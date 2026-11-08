Stoiximan Super League: Στο +4 ο ΠΑΟ 2-1 τον Ηρακλή με buzzer beater, έχασε έδαφος ο Ολυμπιακός 1-1 με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ δύσκολα 2-1 τον Λεβαδειακό, δείτε τα γκολ

Επιστροφή στις νίκες για τον Άρη. Μετά την τριάρα από τον Λεβαδειακό έριξε τρία στον Παναιτωλικό και ανέβηκε στην 3η θέση.

Από την άλλη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου «βουλιάζει» αφού μετά το καλό της ξεκίνημα έχει 7 σερί ήττες!

Ο Κουαμέ έκλεψε την μπάλα στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τον Μπάσι, ο Γκαρέ έκανε τη σέντρα και με κοντινή, δυνατή κεφαλιά ο Καντεβέρε άνοιξε το σκορ, στο 11ο λεπτό.

Ο Παναιτωλικός πίεσε για την ισοφάριση αλλά ο Άρης μπήκε δυνατά στο 2ο μέρος και πήρε το παιχνίδι.

Στο 49' από γύρισμα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, ο Γκαρέ σούταρε, ο Κουτσερένκο πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση, αλλά ο Καντεβέρε πήρε το «ριμπάουντ» και με διαγώνιο, σκαστό σουτ έκανε το 2-0, στο 49’.

Εννέα λεπτά μετά, το ματς ουσιαστικά... τελείωσε. Ο Ράτσιτς με τρομερή ενέργεια από το κέντρο, τράβηξε πάνω του πέντε αντιπάλους, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Γιαννιώτα που με δεξί πλασέ διαμόρφωσε το 3-0.





ΟΦΗ - Ατρόμητος 0-0



Μετά την ευρωπαϊκή του επιτυχία στο Europa League και τη δεύτερη νίκη σε τέσσερα ματς στη League Phase, ο ΟΦΗ ήταν ανώτερος αλλά κάτι του έλειπε για να πάρει το τρίποντο απέναντι στον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο.



Οι συγκινήσεις έμειναν για το δεύτερο ημίχρονο, οπότε και αρχικά στο 62' ο Κόντρο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα όταν σούταρε με τη μία στη σέντρα του Νους.



Το γκολ, ωστόσο, ακυρώθηκε για φάουλ που είχε προηγηθεί υπέρ του Ατρομήτου και αποτέλεσε το ξεκίνημα της φάσης.







Η είσοδος του Χατζηγιοβάνη στο γήπεδο, έδωσε την ορμή που έλειπε από την ομάδα του Κόντη. Στο δίλεπτο 73'-74', ο Έλληνας άσος λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ.



Στο 73' το σουτ του έδιωξε ο Χουτεσιώτης και στο επόμενο λεπτό μπήκαν μπροστά οι αμυντικοί με τον πορτιέρε του Ατρομήτου εξουδετερωμένο.



Στο 79' ο Φούντας από κοντά δεν βρήκε τέρμα στην κεφαλιά του και το 0-0 έμεινε έως και το τέλος.



Ανατροπή, γκολάρες και ο Βόλος... βυθίζεται. Η ομάδα της Θεσσαλίας προηγήθηκε μόλις στο 4ο με γκολ του Ουρτάδο αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Στο 27’ οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα. Ο Εμπουλά έκανε τακουνάκι στον Πόμπο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και γύρισε προς τον Χριστόπουλο που με κοντινή προβολή έκανε το 1-1.

Στο 72' από εκτέλεση κόρνερ, ο Πόμπο έπιασε ένα σουτ απ’ την πίσω ζώνη, ο Σιαμπάνης απέκρουσε κι ο Σαγκάλ που καιροφυλαχτούσε με τρομερό άλμα και κεφαλιά νίκησε όλους τους αμυντικούς του Βόλου κι έκανε το 1-2.

Ο Βόλος προσπάθησε στη συνέχεια να βρει γκολ ισοφάρισης και στο 82’ ο Κάργας έκανε πολύ κακό τελείωμα έπειτα από σέντρα του Γκονζάλες στο πίσω δοκάρι, ενώ στο 90’ η Κηφισιά «τελείωσε» το ματς.

Ο Μπένι έκλεψε ψηλά την μπάλα απ’ τον Κάργα και την κατάλληλη στιγμή «έσπασε» την μπάλα προς τον Σαγκάλ, ο οποίος δεν αστόχησε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.





Αστέρας Τρίπολης-Καλαμάτα 1-1



Στο 1-1 έμειναν Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα στη μεταξύ τους αναμέτρηση.



Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές ευκαιρίες με τους Αρκάδες στο 45’+1’ να ανοίγουν το σκορ με τον Μακέντα.



Η ομάδα της Μεσσηνίας άλλαξε την εικόνα της στην επανάληψη και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 67’ με ένα καταπληκτικό γκολ του Μπολίβαρ.







Στις καθυστερήσεις του αγώνα η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα είχε δύο δοκάρια πρώτα με τον Μπολίβαρ και στη συνέχεια Καλουτσικίδη.



Βόλος-Κηφισιά 1-3

Άρης-Παναιτωλικός 3-0

Αστέρας Τρίπολης - Καλαμάτα 1-1

ΑΕΚ-Λεβαδειακός 2-1

Ηρακλής-Παναθηναϊκός 1-2

ΟΦΗ - Ατρόμητος 0-0

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1

1. Παναθηναϊκός 27

2. Ολυμπιακός 23



4. ΠΑΟΚ 19



6. ΟΦΗ 17

7. Κηφισιά 14

8. Καλαμάτα 12

9. Ηρακλής 10

10. Παναιτωλικός 9

11. Αστέρας Τρίπολης 7



14. Βόλος 0



*Η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος έχουν 9 αγώνες.





Επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ 19:30



Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 16:00

Παναιτωλικός – Βόλος ELABET 17:00

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 17:30

Ολυμπιακός – Ηρακλής 19:00

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 19:30



Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Αρης (5μμ)





Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού και οι «πράσινοι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι προς τον διαιτητή Ευαγγέλου και μάλιστα ο Τεττέη είχε κι ένα μικρό «επεισόδιο» με τον Αθανασιάδη. VAR και διαιτητής έδειξαν να συνεχιστεί το ματς.Στο 56’ ο Παναθηναϊκός έφερε το ματς στα ίσα, όταν από μπαλιά του Αντίνο, ο Ρος δεν έκανε καλό υπολογισμό με την μπάλα να περνάει προς τον Ντέσερς, ο οποίος απέφυγε και τον Αθανασιάδη και ισοφάρισε σε 1-1 από κοντά.Στο 88’ το σουτ του Κοντούρη πέρασε άουτ, ενώ στο 90’+1’ από γύρισμα του Ραστόντερ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του ΖούλεβιτςΟ Τζήλος είπε στον Ευαγγέλου να πάει στο μόνιτορ να δει τη φάση, εκείνος τελικά έδειξε την άσπρη βούλα και ο Καλάμπρια δεν αστόχησε για το 2-1 και τη μεγάλη απόδραση των πρασίνων από το Καυτανζόγλειο.Θεωρητικά είναι ένα αποτέλεσμα πουν βολεύει κανέναν, αλλά επί της ουσίας ο μεγάλος χαμένος είναι ο Ολυμπιακός καθώς δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την έδρα του απέναντι σ' έναν ΠΑΟΚ με πάρα πολλές απουσίες και... πειραματική σύνθεση (Ελουστόντο δεξί μπακ, Ζαφείρης αριστερός χαφ).Οι ερυθρόλευκοι ήταν κυρίαρχοι του αγώνα μέχρι το 65', αλλά δεν ήταν τόσο πιεστικοί όσο θα περίμενε κανείς και παρόλο που η κατοχή στο ημίχρονο ήταν 73%-27% τη μεγάλη φάση την έκανε ο Δικέφαλος (έχοντας χάσει στο 19΄ και τον Γιάκιτς)Οι παίκτες του Αλγουαθίλ δεν είχαν ουσία κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ και στο 30' σ' ένα από τα λίγα ασπρόμαυρα κλεψίματα ο Ζίβκοβιτς έβγαλε μαγική κάθετη στον Ζαφείρη με τον διεθνή μέσο να αστοχεί σε ανεπανάληπτο τετ α τετ...Στο Β' ημίχρονο ο ΠΑΟΚ άρχισε να κάνει εύκολα λάθη με τον Μοναστηρλή στο 50' να διώχνει το σουτ του Μάριους και στο 56' ο Αλγουαθίλ έριξε στο ματς Πουέρτα και Γκονζάλες. Ο Κολομβιανός δύο λεπτά αργότερα έκλεψε, ο Ζότα Σίλβα έκανε τη σέντρα και ο «Χορμίκα» από κοντά πέτυχε το 1-0.Οι ερυθρόλευκοι έδωσαν μέτρα στον ΠΑΟΚ που άρχισε να ανεβαίνει για να φτάσουμε στο 70'. Από το κόρνερ ο Χατζηδιάκος από το ένα μέτρο αστοχεί, ωστόσο ο Ορτέγκα στην επαναφορά κάνει πάσα στον Τικνιζιάν που δεν βλέπει, ο Ζίβκοβιτς έκλεψε και με συρτό σουτ ισοφάρισε σε 1-1.Στο τελευταίο δεκάλεπτο η άμυνα του ΠΑΟΚ (κυρίως ο Μπάμπα) έκανε ότι μπορούσε για να δημιουργήσει φάσεις ο Ολυμπιακός με τον Μοναστηρλή να κάνει σωτήρια επέμβαση στο 85' και το τελικό 1-1 να αφήνει τον Ολυμπιακό στο -4 από την κορυφή και τον ΠΑΟΚ στο -8 (και 4ο στην ισοβαθμία με τον Άρη).Η ΑΕΚ ζορίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια από τον Λεβαδειακό αλλά γύρισε το ματς στο δεύτερο ημίχρονο και έμεινε στο -7 από τον Παναθηναϊκό αλλά με ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.Τέσσερις ημέρες μετά την υπερπροσπάθεια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (ήττα 3-2 στην Αθήνα) για το Champions League, η επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα για την ομάδα του Νίκολιτς δεν ήταν καθόλου εύκολη.Με κάποιες αλλαγές (όπως ο Χριστακόπουλος στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του τιμωρημένου Ρότα) και χωρίς να βρει γκολ νωρίς, η Ένωση πιέστηκε.Η πίεση έγινε μεγαλύτερη στο 26' όταν ο Κομπνάν γύρισε ωραία στην περιοχή του Μπρινιόλι και έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία του. Το 0-1 έμεινε μέχρι και το ημίχρονο αλλά μόλις στο 47' υπήρξε τσεκ από το VAR για χέρι του Σουτ μέσα στην περιοχή.Οι διαιτητές έκριναν πως έκανε παράβαση και μετά από τέσσερα λεπτά, ο Γιόβιτς εκτέλεσε στο 51' σωστά το πέναλτι για το 1-1.Η ΑΕΚ γύρισε το ματς γρήγορα, μόλις στο 55' με γκολ-υπογραφή του Βάργκα. Ο Γκατσίνοβιτς, που είχε μπει αλλαγή στο δεξί άκρο της άμυνας έβγαλε τη σέντρα και ο Ούγγρος επιθετικός έβαλε με σεντερφορίσια κεφαλιά το 2-1.Η Ένωση είχε τον έλεγχο αλλά δεν έκλεινε το ματς, ο Λεβαδειακός από τη μέση και μπροστά δημιουργούσε άγχος, που έγινε μεγαλύτερο μετά την κόκκινη του Μαρίν στον Κωστή στο 81'. Και σε αυτήν τη φάση ο διαιτητής Μόσχου πήγε στο VAR, καθώς στην πρώτη του απόφαση είχε δείξει κίτρινη.Ο Λεβαδειακός γυρόφερε στην περιοχή της ΑΕΚ αλλά η σημαντική νίκη για την ομάδα του Νίκολιτς έμεινε έως και το τελευταίο σφύριγμα.Στους 12 βαθμούς η Καλαμάτα και στην 8η θέση του πρωταθλήματος, από την άλλη οι Αρκάδες πήγαν στους 7 και ανέβηκαν στην 12η θέση της Stoiximan Super League.3. ΑΕΚ 205. Άρης 1912. Ατρόμητος 613. Λεβαδειακός