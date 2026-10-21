Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε και πέναλτι και ευκαιρία σε κενή εστία κόντρα στην ομάδα του Μασούρα, δείτε βίντεο
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Πέναλτι Αλ Νασρ Γιώργος Μασούρας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε και πέναλτι και ευκαιρία σε κενή εστία κόντρα στην ομάδα του Μασούρα, δείτε βίντεο

Δεν ήταν και η καλύτερη ημέρα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο αν και η Αλ Νασρ κέρδισε με 1-0

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε και πέναλτι και ευκαιρία σε κενή εστία κόντρα στην ομάδα του Μασούρα, δείτε βίντεο
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Την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στα 1000 γκολ (έχει 981) έχασε το βράδυ της Τρίτης (20/10) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο παιχνίδι της Αλ Νασρ με τη ΝΕΟΜ του Γιώργου Μασούρα.

Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου δεν πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες και το άστοχο πέναλτι του Πορτογάλου σούπερ σταρ, καθώς εν τέλει επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Ζοάο Φέλιξ στο 61ο λεπτό, πέντε λεπτά μετά την είσοδο του Μασούρα στο ματς.

Αρχικά λοιπόν, ο CR7 έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο η δυνατή εκτέλεση του πέναλτι κατέληξε άουτ, μέσα σε απογοήτευση του ίδιου αλλά και του κοινού.




Και το δεύτερο μέρος ωστόσο δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον 41χρονο άσο, αφού στο 48' αστόχησε και πάλι, αυτή τη φορά προ κενής εστίας αποτυγχάνοντας στην προσπάθειά του να πετύχει το υπ' αριθμόν 982 γκολ της μυθικής καριέρας του.



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Όσον αφορά, τέλος, τον Γιώργο Μασούρα, αγωνίστηκε σχεδόν 40 λεπτά και αντίκρισε μια κίτρινη κάρτα.

Πηγή: gazzetta.gr
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