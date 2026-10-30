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Συμφωνία Παναθηναϊκού και Ηρακλή για μετακίνηση οπαδών στα μεταξύ τους παιχνίδια
Συμφωνία Παναθηναϊκού και Ηρακλή για μετακίνηση οπαδών στα μεταξύ τους παιχνίδια
Παναθηναϊκός και Ηρακλής έχουν έρθει σε συμφωνία προκειμένου να υπάρξει μετακίνηση οπαδών στα μεταξύ τους παιχνίδια
Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου ο Ηρακλής υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 10η αγωνιστική της Super League. Οι δύο ομάδες έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία προκειμένου στις μεταξύ τους αναμετρήσεις να υπάρξει μετακίνηση οπαδών.
Και οι δύο πλευρές έδειξαν διάθεση να υπάρξει παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών τόσο στο ματς της 8ης Νοεμβρίου στο Καυτανζόγλειο όσο και σε αυτό της 20ή Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Πρόκειται για μία θετική κίνηση από την πλευρά των δύο κλαμπ προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά τα δύο παιχνίδια και να τα παρακολουθήσουν οπαδοί και των δύο ομάδων. Αυτό που μένει φυσικά είναι να ανάψει το πράσινο φως και η αστυνομία.
Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο 1.500 οπαδοί του Παναθηναϊκού αναμένεται να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στον αγώνα του δεύτερου γύρου με τους φίλους του Γηραιού να δίνουν το παρών στο ΟΑΚΑ.
Και οι δύο πλευρές έδειξαν διάθεση να υπάρξει παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών τόσο στο ματς της 8ης Νοεμβρίου στο Καυτανζόγλειο όσο και σε αυτό της 20ή Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Πρόκειται για μία θετική κίνηση από την πλευρά των δύο κλαμπ προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά τα δύο παιχνίδια και να τα παρακολουθήσουν οπαδοί και των δύο ομάδων. Αυτό που μένει φυσικά είναι να ανάψει το πράσινο φως και η αστυνομία.
Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο 1.500 οπαδοί του Παναθηναϊκού αναμένεται να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στον αγώνα του δεύτερου γύρου με τους φίλους του Γηραιού να δίνουν το παρών στο ΟΑΚΑ.
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