Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
The Football Show: Γιατί δεν πέτυχε το σχέδιο Νίκολιτς για τη Σαχτάρ, στο Λονδίνο ο Άκης Ζήκος - Καλεσμένος ο Μιχάλης Σηφάκης
The Football Show: Γιατί δεν πέτυχε το σχέδιο Νίκολιτς για τη Σαχτάρ, στο Λονδίνο ο Άκης Ζήκος - Καλεσμένος ο Μιχάλης Σηφάκης
Ολο το ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ και Άρη αλλά και την κόντρα του Τάιλερ Ντόρσϊ με τον Ολυμπιακό
UPD:
Στο «The Football Show» της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου: Η επόμενη μέρα του σοκ της ΑΕΚ στο Λονδίνο και την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ! Ο Κώστας Κετσετζόγλου από την αγγλική πρωτεύουσα αναλύει τα αίτια της ήττας.
Γιατί δεν πέτυχε το σχέδιο Νίκολιτς και τι θα γίνει τις επόμενες μέρες της παραμονής της ομάδας στην Αγγλία! Η απογοήτευση στο στρατόπεδο της Ένωσης. Απευθείας από το Λονδίνο και ο Άκης Ζήκος.
Οι «ευρωπαϊκές μάχες» συνεχίζονται με Europa και Confetence League. Πρώτα ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ στις 19.45 και στις 22.00 η διπλή ελληνική… εκστρατεία στη Γαλλία για Ολυμπιακό και ΟΦΗ. Καλεσμένος της εκπομπής ο πρώην τερματοφύλακας και των δύο ομάδων, Μιχάλης Σηφάκης.
Ολο το ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ και Άρη αλλά και από το μπάσκετ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκου με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Γιατί δεν πέτυχε το σχέδιο Νίκολιτς και τι θα γίνει τις επόμενες μέρες της παραμονής της ομάδας στην Αγγλία! Η απογοήτευση στο στρατόπεδο της Ένωσης. Απευθείας από το Λονδίνο και ο Άκης Ζήκος.
Οι «ευρωπαϊκές μάχες» συνεχίζονται με Europa και Confetence League. Πρώτα ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ στις 19.45 και στις 22.00 η διπλή ελληνική… εκστρατεία στη Γαλλία για Ολυμπιακό και ΟΦΗ. Καλεσμένος της εκπομπής ο πρώην τερματοφύλακας και των δύο ομάδων, Μιχάλης Σηφάκης.
Ολο το ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ και Άρη αλλά και από το μπάσκετ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκου με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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