ΠΑΟΚ: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Γιάκιτς, κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου η πρώτη εκτίμηση
SPORTS
ΠΑΟΚ Κάκωση

ΠΑΟΚ: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Γιάκιτς, κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου η πρώτη εκτίμηση

Ο Κροάτης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 20' και θα λείψει για περίπου ένα μήνα

ΠΑΟΚ: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Γιάκιτς, κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου η πρώτη εκτίμηση
Η φάση του 19' με τον Γιάκιτς να κάνει... σπαγγάτο χάνοντας την ισορροπία του έκανε όλο τον  πάγκο του ΠΑΟΚ να... πονέσει.



Με τον Κροάτη να σφαδάζει και να αποχωρεί υποβασταζόμενος το μυαλό όλων πήγε στα χειρότερα, αλλά απ' ότι φαίνεται είναι τυχερός στην ατυχία του.



Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ ο Γιάκιτς έχει υποστεί κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου και εφόσον επιβεβαιωθεί από τις εξετάσεις στις οποίες θα  υποβληθεί αύριο αναμένεται να επιστρέψει στις αρχές Δεκεμβρίου.

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