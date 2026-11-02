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Η Μπάγερν χάνει μέχρι το τέλος του έτους Γκνάμπρι και Σαϊμπαρι
SPORTS
Σερτζ Γκνάμπρι Ισμαέλ Σαϊμπάρι Μπάγερν

Η Μπάγερν χάνει μέχρι το τέλος του έτους Γκνάμπρι και Σαϊμπαρι

Σοβαρούς τραυματισμούς αποκόμισαν από το ντέρμπι με τη Νόρτμουντ οι Γκνάμπρι, Σαϊμπάρι

Η Μπάγερν χάνει μέχρι το τέλος του έτους Γκνάμπρι και Σαϊμπαρι
Σημάδια άφησε στη Μπάγερν το ισόπαλο 2-2 με τη Ντόρτμουντ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Πέρα από το γεγονός ότι οι Βαυαροί δέχτηκαν την ισοφάριση στο 89ο λεπτό έχασαν και δύο ποδοσφαιριστές.

Ο λόγος για τους Σερτζ Γκνάμπρι και Ισμαέλ Σαϊμπάρι, οι οποίοι αποκόμισαν τραυματισμούς που τους αφήνουν εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα αμφότεροι θα απουσιάσουν από τις δραστηριότητες της Μπάγερν μέχρι το τέλος του έτους. Ο Μαροκινός επιθετικός υποβλήθηκε σε επέμβαση μετά από ρήξη συνδεσμικού συνδέσμου στον δεξιό αστράγαλο και θα απουσιάσει για 3-4 μήνες.

Ο Γκνάμπρι από την άλλη πλευρά υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και υπολογίζεται πως θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του μετά τα Χριστούγενννα.

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