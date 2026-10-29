Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε χατ τρικ με την Αλ Νασρ και θέλει ακόμα 15 γκολ για τα 1.000
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε χατ τρικ με την Αλ Νασρ και θέλει ακόμα 15 γκολ για τα 1.000

Ο 41χρονος Πορτογάλος σταρ σκόραρε τρεις φορές στο 5-3 της ομάδας του απέναντι στην Αλ Κολούντ και έφτασε τα 985 γκολ καριέρας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε χατ τρικ με την Αλ Νασρ και θέλει ακόμα 15 γκολ για τα 1.000
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται πλέον 15 γκολ από το ιστορικό επίτευγμα των 1.000 τερμάτων καριέρας. 

Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ βρήκε τρεις φορές δίχτυα και η Αλ Νασρ επικράτησε 5-3 της Αλ Κολούντ σε αναμέτρηση για τη 12η αγωνιστική της Saudi Pro League. 

Με αυτά τα τρία γκολ, ο Ρονάλντο έχει πλέον 985 στο βιογραφικό του και είναι κοντά στο ιστορικό επίτευγμα των 1.000 γκολ. 

Ο Πορτογάλος σταρ σκόραρε στο 66', το 72' και το 81' για να κάνει το 2-2 σε 5-2 (το 2-1 είχε πετύχει ο Μανέ). 

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