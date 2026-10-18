Super Cup βόλεϊ ανδρών: Ο Παναθηναϊκός 3-0 τον Φλοίσβο και αναδείχθηκε υπερπρωταθλητής, δείτε βίντεο

O Παναθηναϊκός κατέκτησε το 14ο Super Cup μετά από εξαιρετική εμφάνιση και νίκη με 3-0 σετ επί του Α.Ο. Φλοίσβου Members Paron στον τελικό που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο του Μαρκοπούλου





Koρυφαία εμφάνιση για τον















Στο 2ο σετ ο Φλοίσβος ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 7-8. Ο Παναθηναϊκός πήρε πάλι τον έλεγχο με πρωταγωνιστές στο σερβίς τους Γιάντσουκ, Νίλσεν και με τις κόντρα επιθέσεις από Πρωτοψάλτη, Γκάσμαν ξέφυγε με 13-9 και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό (23-13), ο Κασαμπαλής με άσσο έδωσε έντεκα σετ μπολ στους πράσινους (24-13), ο Φλοίσβος έσβησε τα δύο αλλά στη συνέχεια έχασε το σερβίς για το 25-15.



Ο Φλοίσβος πήρε όλα τα ρίσκα στο 3ο σετ αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει την πολύ καλή υποδοχή του τριφυλλιού που κράτησε στα δύσκολα και κράτησε την ηρεμία στην ομάδα. Με τον Νίλσεν και αργότερα τον Γιάντστουκ να πιάνουν εξαιρετικό ρυθμό στο σερβίς ο Παναθηναϊκός ξέφυγε 12-8. O Φλοίσβος αντιστάθηκε με την άμυνα τους, πήρε μονομαχίες στο φιλέ και μείωσε 13-11. Το σερβίς του Σπίριτο και τα διαδοχικά λάθη των παικτών του Αργύρη Ψάρρα έδωσαν στον Παναθηναϊκό καθοριστικό σερί 7-0 για το 20-11 κι εκεί κρίθηκε ο αγώνας.



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Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-13, 21-16, 25-21

2ο σετ: 7-8, 16-11, 21-13, 25-15

Μεγάλος πρωταγωνιστής των πράσινων ήταν ο Ράσμους Νίλσεν που αναδείχτηκε MVP της διοργάνωσης, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 15 πόντους εκ των οποίων οι 4 ήταν άσσοι, ενώ στην 8η παρουσία τους σε τελικό του θεσμού οι «πράσινοι» πανηγύρισαν τον τρίτο τους τίτλο μετά το 2006 και το 2023.Koρυφαία εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό έκανε και ο Ιταλός πασαδόρος Λούκα Σπίριτο ενώ από τον Φλοίσβο που δεν άντεξε στην υποδοχή δεν υπήρξε παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων.Στο ίδιο γήπεδο που το 2025 είχε χάσει τον τίτλο από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να «καθαρίσει» τον αγώνα και το κατάφερε με μπροστάρηδες τους Νίλσον, Πρωτοψάλτη, Γιάντσουκ αλλά και το αποτελεσματικό σερβίς που έκανε τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία.Στο 1o σετ το 4-4 έγινε 9-5 με το καλό σερβίς του Νίλσεν (πήρε και άσσο), για να ακολουθήσει κόντρα επίθεση του Γκάσμαν (10-5) μετά το τάιμ άουτ που κάλεσε ο Αργύρης Ψάρρας. Με άσσο του Πόλακ ο Φλοίσβος μείωσε σε 13-11, για να αναλάβει ξανά δράση ο Νίλσεν σε σερβίς και επίθεση για να ξεφύγει ο Παναθηναϊκός με 19-14. Το σετ τελείωσε με 25-21 μετά από χαμένο σερβίς του Φλοίσβου.Στο 2ο σετ ο Φλοίσβος ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 7-8. Ο Παναθηναϊκός πήρε πάλι τον έλεγχο με πρωταγωνιστές στο σερβίς τους Γιάντσουκ, Νίλσεν και με τις κόντρα επιθέσεις από Πρωτοψάλτη, Γκάσμαν ξέφυγε με 13-9 και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό (23-13), ο Κασαμπαλής με άσσο έδωσε έντεκα σετ μπολ στους πράσινους (24-13), ο Φλοίσβος έσβησε τα δύο αλλά στη συνέχεια έχασε το σερβίς για το 25-15.Ο Φλοίσβος πήρε όλα τα ρίσκα στο 3ο σετ αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει την πολύ καλή υποδοχή του τριφυλλιού που κράτησε στα δύσκολα και κράτησε την ηρεμία στην ομάδα. Με τον Νίλσεν και αργότερα τον Γιάντστουκ να πιάνουν εξαιρετικό ρυθμό στο σερβίς ο Παναθηναϊκός ξέφυγε 12-8. O Φλοίσβος αντιστάθηκε με την άμυνα τους, πήρε μονομαχίες στο φιλέ και μείωσε 13-11. Το σερβίς του Σπίριτο και τα διαδοχικά λάθη των παικτών του Αργύρη Ψάρρα έδωσαν στον Παναθηναϊκό καθοριστικό σερί 7-0 για το 20-11 κι εκεί κρίθηκε ο αγώνας.Διαιτητές: Μυλωνάκης, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.Διακύμανση:1ο σετ: 8-5, 16-13, 21-16, 25-212ο σετ: 7-8, 16-11, 21-13, 25-15

3ο σετ: 8-5, 16-11, 21-12, 25-15



Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-15, 25-15) σε 84'

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 34 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 1 άσσο, 18 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (6/10 επ., 1 μπλοκ), Γιάντσουκ 7 (4/16 επ., 3 άσσοι, 45% υπ. - 27% άριστες), Νίλσεν 15 (11/20 επ., 4 άσσοι), Βουλκίδης 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ), Σπίριτο 1 (1/1 επ.), Πρωτοψάλτης 9 (9/15 επ., 53% υπ. - 40% άριστες) / Χανδρινός (λ, 86% υπ. - 57% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσσος), Καρλ, Ανδρεόπουλος.



Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PAROΝ (Αργύρης Ψάρρας): Εσένκο 4 (1/3 επ., 3 μπλοκ), Κουμεντάκης 1 (1/10 επ., 43% υπ. - 29% άριστες), Σχάουτεν 4 (3/11 επ., 1 μπλοκ), Ντολγκοπόλοφ 1 (1 μπλοκ), Τζιάνι 8 (8/18 επ., 25% υπ. - 8% άριστες), Πόλακ 5 (1/6 επ., 1 άσσος, 3 μπλοΚ0 / Κοντοστάθης (λ, 39% υπ. - 22% άριστες), Καπετανίδης 1 (1/7 επ.), Παπαδόπουλος 3 (3/9 επ.), Γεωργούντζος.



Μετά την κατάκτηση του τροπαίου, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος σημείωσε: «Το παρελθόν στον αθλητισμό δεν μετράει καθόλου, έχουμε μπροστά μας μία νέα χρονιά κι αυτό είναι που μετράει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η προετοιμασία μας δεν πήγε όπως θα θέλαμε. Πριν το παιχνίδι είχαμε μία ανησυχία για την κατάσταση στην οποία θα ήμασταν. Στο παιχνίδι όλα πήγαν καλά, η ομάδα βρήκε ρυθμό. Τακτικά υπερισχύαμε. Ήρθε ο πρώτος τίτλος, το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο. Οι αγώνες είναι πολλοί. Δεν λέμε μεγάλα λόγια. Σήμερα πανηγυρίζουμε αλλά αύριο αυτό που ξέρουμε να κάνουμε είναι να δουλεύουμε. Με ταπεινότητα και χωρίς μεγάλα λόγια. Πιστεύω πως και ο Λούκα Σπίριτο θα μπορούσε να ήταν ο MVP του αγώνα».



Ο προπονητής του Φλοίσβου, Αργύρης Ψάρρας σχολίασε την απώλεια δύο Σούπερ Καπ μέσα σε 24 ώρες καθώς και ο αδελφός του Σάκης ηττήθηκε με τη Μπενφίκα στο Σούπερ Καπ Πορτογαλίας: «Είναι αλήθεια πως δε μας πήγε καλά. Προσπαθήσαμε σήμερα, πέσαμε πάνω σε πολύ καλό Παναθηναϊκό. Ηταν πολύ καλός στο σερβίς. Δεν βρήκαμε λύσεις στην πίεση. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Κρατάω την εμπειρία του αγώνα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, κάποια κομμάτια στο μπλοκ και τακτικά που ήμασταν καλοί. Πιεστήκαμε πολύ, δυσκολευτήκαμε πολύ από το αντίπαλο σερβίς. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό».





Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ

1997: Άρης Α.Σ. (πρωταθλητής)

2000: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής)

2004: Ηρακλής (κυπελλούχος)

2005: Ηρακλής (νταμπλούχος)

2006: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής)

2007: Ηρακλής (πρωταθλητής)

2008: Ηρακλής (πρωταθλητής)

2010: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής)

2021: Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ (κυπελλούχος)

2022: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής)

2023: ΠΑΟΚ (κυπελλούχος)

2024: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (νταμπλούχος)

2025: Ολυμπιακος Σ.Φ.Π. (κυπελλούχος)

2026: Παναθηναϊκός Α.Ο. (νταμπλούχος)

*Σε παρένθεση ο τίτλος που είχε η ομάδα που κατέκτησε το Σούπερ Καπ



ΟΙ MVP ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ

2004: - Ματαιώθηκε η βράβευση λόγω επεισοδίων

2005: Μάριος Γκιούρδας (Ηρακλής)

2006: Αμαράλ Ντάντε (Παναθηναϊκός)

2007: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής)

2008: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής)

2010: Δημήτρης Τζούριτς (Ολυμπιακός)

2021: Δημήτρης Τζούριτς (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ)

2022: Φερνάντο Ερνάντεζ (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

2023: Αξέλ Τρούχτσεφ (Π.Α.Ο.Κ.)

2024: Ντράγκαν Τράβιτσα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)

2025: Μαξιμιλιάνο Καβάνα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)

2026: Ράσμους Νίλσεν (Παναθηναϊκός Α.Ο.)



ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ

04/10/1997: Βόλος : Άρης - Ολυμπιακός 3-0 (15-11, 15-6, 15-8)

07/10/2000: Θεσσαλονίκη: Ολυμπιακός - Ηρακλής 3-1 (20-25, 25-19, 25-23, 26-24)

22/10/2004: Λάρισα : Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-1 (26-24, 25-14, 18-25, 25-20)

02/10/2005: Λαμία : Ηρακλής - Ολυμπιακός 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

11/09/2006: Λαμία : Παναθηναϊκός - Ηρακλής 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

24/09/2007: Θεσσαλονίκη: Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-2 (25-20, 19-25, 25-23, 20-25, 15-11)

05/10/2008: Λάρισα : Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-2 (16-25, 25-20, 16-25, 25-16, 15-13)

15/10/2010: Σαντορίνη: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-1 (18-25, 25-15, 25-21, 25-18)

22/12/2021: Ρόδος: Ολυμπιακός - Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ 0-3 (23-25, 25-27, 27-29)

04/01/2023: Ηράκλειο Κρήτης: Παναθηναϊκός - Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-20, 32-34, 25-19, 25-22)

24/01/2024: Ρέντης: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. 2-3 (25-27, 25-21, 20-25, 25-18, 12-15)

05/02/2025: Π.Φάληρο: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-1 (29-27, 20-25, 25-20, 25-21)

13/01/2026: Μαρκόπουλο: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 2-3 (25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 09-15)

18/10/2026: Μαρκόπουλο: Παναθηναϊκός Α.Ο. (νταμπλούχος) - A.O.Φλοίσβος Members Paron (φιναλίστ κυπέλλου) 3-0 (25-21, 25-15, 25-15)