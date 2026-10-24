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Μήνυμα του Πετρούνια μετά το ασημένιο στο Παγκόσμιο: Θα κατέβω από το βάθρο όταν το αποφασίσω εγώ
Μήνυμα του Πετρούνια μετά το ασημένιο στο Παγκόσμιο: Θα κατέβω από το βάθρο όταν το αποφασίσω εγώ
Ο Λευτέρης Πετρούνιας στο μήνυμα που έστειλε μέσω των social media για τη νέα του επιτυχία αποκάλυψε πως τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρήθηκε από ίωση και από 39 πυρετό
Συνεχίζει να εμπλουτίζει τη συλλογή των μεταλλίων του ο Λευτέρης Πετρούνιας που ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόμσιο Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ. Για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο θρύλος των κρίκων κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμιο.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά τη νέα του επιτυχία έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media αποκαλύπτοντας ότι τις προηγούμενες ημέρες ήταν άρρωστος με πυρετό.
Αναλυτικά το μήνυμα του Λευτέρη Πετρούνια:
«Δεν έχω λόγια!
Απ’ την κόλαση της προηγούμενης εβδομάδας στον σημερινό παράδεισο.
Μια ίωση, 39 πυρετός και πολλές σκέψεις για το τι πήγε λάθος. Το βρήκα όμως μία μέρα πριν από τον τελικό και σήμερα έκανα αυτό που έπρεπε: ένα πρόγραμμα αντάξιο των δυνατοτήτων μου.
Δεύτερος στον κόσμο. Ένα ακόμη μετάλλιο που κρύβει πολλή δουλειά, πίστη και αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Από εμένα και τους ανθρώπους μου.
Ευχαριστώ όσους ήσασταν δίπλα μου!
Υ.Γ. Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο. Και θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ».
Ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά τη νέα του επιτυχία έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media αποκαλύπτοντας ότι τις προηγούμενες ημέρες ήταν άρρωστος με πυρετό.
Αναλυτικά το μήνυμα του Λευτέρη Πετρούνια:
«Δεν έχω λόγια!
Απ’ την κόλαση της προηγούμενης εβδομάδας στον σημερινό παράδεισο.
Μια ίωση, 39 πυρετός και πολλές σκέψεις για το τι πήγε λάθος. Το βρήκα όμως μία μέρα πριν από τον τελικό και σήμερα έκανα αυτό που έπρεπε: ένα πρόγραμμα αντάξιο των δυνατοτήτων μου.
Δεύτερος στον κόσμο. Ένα ακόμη μετάλλιο που κρύβει πολλή δουλειά, πίστη και αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Από εμένα και τους ανθρώπους μου.
Ευχαριστώ όσους ήσασταν δίπλα μου!
Υ.Γ. Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο. Και θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ».
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