Τα φιλιά του Κωνσταντίνου Βασάλου με τη σύντροφό του στο πάρτι γενεθλίων της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
GALA
Κωνσταντίνος Βασάλος Σύντροφος Γενέθλια Φιλιά

Τα φιλιά του Κωνσταντίνου Βασάλου με τη σύντροφό του στο πάρτι γενεθλίων της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Δανάη Βαρθολομάτου έκλεισε τα 30 - «Κάθε μέρα γενέθλια», έγραψε ο personal trainer

Τα φιλιά του Κωνσταντίνου Βασάλου με τη σύντροφό του στο πάρτι γενεθλίων της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Πάρτι για τα γενέθλιά της έκανε η σύντροφος του Κωνσταντίνου Βασάλου και ανέβασε στα social media βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδιά, με τα φιλιά που αντάλλαξε με τον personal trainer.

Η Δανάη Βαρθολομάτου διασκέδασε σε μαγαζί στο Παγκράτι μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα και ανέβασε στο Instagram το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου ένα story με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να τη φιλά τρυφερά στο μάγουλο, ενώ έπειτα αναδημοσίευσε και φωτογραφία με τον σύντροφό της, με εκείνη να τον φιλά αυτή τη φορά.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος επιθυμεί να κρατά όσο μπορεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο προφίλ του μοιράστηκε μόνο μία φωτογραφία της Δανάης Βαρθολομάτου από το πάρτι, με την τούρτα στα χέρια της, πάνω στην οποία έγραψε: «Κάθε μέρα γενέθλια».

Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες που ανέβασαν


Τα φιλιά του Κωνσταντίνου Βασάλου με τη σύντροφό του στο πάρτι γενεθλίων της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κλείσιμο

Τα φιλιά του Κωνσταντίνου Βασάλου με τη σύντροφό του στο πάρτι γενεθλίων της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Βασάλος είχε ευχηθεί δημόσια στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της, αναρτώντας μία ακόμη φωτογραφία της στα stories του, σημειώνοντας: «Πολύ dirty thirty» δίπλα σε ένα emoji φωτιάς και μία κόκκινη καρδιά μετά το όνομά της.

Τα φιλιά του Κωνσταντίνου Βασάλου με τη σύντροφό του στο πάρτι γενεθλίων της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης