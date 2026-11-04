To απίθανο γκολ με τακουνάκι του Μπέλιγχαμ με το οποίο η Ρεάλ ισοφάρισε την ΑΕΚ, βίντεο
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ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης Τζουντ Μπέλιγχαμ Champions League

To απίθανο γκολ με τακουνάκι του Μπέλιγχαμ με το οποίο η Ρεάλ ισοφάρισε την ΑΕΚ, βίντεο

Ο Άγγλος άσος ισοφάρισε στο 32' στη Νέα Φιλαδέλφεια

To απίθανο γκολ με τακουνάκι του Μπέλιγχαμ με το οποίο η Ρεάλ ισοφάρισε την ΑΕΚ, βίντεο
Απίθανο τακουνάκι του Τζουντ Μπέλιγχαμ και ισοφάριση για την Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Champions League. 

Ο Κουκουρέγια έβγαλε τη σέντρα από πλάγια θέση και ο Άγγλος σταρ της Ρεάλ με απίθανο τακουνάκι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα (στο 32') χωρίς να την ακουμπήσει κανείς. 

O Μπέλιγχαμ έγινε ο νεότερος παίκτης που φτάνει τις 60 συμμετοχές στο Champions League.

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