Σοκ για τον Ολυμπιακό: Ο Μοντέρο χειρουργήθηκε και μένει εκτός για 6 μήνες

Δομινικανός γκαρντ είχε τεθεί νοκ άουτ τις προηγούμενες ημέρες και όλοι πίστευαν ότι συντηρητικά θα μπορέσει να το ξεπεράσει.





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Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούσε στα ΜΜΕ ότι θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση για τον καθαρισμό του γονάτου του αλλά το πρόβλημα ήταν πολύ πιο σοβαρό.



Ο Γιαν Μοντέρο τραυματίστηκε σε ανύποπτη φάση στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Βαλένθια και παρότι πονούσε έπαιξε σε δύο ημέρες με την Μπαρτσελόνα.









To τελευταίο του ματς με την φανέλα του Ολυμπιακού ήταν στις 16/10 κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα είχε πει για τον Μοντέρο:



«Ο Γιαν Μοντέρο ήταν αμφίβολο το εάν θα μπορούσε να παίξει γιατί είχε χτυπήσει. Πέντε λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας ο γιατρός μου είπε ότι δεν μπορεί να παίξει άλλο, αλλά πρέπει να του το δώσουμε, ότι αποφάσισε να βοηθήσει την ομάδα στο τέλος και ήταν καθοριστικός».



Πλέον ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βγει στην αγορά για να ψάξει για γκαρντ.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός



«Ο Jean Montero υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του έσω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο. Αναμένεται να μείνει εκτός αγώνων για έξι μήνες.



Όλη η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Jean γρήγορη και ομαλή ανάρρωση και ανυπομονεί να τον δει ξανά στο παρκέ».



Ο Γιαν Μοντέρο, έπαιξε 6 παιχνίδια στη Euroleague με τον Ολυμπιακό και είχε 15.5 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 23’58”.



Θυμίζουμε ήταν η μεταγραφή του καλοκαιριού στη Euroleague με τον Ολυμπιακό να προλαβαίνει να τον κλείσει πρώτος αν και οι... μνηστήρες ήταν αρκετοί. Ανακοινώθηκε στις 8 Ιουλίου έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο.



Ο 23χρονος την περασμένη σεζόν είχε βγάλει... μάτια με την φανέλα της Βαλένθια. Την οδήγησε στο Final-4 της Euroleague αφού απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα playoffs αλλά και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας.



Ήταν MVP των playoffs της Euroleague, MVP του ισπανικού πρωταθλήματος και μέλος της καλύτερης πεντάδας της Euroleague.









