότης ήταν πρωταγωνιστής.
Πιο συγκεκριμένα ο νεαρός κίπερ απέκρουσε το πρώτο πέναλτι των Ισλανδών και με την εύστοχη εκυτέλεση του Μουζακίτη έστειλαν την Εθνική στο Euro U21.
Μετά τη λήξη του αγώνα ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού “χάθηκε” στις αγκαλιές των συμπαικτών του αλλά και των οικείων του.
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