Μάντσεστερ Σίτι: Αντιμέτωπη με τιμωρία-σοκ που τη ρίχνει κατηγορία
SPORTS

Μάντσεστερ Σίτι: Αντιμέτωπη με τιμωρία-σοκ που τη ρίχνει κατηγορία

Η Μάντσεστερ Σίτι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά βαριά τιμωρία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον υποβιβασμό της στην Championship, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail» και τον Όλιβερ Χολτ

Μάντσεστερ Σίτι: Αντιμέτωπη με τιμωρία-σοκ που τη ρίχνει κατηγορία
Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, το πιθανότερο σενάριο που εξετάζεται είναι μια μεγάλη αφαίρεση βαθμών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τους «πολίτες» στον υποβιβασμό από την Premier League, σε συνδυασμό με ένα ιδιαίτερα υψηλό χρηματικό πρόστιμο. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να επιβληθεί επιπλέον ποινή βαθμών, η οποία θα δυσκόλευε την άμεση επιστροφή της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία.

Το σενάριο του υποβιβασμού και η έφεση

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θεωρείται λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο του πλήρους αποκλεισμού της Σίτι από την Premier League και της υποχρεωτικής επανεκκίνησής της από τη League Two. Μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε πρωτοφανείς αναταράξεις τόσο στην Premier League όσο και στην English Football League.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι η Premier League επιδιώκει να ανακοινωθεί η τιμωρία πριν από την έκδοση της απόφασης για την έφεση που έχει καταθέσει ο σύλλογος, η οποία εκτιμάται ότι δεν θα έχει κριθεί πριν από το τέλος Ιανουαρίου.

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