Πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ μετά τις 26 Οκτωβρίου του 2025
Πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ μετά τις 26 Οκτωβρίου του 2025
Τότε η Ένωση είχε χάσει από τον Ολυμπιακό με 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Έναν χρόνο και πέντε μέρες παρέμεινε αήττητη στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ, η οποία είδε το εκπληκτικό σερί των 31 αγώνων να παίρνει τέλος στο ΟΑΚΑ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Την περασμένη αγωνιστική οι κιτρινόμαυροι είχαν ισοφαρίσει το αήττητο σερί των 31 αγώνων πρωταθλήματος και στόχευσαν να σπάσουν τις δύο ιστορικές επιδόσεις δύο μεγάλων ομάδων του παρελθόντος.
Συγκεκριμένα η ΑΕΚ τη σεζόν 1977-1978 με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Φράντισεκ Φάντροκ στον πάγκο μετά τις πρώτες αγωνιστικές και την ήττα από τον Ολυμπιακό, παρέμεινε για 31 παιχνίδια αήττητη με 21 νίκες και δέκα ισοπαλίες, κατακτώντας έτσι με πανηγυρικό τρόπο το πρωτάθλημα και κάνοντας το νταμπλ.
Παρόμοιο επίτευγμα με 31 σερί ματς πρωταθλήματος χωρίς ήττα είχε κάνει και η ΑΕΚ με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο σε δύο σεζόν (1991-1992 και 1992-1993). Από τον Φεβρουάριο του 1992 ως τον Ιανουάριο του 1993 η Ένωση είχε 24 νίκες και επτά ισοπαλίες, κατακτώντας τον τίτλο και τις δύο χρονιές.
Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς από την περσινή ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο παρέμεινε για έναν χρόνο και πέντε μέρες αήττητη στο πρωτάθλημα σε 31 παιχνίδια, μετρώντας 21 νίκες και 10 ισοπαλίες, γράφοντας όπως και να 'χει τη δική της σελίδα στο βιβλίο της Ιστορίας του κλαμπ. Το ρεκόρ μπορεί να μην έσπασε και απλά να ισοφαρίστηκε, ωστόσο και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα.
Το αήττητο σερί της ΑΕΚ του Νίκολιτς στο πρωτάθλημα
Σεζόν 2025/26
1. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0, 2/11/2025
2. ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1, 9/11/2025
3. ΑΕΚ - Άρης 1-0, 23/11/2025
4. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3, 30/11/2025
5. ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1, 7/12/2025
6. Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5, 14/12/2025
7. ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1, 21/12/2025
Την περασμένη αγωνιστική οι κιτρινόμαυροι είχαν ισοφαρίσει το αήττητο σερί των 31 αγώνων πρωταθλήματος και στόχευσαν να σπάσουν τις δύο ιστορικές επιδόσεις δύο μεγάλων ομάδων του παρελθόντος.
Συγκεκριμένα η ΑΕΚ τη σεζόν 1977-1978 με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Φράντισεκ Φάντροκ στον πάγκο μετά τις πρώτες αγωνιστικές και την ήττα από τον Ολυμπιακό, παρέμεινε για 31 παιχνίδια αήττητη με 21 νίκες και δέκα ισοπαλίες, κατακτώντας έτσι με πανηγυρικό τρόπο το πρωτάθλημα και κάνοντας το νταμπλ.
Παρόμοιο επίτευγμα με 31 σερί ματς πρωταθλήματος χωρίς ήττα είχε κάνει και η ΑΕΚ με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο σε δύο σεζόν (1991-1992 και 1992-1993). Από τον Φεβρουάριο του 1992 ως τον Ιανουάριο του 1993 η Ένωση είχε 24 νίκες και επτά ισοπαλίες, κατακτώντας τον τίτλο και τις δύο χρονιές.
Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς από την περσινή ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο παρέμεινε για έναν χρόνο και πέντε μέρες αήττητη στο πρωτάθλημα σε 31 παιχνίδια, μετρώντας 21 νίκες και 10 ισοπαλίες, γράφοντας όπως και να 'χει τη δική της σελίδα στο βιβλίο της Ιστορίας του κλαμπ. Το ρεκόρ μπορεί να μην έσπασε και απλά να ισοφαρίστηκε, ωστόσο και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα.
Το αήττητο σερί της ΑΕΚ του Νίκολιτς στο πρωτάθλημα
Σεζόν 2025/26
1. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0, 2/11/2025
2. ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1, 9/11/2025
3. ΑΕΚ - Άρης 1-0, 23/11/2025
4. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3, 30/11/2025
5. ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1, 7/12/2025
6. Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5, 14/12/2025
7. ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1, 21/12/2025
8. Άρης - ΑΕΚ 1-1, 11/1/2026
9. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0, 18/1/2026
10. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1, 24/1/2026
11. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 1/2/2026
12. Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4, 8/2/2026
13. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0, 15/2/2026
14. ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0, 22/2/2026
15. Βόλος - ΑΕΚ 2-2, 1/3/2026
16. ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0, 7/3/2026
17. Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2, 15/3/2026
18. ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0, 22/3/2026
19. Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1, 5/4/2026
20. ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0, 19/4/2026
21. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0, 3/5/2026
22. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1, 10/5/2026
23. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1, 13/5/2026
24. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 17/5/2026
Σεζόν 2026/27
25. ΑΕΚ - Ηρακλής 4-0, 22/8/2026
26. Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1, 30/8/2026
27. ΑΕΚ - Άρης 5-0, 5/9/2026
28. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 1-1, 13/9/2026
29. Βόλος Elabet - ΑΕΚ 1-2, 20/9/2026
30. ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0, 10/10/2026
31. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0, 24/10/2026
9. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0, 18/1/2026
10. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1, 24/1/2026
11. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 1/2/2026
12. Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4, 8/2/2026
13. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0, 15/2/2026
14. ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0, 22/2/2026
15. Βόλος - ΑΕΚ 2-2, 1/3/2026
16. ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0, 7/3/2026
17. Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2, 15/3/2026
18. ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0, 22/3/2026
19. Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1, 5/4/2026
20. ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0, 19/4/2026
21. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0, 3/5/2026
22. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1, 10/5/2026
23. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1, 13/5/2026
24. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 17/5/2026
Σεζόν 2026/27
25. ΑΕΚ - Ηρακλής 4-0, 22/8/2026
26. Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1, 30/8/2026
27. ΑΕΚ - Άρης 5-0, 5/9/2026
28. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 1-1, 13/9/2026
29. Βόλος Elabet - ΑΕΚ 1-2, 20/9/2026
30. ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0, 10/10/2026
31. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0, 24/10/2026
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