Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε χατ τρικ με την Αλ Νασρ και θέλει ακόμα 15 γκολ για τα 1.000
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε χατ τρικ με την Αλ Νασρ και θέλει ακόμα 15 γκολ για τα 1.000
Ο 41χρονος Πορτογάλος σταρ σκόραρε τρεις φορές στο 5-3 της ομάδας του απέναντι στην Αλ Κολούντ και έφτασε τα 985 γκολ καριέρας
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται πλέον 15 γκολ από το ιστορικό επίτευγμα των 1.000 τερμάτων καριέρας.
Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ βρήκε τρεις φορές δίχτυα και η Αλ Νασρ επικράτησε 5-3 της Αλ Κολούντ σε αναμέτρηση για τη 12η αγωνιστική της Saudi Pro League.
Με αυτά τα τρία γκολ, ο Ρονάλντο έχει πλέον 985 στο βιογραφικό του και είναι κοντά στο ιστορικό επίτευγμα των 1.000 γκολ.
Ο Πορτογάλος σταρ σκόραρε στο 66', το 72' και το 81' για να κάνει το 2-2 σε 5-2 (το 2-1 είχε πετύχει ο Μανέ).
Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ βρήκε τρεις φορές δίχτυα και η Αλ Νασρ επικράτησε 5-3 της Αλ Κολούντ σε αναμέτρηση για τη 12η αγωνιστική της Saudi Pro League.
Με αυτά τα τρία γκολ, ο Ρονάλντο έχει πλέον 985 στο βιογραφικό του και είναι κοντά στο ιστορικό επίτευγμα των 1.000 γκολ.
Ο Πορτογάλος σταρ σκόραρε στο 66', το 72' και το 81' για να κάνει το 2-2 σε 5-2 (το 2-1 είχε πετύχει ο Μανέ).
🚨🚨🚨| HAT-TRICK CRISTIANO RONALDO!!!!!! HAT-TRICK HAT-TRICK HAT-TRICK!!!!!! ONLY 15 MORE GOALS FOR 1000!!! https://t.co/FiSLm6PeQY— Kalshi FC (@KalshiFC) October 29, 2026
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