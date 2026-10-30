Φίλαθλος του Ολυμπιακού πήγε ντυμένος... χάρος στη Sunel Arena
Φίλαθλος του Ολυμπιακού πήγε ντυμένος... χάρος στη Sunel Arena
Ο φίλος του Ολυμπιακού κρατούσε δρεπάνι και πάτησε το παρκέ του κλειστού των Άνω Λιοσίων
Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Αρμάνι Μιλάνο στη Sunel Arena χωρίς τρεις βασικούς παίκτες του, τον Εβάν Φουρνιέ, τον Γιάν Μοντέρο που χειρουργήθηκε και θα μείνει εκτός 6 μήνες, ενώ και ο Ντόρσεϊ είναι εκτός λόγω τιμωρίας από την ομάδα.
Την κατάσταση αυτή θέλησε να σατιρίσει ένας φίλος του Ολυμπιακού, ο οποίος εμφανίστηκε στο κλειστό των Άνω Λιοσίων ντυμένος χάρος για να αναδείξει την κακοδαιμονία που υπάρχει στους ερυθρόλευκους.
Ο φίλος των Πειραιωτών εκμεταλλεύτηκε και το Halloween για να βάλει την στολή του.
Την κατάσταση αυτή θέλησε να σατιρίσει ένας φίλος του Ολυμπιακού, ο οποίος εμφανίστηκε στο κλειστό των Άνω Λιοσίων ντυμένος χάρος για να αναδείξει την κακοδαιμονία που υπάρχει στους ερυθρόλευκους.
Ο φίλος των Πειραιωτών εκμεταλλεύτηκε και το Halloween για να βάλει την στολή του.
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