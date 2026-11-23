Εκτινάσσονται έως 8,6% οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, στα 96 ευρώ η μεγαβατώρα
Εκτινάσσονται έως 8,6% οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, στα 96 ευρώ η μεγαβατώρα
Οι προβλέψεις για θερμοκρασίες έως και 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα στις αρχές Δεκεμβρίου εντείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια των ευρωπαϊκών αποθεμάτων - Οι διαταραχές στις ροές LNG από τη Μέση Ανατολή περιορίζουν την προσφορά.
Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς οι νέες προβλέψεις για παρατεταμένο κύμα ψύχους ενισχύουν τις ανησυχίες για την επάρκεια των αποθεμάτων, τα οποία βρίσκονται ήδη σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας των διαταραχών στις εξαγωγές που έχει προκαλέσει ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Σύμφωνα με το Bloomberg, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια αναφοράς εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα έως και 8,6%, στα 96,075 ευρώ ανά μεγαβατώρα (105,54 δολάρια), καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα. Η αγορά οδεύει προς την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κερδών, την ώρα που τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τον εποχικό μέσο όρο, λίγο πριν από την περίοδο κορύφωσης της χειμερινής ζήτησης.
Μέχρι την Παρασκευή, οι μετεωρολογικές προβλέψεις έδειχναν ένα σύντομο κύμα ψύχους εντός της εβδομάδας, το οποίο θα ακολουθούσε επιστροφή των θερμοκρασιών σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Ωστόσο, τα νεότερα προγνωστικά μοντέλα ανατρέπουν πλήρως την εικόνα, καθώς πλέον προβλέπουν ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη θα διατηρηθούν έως τις αρχές Δεκεμβρίου.
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Σύμφωνα με το Bloomberg, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια αναφοράς εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα έως και 8,6%, στα 96,075 ευρώ ανά μεγαβατώρα (105,54 δολάρια), καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα. Η αγορά οδεύει προς την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κερδών, την ώρα που τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τον εποχικό μέσο όρο, λίγο πριν από την περίοδο κορύφωσης της χειμερινής ζήτησης.
Μέχρι την Παρασκευή, οι μετεωρολογικές προβλέψεις έδειχναν ένα σύντομο κύμα ψύχους εντός της εβδομάδας, το οποίο θα ακολουθούσε επιστροφή των θερμοκρασιών σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Ωστόσο, τα νεότερα προγνωστικά μοντέλα ανατρέπουν πλήρως την εικόνα, καθώς πλέον προβλέπουν ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη θα διατηρηθούν έως τις αρχές Δεκεμβρίου.
Έως 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδαΣύμφωνα με τα στοιχεία της Atmospheric G2, οι θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη αναμένεται να κινηθούν αυτή την εβδομάδα 3 έως 5 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας 30ετίας. Στις αρχές Δεκεμβρίου, μάλιστα, η απόκλιση ενδέχεται να διευρυνθεί στους 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου.
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