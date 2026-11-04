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Εκπλήξεις από τον Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Εκπλήξεις από τον Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Γκατσίνοβιτς για παρτενέρ του Γιόβιτς στην επίθεση, ενώ Αριάγκα και Καϊρίνεν θα παίξουν στα χαφ
Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει γνωστές τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα.
Ο Μπρινιόλι θα υπερασπιστεί την εστία της ομάδας του, ο Ρότα με τον Πήλιο θα παίξουν στα δύο άκρα με Μουκουντί και Ρέλβας να είναι οι στόπερ.
Στα χαφ θα έχει τους Καϊρίνεν, Αριάγκα και στα άκρα τους Κοϊτά, Μάγερ, ενώ στην επίθεση επίσης θα παίξουν οι Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.
Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ:
Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κοϊτά, Καϊρίνεν, Αριάγκα, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς
Ο Μπρινιόλι θα υπερασπιστεί την εστία της ομάδας του, ο Ρότα με τον Πήλιο θα παίξουν στα δύο άκρα με Μουκουντί και Ρέλβας να είναι οι στόπερ.
Στα χαφ θα έχει τους Καϊρίνεν, Αριάγκα και στα άκρα τους Κοϊτά, Μάγερ, ενώ στην επίθεση επίσης θα παίξουν οι Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.
Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ:
Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κοϊτά, Καϊρίνεν, Αριάγκα, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς
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