Ολυμπιακός: Οι ελεύθεροι γκαρντ από το NBA μετά το σοκ με Μοντέρο – Οι περιπτώσεις που ξεχωρίζουν

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σημαντικό πρόβλημα στην περιφέρειά του, καθώς ο Γιαν Μοντέρο θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για τους επόμενους έξι μήνες, έπειτα από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.Ο Δομινικανός γκαρντ χειρουργήθηκε για την αποκατάσταση του πλευρικού μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να επιβεβαιώνει επίσημα το διάστημα της απουσίας του.Πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί νέα δεδομένα στον σχεδιασμό του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς ο 23χρονος είχε ήδη σημαντική παρουσία στην επίθεση, καταγράφοντας 15,5 πόντους, 4,5 ασίστ, 3,5 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο στις πρώτες έξι συμμετοχές του στη EuroLeague.Η απουσία του δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί άμεσα για μεταγραφή. Ωστόσο, στην αγορά υπάρχουν παίκτες με πρόσφατη παρουσία στο NBA, οι οποίοι παραμένουν χωρίς συμβόλαιο και διαθέτουν χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν μια ομάδα με τις απαιτήσεις των Πειραιωτών.Σεθ Κάρι: Το μεγάλο όνομα με το εξαιρετικό σουτΑνάμεσα στις πιο αναγνωρίσιμες περιπτώσεις βρίσκεται ο Σεθ Κάρι, ο οποίος έχει χτίσει σημαντική καριέρα στο NBA, κυρίως χάρη στην ικανότητά του στο περιφερειακό σουτ.Ο 36χρονος γκαρντ μπορεί να προσφέρει μεγάλη απειλή από τα 6,75 μέτρα της EuroLeague, να αξιοποιήσει τις δημιουργίες των συμπαικτών του και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ακόμη και χωρίς την μπάλα στα χέρια του.Για τον Ολυμπιακό θα αποτελούσε μια επιλογή που θα πρόσθετε ποιότητα στην εκτέλεση και θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερους χώρους στην επίθεση.Βέβαια, ο Κάρι δεν διαθέτει το ίδιο αγωνιστικό προφίλ με τον Μοντέρο, καθώς δεν είναι ένας κλασικός δημιουργός που βασίζεται στις συνεχείς διεισδύσεις. Παράλληλα, η αμυντική του παρουσία θα έπρεπε να αξιολογηθεί με βάση τις απαιτήσεις του Μπαρτζώκα.Γκέιμπ Βίνσεντ: Η λύση της εμπειρίας και της αμυντικής συνέπειαςΜια διαφορετική περίπτωση είναι ο Γκέιμπ Βίνσεντ, ο οποίος έχει σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του αμερικανικού μπάσκετ.Ο 30χρονος γκαρντ ξεχωρίζει για την αμυντική του προσήλωση, την ικανότητα να αγωνίζεται σε διαφορετικά σχήματα και τη δυνατότητα να προσφέρει τόσο με την μπάλα όσο και μακριά από αυτήν.

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να ταιριάξουν στο αγωνιστικό μοντέλο του Ολυμπιακού, ιδιαίτερα σε μια περιφέρεια όπου η συνεργασία, η κυκλοφορία της μπάλας και η αμυντική συνέπεια έχουν μεγάλη σημασία.Δεν πρόκειται, πάντως, για παίκτη που θα αντικαθιστούσε άμεσα την επιθετική παραγωγή του Μοντέρο, καθώς το παιχνίδι του στηρίζεται περισσότερο στην ισορροπία παρά στο ατομικό σκοράρισμα.Ρομπ Ντίλινχαμ: Το νεανικό ταλέντο με την εκρηκτικότηταΟ Ρομπ Ντίλινχαμ αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της συγκεκριμένης αγοράς, κυρίως λόγω της ηλικίας και των επιθετικών χαρακτηριστικών του.Ο νεαρός Αμερικανός γκαρντ διαθέτει ταχύτητα, εξαιρετικό πρώτο βήμα και ικανότητα να δημιουργεί προσωπικές φάσεις, είτε μέσα από διεισδύσεις είτε με σουτ έπειτα από ντρίμπλα.Από πλευράς επιθετικού προφίλ, είναι μία από τις περιπτώσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερη εγγύτητα με όσα προσέφερε ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό.Το σημαντικό ερωτηματικό αφορά την προσαρμογή του στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της EuroLeague, αλλά και τη συνέπειά του στο αμυντικό κομμάτι.Γκάρι Χάρις: Η έμπειρη επιλογή για την περιφέρειαΣτη λίστα των διαθέσιμων παικτών βρίσκεται και ο Γκάρι Χάρις, ένας γκαρντ με πολυετή παρουσία στο NBA.Ο Αμερικανός μπορεί να προσφέρει αμυντική εμπειρία, κίνηση χωρίς την μπάλα και εκτέλεση από την περιφέρεια, χωρίς να χρειάζεται να αναλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιθετικών προσπαθειών.Πρόκειται για μια περίπτωση που θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά δίπλα στους υπόλοιπους περιφερειακούς του Ολυμπιακού, προσθέτοντας εμπειρία και ισορροπία.Ωστόσο, δεν αποτελεί έναν παίκτη που θα αναλάμβανε τον ρόλο του βασικού δημιουργού ή του πρώτου επιθετικού πόλου.Κίλιαν Χέις: Δημιουργία και μέγεθος στην περιφέρειαΟ Κίλιαν Χέις είναι ακόμη ένας γκαρντ που παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.Ο Γάλλος διαθέτει μέγεθος για τη θέση του πόιντ γκαρντ, καλή αντίληψη στην πάσα και δυνατότητα να οργανώνει το παιχνίδι.Η ικανότητά του να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, σε συνδυασμό με τα σωματικά του προσόντα, θα μπορούσε να προσφέρει διαφορετικές επιλογές στην περιφέρεια των «ερυθρόλευκων».Από την άλλη πλευρά, η αποτελεσματικότητά του στο μακρινό σουτ παραμένει ένα ζήτημα που θα έπρεπε να εξεταστεί προσεκτικά.Μπρους Μπράουν: Πολυεργαλείο με αμυντική ποιότηταΞεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Μπρους Μπράουν, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία θέσεις της περιφέρειας.Ο Αμερικανός διακρίνεται για την αμυντική του ενέργεια, τη δυνατότητα να μαρκάρει διαφορετικούς αντιπάλους και την αποτελεσματικότητά του σε ρόλους που δεν απαιτούν συνεχή κατοχή της μπάλας.Σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, που δίνει μεγάλη σημασία στη συνοχή και στις συνεργασίες, ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά του θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές λύσεις.Δεν αποτελεί, ωστόσο, καθαρό οργανωτή ούτε τον τύπο γκαρντ που θα αντικαθιστούσε την επιθετική δημιουργία του Μοντέρο.