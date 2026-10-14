Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Stoiximan Super League: Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής
Stoiximan Super League: Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής
Γνωστοποιήθηκαν οι ορισμοί των διαιτητών της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League
Το ερχόμενο σαββατοκύριακο θα συνεχιστεί η δράση της Stoiximan Super League με τη διεξαγωγή των αγώνων της 7ης αγωνιστικής. Ενόψει των αναμετρήσεων η ΚΕΔ γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών.
Αναλυτικά οι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής:
17/10
Λεβαδειακός - Βόλος (17:00), Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος και Κόλλιας, Τέταρτος: Μόσχου, VAR: Πουλικίδης και Ζαμπαλάς
18/10
Καλαμάτα - ΟΦΗ (16:00), Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης, Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος και Κορώνας, Τέταρτος: Γιουματζίδης, VAR: Τσακαλίδης και Μέγας
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (17:00), Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας, Βοηθοί: Πάτρας και Νταβέλας, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Βεργέτης και Μόσχου
Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor (17:30), Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος και Παπαδοπούλου, Τέταρτος: Ζαμπαλάς, VAR: Κουμπαράκης και Κόκκινος
Κηφισιά - Άρης (20:00), Διαιτητής: Φώτιος Νταούλας Βοηθοί: Τσολακίδης και Μωϋσιάδης, Τέταρτος: Κατσικογιάννης, VAR: Αντωνίου και Πουλικίδης
ΠΑΟΚ - Ηρακλής (21:00), Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης, Τέταρτος: Κατοίκος, VAR: Κουκούλας και Παπαπέτρου
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