Stoiximan Super League: Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής
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Stoiximan Super League: Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής

Γνωστοποιήθηκαν οι ορισμοί των διαιτητών της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Stoiximan Super League: Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής
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Το ερχόμενο σαββατοκύριακο θα συνεχιστεί η δράση της Stoiximan Super League με τη διεξαγωγή των αγώνων της 7ης αγωνιστικής. Ενόψει των αναμετρήσεων η ΚΕΔ γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής:

17/10

Λεβαδειακός - Βόλος (17:00), Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος και Κόλλιας, Τέταρτος: Μόσχου, VAR: Πουλικίδης και Ζαμπαλάς

18/10

Καλαμάτα - ΟΦΗ (16:00), Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης, Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος και Κορώνας, Τέταρτος: Γιουματζίδης, VAR: Τσακαλίδης και Μέγας

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (17:00), Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας, Βοηθοί: Πάτρας και Νταβέλας, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Βεργέτης και Μόσχου

Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor (17:30), Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος και Παπαδοπούλου, Τέταρτος: Ζαμπαλάς, VAR: Κουμπαράκης και Κόκκινος

Κηφισιά - Άρης (20:00), Διαιτητής: Φώτιος Νταούλας Βοηθοί: Τσολακίδης και Μωϋσιάδης, Τέταρτος: Κατσικογιάννης, VAR: Αντωνίου και Πουλικίδης

ΠΑΟΚ - Ηρακλής (21:00), Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης, Τέταρτος: Κατοίκος, VAR: Κουκούλας και Παπαπέτρου
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