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Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα του Περιστερίου με 91-62 στη Sunel Arena και έκανε το 5/5 στο ελληνικό πρωτάθλημα
Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα του Περιστερίου με 91-62 στη Sunel Arena και έκανε το 5/5 στο ελληνικό πρωτάθλημα
Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 21 πόντους, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Όμηρος Νετζήπογλου που πέτυχε 16 πόντους
Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε με ευκολία τον ρόλο του φαβορί κόντρα στο Περιστέρι και επικράτησε άνετα με σκορ 91-62 στη Sunel Arena κάνοντας το 5/5 στη Stoiximan Basket League.
Η άμυνά των «ερυθρόλευκων» ήταν εξαιρετική και υπέβαλε τον ρυθμό του από νωρίς, παίρνοντας μεγάλη διαφορά. Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 21 πόντους (2/3 βολές, 5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 23 λεπτά. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Όμηρος Νετζήπογλου, με τον νεαρό να πετυχαίνει 16 πόντους (2/2 βολές, 4/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24 λεπτά.
Ο Αντερσον με βολή είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Χολ να απαντάει με κάρφωμα για το 27-19 στο 08:42. Με δύο πόντους του Παπανικολάου και τρεις του Βεζένκοβ, οι Πειραιώτες είχαν πάρει για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (32-21) στο 05:25. Ο Κάριους είχε μειώσει με τρίποντο σε 34-27 στο 04:10, όμως ο Ολυμπιακός με ένα εντυπωσιακό σερί 14-0 από το 03:51 μέχρι τα 00:34 (10 πόντοι ο Τζόσεφ) είχε κάνει το 48-27, ενώ είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 48-30, με τον Παπαδάκη να πετυχαίνει buzzer beater τρίποντο.
Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει εξαιρετικά το δεύτερο ημίχρονο με ένα σερί 7-0 (ένας πόντος ΜακΙντάιρ, έξι ο Βεζένκοβ) για το 55-30, με τον Πέιν να απαντάει με δύο βολές για το 55-32 στο 07:05. Με επιμέρους σκορ 16-2 από το 06:51 (Βεζένκοβ) μέχρι το 03:42 (Καραγιαννίδης), οι πρωταθλητές είχαν «εκτοξεύσει» τη διαφορά στους 37 (71-34). Οι «ερυθρόλευκοι» στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είχε το προβάδισμα με 76-42, με τον Νετζήπογλου να ευστοχεί σε buzzer beater τρίποντο.
Οι Νικολαΐδης (δίποντο) και Πέιν (βολές) είχαν σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Πάπας να απαντάει με τρίποντο για το 79-46 στο 06:27. Με δύο βολές του Εντζάι και δίποντο του Καραγιαννίδη, οι Πειραιώτες ήταν μπροστά με 83-52 στο 03:00. Ο Ολυμπιακός είχε διαχειριστεί τη διαφορά του και έφτασε με άνεση στη νίκη επί του Περιστερίου με 91-62.
Η άμυνά των «ερυθρόλευκων» ήταν εξαιρετική και υπέβαλε τον ρυθμό του από νωρίς, παίρνοντας μεγάλη διαφορά. Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 21 πόντους (2/3 βολές, 5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 23 λεπτά. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Όμηρος Νετζήπογλου, με τον νεαρό να πετυχαίνει 16 πόντους (2/2 βολές, 4/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24 λεπτά.
Πώς εξελίχθηκε η αναμέτρησηΟ Βεζένκοβ με τρίποντο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Φιντς να απαντάει με δίποντο για το 3-2 στο 09:15. Με επιμέρους σκορ 6-2, ο Ολυμπιακός στο 06:36 ήταν μπροστά με 9-4. Ο Αντερσον είχε μειώσει σε 12-9 στο 05:26, με τους γηπεδούχους να κάνουν ένα σερί 6-0 (τέσσερις πόντοι ΜακΙντάιρ και δύο Γουόρντ) για το 18-9 στο 03:51. Με τρίποντο του Παπαδάκη και βολές του Χατζηδάκη, το Περιστέρι είχε μειώσει σε 22-18 στα 00:32, ωστόσο με γκολ-φάουλ του Γουόρντ, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα με 25-18 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
Ο Αντερσον με βολή είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Χολ να απαντάει με κάρφωμα για το 27-19 στο 08:42. Με δύο πόντους του Παπανικολάου και τρεις του Βεζένκοβ, οι Πειραιώτες είχαν πάρει για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (32-21) στο 05:25. Ο Κάριους είχε μειώσει με τρίποντο σε 34-27 στο 04:10, όμως ο Ολυμπιακός με ένα εντυπωσιακό σερί 14-0 από το 03:51 μέχρι τα 00:34 (10 πόντοι ο Τζόσεφ) είχε κάνει το 48-27, ενώ είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 48-30, με τον Παπαδάκη να πετυχαίνει buzzer beater τρίποντο.
Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει εξαιρετικά το δεύτερο ημίχρονο με ένα σερί 7-0 (ένας πόντος ΜακΙντάιρ, έξι ο Βεζένκοβ) για το 55-30, με τον Πέιν να απαντάει με δύο βολές για το 55-32 στο 07:05. Με επιμέρους σκορ 16-2 από το 06:51 (Βεζένκοβ) μέχρι το 03:42 (Καραγιαννίδης), οι πρωταθλητές είχαν «εκτοξεύσει» τη διαφορά στους 37 (71-34). Οι «ερυθρόλευκοι» στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είχε το προβάδισμα με 76-42, με τον Νετζήπογλου να ευστοχεί σε buzzer beater τρίποντο.
Οι Νικολαΐδης (δίποντο) και Πέιν (βολές) είχαν σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Πάπας να απαντάει με τρίποντο για το 79-46 στο 06:27. Με δύο βολές του Εντζάι και δίποντο του Καραγιαννίδη, οι Πειραιώτες ήταν μπροστά με 83-52 στο 03:00. Ο Ολυμπιακός είχε διαχειριστεί τη διαφορά του και έφτασε με άνεση στη νίκη επί του Περιστερίου με 91-62.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 48-30, 76-42, 91-62
Πηγή: gazzeta.gr
Πηγή: gazzeta.gr
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