Τα φιλιά του Κωνσταντίνου Βασάλου με τη σύντροφό του στο πάρτι γενεθλίων της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τα φιλιά του Κωνσταντίνου Βασάλου με τη σύντροφό του στο πάρτι γενεθλίων της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Δανάη Βαρθολομάτου έκλεισε τα 30 - «Κάθε μέρα γενέθλια», έγραψε ο personal trainer
Πάρτι για τα γενέθλιά της έκανε η σύντροφος του Κωνσταντίνου Βασάλου και ανέβασε στα social media βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδιά, με τα φιλιά που αντάλλαξε με τον personal trainer.
Η Δανάη Βαρθολομάτου διασκέδασε σε μαγαζί στο Παγκράτι μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα και ανέβασε στο Instagram το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου ένα story με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να τη φιλά τρυφερά στο μάγουλο, ενώ έπειτα αναδημοσίευσε και φωτογραφία με τον σύντροφό της, με εκείνη να τον φιλά αυτή τη φορά.
Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος επιθυμεί να κρατά όσο μπορεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο προφίλ του μοιράστηκε μόνο μία φωτογραφία της Δανάης Βαρθολομάτου από το πάρτι, με την τούρτα στα χέρια της, πάνω στην οποία έγραψε: «Κάθε μέρα γενέθλια».
Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες που ανέβασαν
Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Βασάλος είχε ευχηθεί δημόσια στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της, αναρτώντας μία ακόμη φωτογραφία της στα stories του, σημειώνοντας: «Πολύ dirty thirty» δίπλα σε ένα emoji φωτιάς και μία κόκκινη καρδιά μετά το όνομά της.
Η Δανάη Βαρθολομάτου διασκέδασε σε μαγαζί στο Παγκράτι μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα και ανέβασε στο Instagram το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου ένα story με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να τη φιλά τρυφερά στο μάγουλο, ενώ έπειτα αναδημοσίευσε και φωτογραφία με τον σύντροφό της, με εκείνη να τον φιλά αυτή τη φορά.
Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος επιθυμεί να κρατά όσο μπορεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο προφίλ του μοιράστηκε μόνο μία φωτογραφία της Δανάης Βαρθολομάτου από το πάρτι, με την τούρτα στα χέρια της, πάνω στην οποία έγραψε: «Κάθε μέρα γενέθλια».
Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες που ανέβασαν
Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Βασάλος είχε ευχηθεί δημόσια στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της, αναρτώντας μία ακόμη φωτογραφία της στα stories του, σημειώνοντας: «Πολύ dirty thirty» δίπλα σε ένα emoji φωτιάς και μία κόκκινη καρδιά μετά το όνομά της.
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