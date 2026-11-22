Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Χειροπέδες σε υπεύθυνο καταστήματος στην Πάτρα όπου τέσσερις ανήλικοι έπιναν αλκοόλ
Χειροπέδες σε υπεύθυνο καταστήματος στην Πάτρα όπου τέσσερις ανήλικοι έπιναν αλκοόλ
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ
Στη σύλληψη ενός άνδρα που εργαζόταν ως υπεύθυνος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (21/11) αστυνομικοί, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας από 14 έως 17 ετών, κατανάλωναν αλκοολούχα ποτά.
Ο αλλοδαπός συνελήφθη εχθές Σάββατο (21/11) και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.
Ειδικότερα, σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα, στο οποίο ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως υπεύθυνος, διαπιστώθηκε να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά, ένα αγόρι και τρία κορίτσια, ηλικίας 14 έως 17 ετών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Ο αλλοδαπός συνελήφθη εχθές Σάββατο (21/11) και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.
Ειδικότερα, σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα, στο οποίο ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως υπεύθυνος, διαπιστώθηκε να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά, ένα αγόρι και τρία κορίτσια, ηλικίας 14 έως 17 ετών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
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