Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε και πέναλτι και ευκαιρία σε κενή εστία κόντρα στην ομάδα του Μασούρα, δείτε βίντεο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε και πέναλτι και ευκαιρία σε κενή εστία κόντρα στην ομάδα του Μασούρα, δείτε βίντεο
Δεν ήταν και η καλύτερη ημέρα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο αν και η Αλ Νασρ κέρδισε με 1-0
Την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στα 1000 γκολ (έχει 981) έχασε το βράδυ της Τρίτης (20/10) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο παιχνίδι της Αλ Νασρ με τη ΝΕΟΜ του Γιώργου Μασούρα.
Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου δεν πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες και το άστοχο πέναλτι του Πορτογάλου σούπερ σταρ, καθώς εν τέλει επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Ζοάο Φέλιξ στο 61ο λεπτό, πέντε λεπτά μετά την είσοδο του Μασούρα στο ματς.
Αρχικά λοιπόν, ο CR7 έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο η δυνατή εκτέλεση του πέναλτι κατέληξε άουτ, μέσα σε απογοήτευση του ίδιου αλλά και του κοινού.
Και το δεύτερο μέρος ωστόσο δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον 41χρονο άσο, αφού στο 48' αστόχησε και πάλι, αυτή τη φορά προ κενής εστίας αποτυγχάνοντας στην προσπάθειά του να πετύχει το υπ' αριθμόν 982 γκολ της μυθικής καριέρας του.
Όσον αφορά, τέλος, τον Γιώργο Μασούρα, αγωνίστηκε σχεδόν 40 λεπτά και αντίκρισε μια κίτρινη κάρτα.
Πηγή: gazzetta.gr
Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου δεν πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες και το άστοχο πέναλτι του Πορτογάλου σούπερ σταρ, καθώς εν τέλει επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Ζοάο Φέλιξ στο 61ο λεπτό, πέντε λεπτά μετά την είσοδο του Μασούρα στο ματς.
Αρχικά λοιπόν, ο CR7 έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο η δυνατή εκτέλεση του πέναλτι κατέληξε άουτ, μέσα σε απογοήτευση του ίδιου αλλά και του κοινού.
🇵🇹❌ EL PENAL ERRADO DE CRISTIANO RONALDO CON AL-NASSR pic.twitter.com/l0I4MUsXkT— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 20, 2026
Και το δεύτερο μέρος ωστόσο δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον 41χρονο άσο, αφού στο 48' αστόχησε και πάλι, αυτή τη φορά προ κενής εστίας αποτυγχάνοντας στην προσπάθειά του να πετύχει το υπ' αριθμόν 982 γκολ της μυθικής καριέρας του.
NO SE PUEDE CREER LO QUE ERRÓ CRISTIANO RONALDO, OTRA VEZ. ‼️😳🇵🇹— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 20, 2026
pic.twitter.com/XE9tC1jomu https://t.co/d9aVjXWWLg
Όσον αφορά, τέλος, τον Γιώργο Μασούρα, αγωνίστηκε σχεδόν 40 λεπτά και αντίκρισε μια κίτρινη κάρτα.
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα