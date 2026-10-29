Εξιτήριο για τον Κομπανί μετά την κατάρρευση στην προπόνηση της Μπάγερν, τι προκάλεσε το περιστατικό

Ο Βέλγος προπονητής νοσηλεύτηκε λόγω ερεθισμού των μηνίγγων – Θα επιστρέψει στον πάγκο μόνο με την έγκριση των γιατρών





Ο Κομπανί είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο την περασμένη Παρασκευή (23/10), όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν Μονάχου.







Την είδηση της εξόδου του από το νοσοκομείο επιβεβαίωσε ο Μαξ Έμπερλ, μιλώντας στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD, στο περιθώριο της αναμέτρησης της Μπάγερν με το Μαγδεμβούργο για το Κύπελλο Γερμανίας.



«Δεδομένων των συνθηκών, είναι καλά», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, προσθέτοντας: «Πήρε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα και καλύτερα νέα για όλους μας».



Ερεθισμός των μηνίγγων προκάλεσε την κατάρρευση Ο Έμπερλ εξήγησε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, η κατάρρευση του Κομπανί την Παρασκευή (23/10) προκλήθηκε από ερεθισμό των μηνίγγων.



Ο Βέλγος τεχνικός θα χρειαστεί πλέον ξεκούραση και φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να αναρρώσει πλήρως.



«Τώρα θα ξεκουραστεί και θα ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή. Είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψει στον πάγκο, έχοντας ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του», ανέφερε ο Έμπερλ.



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Όπως διευκρίνισε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, ο προπονητής θα αναλάβει ξανά τα καθήκοντά του μόνο όταν οι γιατροί δώσουν το απαραίτητο «πράσινο φως».



Ο Ντανκς στον πάγκο της Μπάγερν – Ακολουθεί το ντέρμπι με την Ντόρτμουντ Κατά την απουσία του Κομπανί, την τεχνική καθοδήγηση της Μπάγερν έχει αναλάβει ο βοηθός του, Άαρον Ντανκς.



Ο Ντανκς βρισκόταν στον πάγκο των Βαυαρών στη νίκη με 3-1 επί της Φράιμπουργκ, αλλά και στην ευρεία επικράτηση με 6-1 απέναντι στο Μαγδεμβούργο για το Κύπελλο Γερμανίας.



Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου Βίνσεντ Κομπανί , πέντε ημέρες μετά την κατάρρευσή του στη διάρκεια προπόνησης της δεύτερης ομάδας του γερμανικού συλλόγου. Όπως αποκάλυψε την Τετάρτη (28/10) ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπερλ, το περιστατικό οφειλόταν σε ερεθισμό των μηνίγγων, ενώ παραμένει άγνωστο πότε ο Βέλγος τεχνικός θα επιστρέψει στα καθήκοντά του.Ο Κομπανί είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο την περασμένη Παρασκευή (23/10), όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν Μονάχου.Τις προηγούμενες ημέρες ο Βέλγος προπονητής ταλαιπωρούνταν από ίωση, εξαιτίας της οποίας είχε απουσιάσει από ορισμένες προπονήσεις της ομάδας του.Την είδηση της εξόδου του από το νοσοκομείο επιβεβαίωσε ο Μαξ Έμπερλ, μιλώντας στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD, στο περιθώριο της αναμέτρησης της Μπάγερν με το Μαγδεμβούργο για το Κύπελλο Γερμανίας.«Δεδομένων των συνθηκών, είναι καλά», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, προσθέτοντας: «Πήρε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα και καλύτερα νέα για όλους μας».Ο Έμπερλ εξήγησε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, η κατάρρευση του Κομπανί την Παρασκευή (23/10) προκλήθηκε από ερεθισμό των μηνίγγων.Ο Βέλγος τεχνικός θα χρειαστεί πλέον ξεκούραση και φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να αναρρώσει πλήρως.«Τώρα θα ξεκουραστεί και θα ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή. Είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψει στον πάγκο, έχοντας ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του», ανέφερε ο Έμπερλ.Παρά την αισιοδοξία που επικρατεί στον γερμανικό σύλλογο, δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία επιστροφής του Κομπανί.Όπως διευκρίνισε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, ο προπονητής θα αναλάβει ξανά τα καθήκοντά του μόνο όταν οι γιατροί δώσουν το απαραίτητο «πράσινο φως».Κατά την απουσία του Κομπανί, την τεχνική καθοδήγηση της Μπάγερν έχει αναλάβει ο βοηθός του, Άαρον Ντανκς.Ο Ντανκς βρισκόταν στον πάγκο των Βαυαρών στη νίκη με 3-1 επί της Φράιμπουργκ, αλλά και στην ευρεία επικράτηση με 6-1 απέναντι στο Μαγδεμβούργο για το Κύπελλο Γερμανίας.

Η Μπάγερν, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της Bundesliga, έχει μπροστά της μια ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση, καθώς το Σάββατο (31/10) αντιμετωπίζει την Μπορούσια Ντόρτμουντ σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη μάχη του τίτλου.



Προς το παρόν, παραμένει αβέβαιο εάν ο Κομπανί θα βρίσκεται στον πάγκο για το συγκεκριμένο ντέρμπι, καθώς η επιστροφή του εξαρτάται αποκλειστικά από την πορεία της ανάρρωσής του και την έγκριση του ιατρικού επιτελείου.