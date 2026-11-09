Serie A: Η Γιουβέντους έμεινε στο 2-2 με τη Φιορεντίνα και εκτός εξάδας, δείτε τα γκολ

Η «βέκια σινιόρα» βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά ισοφάρισε ισάριθμες - Νίκη της Ίντερ επί της Κόμο με 2-0