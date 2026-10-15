The Football Show: Γιατί δεν πέτυχε το σχέδιο Νίκολιτς για τη Σαχτάρ, στο Λονδίνο ο Άκης Ζήκος - Καλεσμένος ο Μιχάλης Σηφάκης

Κλείσιμο

Στο «The Football Show» της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου: Η επόμενη μέρα του σοκ της ΑΕΚ στο Λονδίνο και την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ! Ο Κώστας Κετσετζόγλου από την αγγλική πρωτεύουσα αναλύει τα αίτια της ήττας.Γιατί δεν πέτυχε το σχέδιο Νίκολιτς και τι θα γίνει τις επόμενες μέρες της παραμονής της ομάδας στην Αγγλία! Η απογοήτευση στο στρατόπεδο της Ένωσης. Απευθείας από το Λονδίνο και ο Άκης Ζήκος.Οι «ευρωπαϊκές μάχες» συνεχίζονται με Europa και Confetence League. Πρώτα ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ στις 19.45 και στις 22.00 η διπλή ελληνική… εκστρατεία στη Γαλλία για Ολυμπιακό και ΟΦΗ. Καλεσμένος της εκπομπής ο πρώην τερματοφύλακας και των δύο ομάδων, Μιχάλης Σηφάκης.Ολο το ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ και Άρη αλλά και από το μπάσκετ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκου με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον ΆρηΟ Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.