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To απίθανο γκολ με τακουνάκι του Μπέλιγχαμ με το οποίο η Ρεάλ ισοφάρισε την ΑΕΚ, βίντεο
To απίθανο γκολ με τακουνάκι του Μπέλιγχαμ με το οποίο η Ρεάλ ισοφάρισε την ΑΕΚ, βίντεο
Ο Άγγλος άσος ισοφάρισε στο 32' στη Νέα Φιλαδέλφεια
Απίθανο τακουνάκι του Τζουντ Μπέλιγχαμ και ισοφάριση για την Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Champions League.
Ο Κουκουρέγια έβγαλε τη σέντρα από πλάγια θέση και ο Άγγλος σταρ της Ρεάλ με απίθανο τακουνάκι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα (στο 32') χωρίς να την ακουμπήσει κανείς.
O Μπέλιγχαμ έγινε ο νεότερος παίκτης που φτάνει τις 60 συμμετοχές στο Champions League.
Ο Κουκουρέγια έβγαλε τη σέντρα από πλάγια θέση και ο Άγγλος σταρ της Ρεάλ με απίθανο τακουνάκι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα (στο 32') χωρίς να την ακουμπήσει κανείς.
O Μπέλιγχαμ έγινε ο νεότερος παίκτης που φτάνει τις 60 συμμετοχές στο Champions League.
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