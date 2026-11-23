Εκτινάσσονται έως 8,6% οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, στα 96 ευρώ η μεγαβατώρα

Οι προβλέψεις για θερμοκρασίες έως και 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα στις αρχές Δεκεμβρίου εντείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια των ευρωπαϊκών αποθεμάτων - Οι διαταραχές στις ροές LNG από τη Μέση Ανατολή περιορίζουν την προσφορά.