Serie A: Η Γιουβέντους έμεινε στο 2-2 με τη Φιορεντίνα και εκτός εξάδας, δείτε τα γκολ
Serie A: Η Γιουβέντους έμεινε στο 2-2 με τη Φιορεντίνα και εκτός εξάδας, δείτε τα γκολ
Η «βέκια σινιόρα» βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά ισοφάρισε ισάριθμες - Νίκη της Ίντερ επί της Κόμο με 2-0
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Φιορεντίνα με τη Γιουβέντους για την 11η αγωνιστική της Serie A, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2 στο «Αρτέμιο Φράνκι». Οι «βιόλα» προηγήθηκαν δύο φορές, όμως η «βέκια σινιόρα» κατάφερε να απαντήσει και στις δύο περιπτώσεις, αποφεύγοντας την ήττα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να επιστρέψει στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.
Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η αναμέτρηση για τη Γιουβέντους, καθώς η Φιορεντίνα άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με τον Πελεγκρίνο. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια στο 32', χάρη σε γκολ του Βολτεμάντε.
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τους γηπεδούχους να παίρνουν ξανά το προβάδισμα, αυτή τη φορά με τον Ντζιέ στο 54'. Η Γιουβέντους, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και στο 66' ο Μπρέμερ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
Η ισοπαλία δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις δύο ομάδες. Η Φιορεντίνα παρέμεινε χαμηλά στη βαθμολογία, έχοντας μόλις εννέα βαθμούς, ενώ η Γιουβέντους έφτασε τους 18 και βρίσκεται στην έβδομη θέση, εκτός της πρώτης εξάδας.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και ουσιαστικά έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη μέσα σε επτά λεπτά. Ο Εσπόζιτο άνοιξε το σκορ στο 12', ενώ ο Τιράμ διπλασίασε τα τέρματα της Ίντερ στο 19'.
Οι πρωταθλητές είχαν ευκαιρίες να διευρύνουν το προβάδισμά τους, απέναντι σε μια Κόμο που δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει απειλές. Η μοναδική ουσιαστική ευκαιρία των φιλοξενούμενων ήρθε στο 85', όταν ο Νίκο Πας σημάδεψε το δοκάρι.
Με τη νίκη αυτή, η Ίντερ έφτασε τους 28 βαθμούς, παρέμεινε στη δεύτερη θέση και μείωσε στον έναν βαθμό τη διαφορά από την πρωτοπόρο Λάτσιο, η οποία νωρίτερα είχε αναδειχθεί ισόπαλη 1-1 με τη Νάπολι.
Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η αναμέτρηση για τη Γιουβέντους, καθώς η Φιορεντίνα άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με τον Πελεγκρίνο. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια στο 32', χάρη σε γκολ του Βολτεμάντε.
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τους γηπεδούχους να παίρνουν ξανά το προβάδισμα, αυτή τη φορά με τον Ντζιέ στο 54'. Η Γιουβέντους, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και στο 66' ο Μπρέμερ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
Η ισοπαλία δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις δύο ομάδες. Η Φιορεντίνα παρέμεινε χαμηλά στη βαθμολογία, έχοντας μόλις εννέα βαθμούς, ενώ η Γιουβέντους έφτασε τους 18 και βρίσκεται στην έβδομη θέση, εκτός της πρώτης εξάδας.
Η Ίντερ νίκησε την Κόμο και πλησίασε την κορυφήΣτο άλλο παιχνίδι που ξεχώρισε από την 11η αγωνιστική, η Ίντερ επικράτησε με 2-0 της Κόμο στο «Σαν Σίρο», υποχρεώνοντας την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας σε ήττα λίγες ημέρες μετά το εντυπωσιακό 9-1 επί της Λανς. Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, με τον Τάσο Δουβίκα να ξεκινά ξανά στην αρχική ενδεκάδα, δεν κατάφερε να προβάλει ουσιαστική αντίσταση στους «νερατζούρι».
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και ουσιαστικά έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη μέσα σε επτά λεπτά. Ο Εσπόζιτο άνοιξε το σκορ στο 12', ενώ ο Τιράμ διπλασίασε τα τέρματα της Ίντερ στο 19'.
Οι πρωταθλητές είχαν ευκαιρίες να διευρύνουν το προβάδισμά τους, απέναντι σε μια Κόμο που δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει απειλές. Η μοναδική ουσιαστική ευκαιρία των φιλοξενούμενων ήρθε στο 85', όταν ο Νίκο Πας σημάδεψε το δοκάρι.
Με τη νίκη αυτή, η Ίντερ έφτασε τους 28 βαθμούς, παρέμεινε στη δεύτερη θέση και μείωσε στον έναν βαθμό τη διαφορά από την πρωτοπόρο Λάτσιο, η οποία νωρίτερα είχε αναδειχθεί ισόπαλη 1-1 με τη Νάπολι.
Από την πλευρά της, η Κόμο υποχώρησε στην πέμπτη θέση με 23 βαθμούς, πίσω από τη Μίλαν.
Η σύνθεση της Κόμο: Σάντσεθ, Κόουτο (74' Λιμπεράλι), Ραμόν, Κεμπφ, Βάγε (74' Μπρούνο), Περόνε (46' Ρίτσι), Μίγια, Ντα Κούνια (74' Κακερέ), Πας, Μπατούρινα (46' Σμόλτσιτς), Δουβίκας.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 11ης αγωνιστικής στη Serie A:
Βενέτσια-Ουντινέζε 2-1 (53΄ Μπάσιτς, 65΄ Πέρες - 57΄ αυτ. Μορένο)
Κάλιαρι-Φροζινόνε 1-0 (38΄ Αντοπό)
Τορίνο-Λέτσε 1-1 (60΄ αυτ. Γκασπάρ - 73΄ Εντρί)
Πάρμα-Μπολόνια 1-2 (81΄ πεν. Σιέρο - 53΄ Τεάτ, 72΄ πεν. Ορσολίνι)
Ρόμα-Σασουόλο 3-0 (27΄ Ερμόσο, 30΄ αυτ. Βελούκεβιτς, 58΄ Μόρα)
Νάπολι-Λάτσιο 1-1 (48΄ αυτ. Πεντράθα - 28΄ Φρατέζι)
Τζένοα-Μίλαν 1-2 (88΄ Ελερτσον - 13΄ Σισέ, 19΄ Πούλισικ)
Μόντσα-Αταλάντα 0-1 (49΄ Κρστόβιτς)
Ίντερ-Κόμο 2-0 (12΄ Εσπόζιτο, 19΄ Τιράμ)
Φιορεντίνα-Γιουβέντους 2-2 (4' Πελεγκρίνο, 54' Ντζιέ - 32' Βολτεμάντε, 66' Μπρέμερ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Λάτσιο 29
Ιντερ 28
Ρόμα 27
Μίλαν 24
Κόμο 23
Φροζινόνε 20
Γιουβέντους 18
Μπολόνια 17
Κάλιαρι 16
Νάπολι 15
Τορίνο 14
Αταλάντα 14
Τζένοα 13
Λέτσε 10
Φιορεντίνα 9
Πάρμα 8
Σασουόλο 8
Μόντσα 7
Βενέτσια 6
Ουντινέζε 5
Η σύνθεση της Κόμο: Σάντσεθ, Κόουτο (74' Λιμπεράλι), Ραμόν, Κεμπφ, Βάγε (74' Μπρούνο), Περόνε (46' Ρίτσι), Μίγια, Ντα Κούνια (74' Κακερέ), Πας, Μπατούρινα (46' Σμόλτσιτς), Δουβίκας.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 11ης αγωνιστικής στη Serie A:
Βενέτσια-Ουντινέζε 2-1 (53΄ Μπάσιτς, 65΄ Πέρες - 57΄ αυτ. Μορένο)
Κάλιαρι-Φροζινόνε 1-0 (38΄ Αντοπό)
Τορίνο-Λέτσε 1-1 (60΄ αυτ. Γκασπάρ - 73΄ Εντρί)
Πάρμα-Μπολόνια 1-2 (81΄ πεν. Σιέρο - 53΄ Τεάτ, 72΄ πεν. Ορσολίνι)
Ρόμα-Σασουόλο 3-0 (27΄ Ερμόσο, 30΄ αυτ. Βελούκεβιτς, 58΄ Μόρα)
Νάπολι-Λάτσιο 1-1 (48΄ αυτ. Πεντράθα - 28΄ Φρατέζι)
Τζένοα-Μίλαν 1-2 (88΄ Ελερτσον - 13΄ Σισέ, 19΄ Πούλισικ)
Μόντσα-Αταλάντα 0-1 (49΄ Κρστόβιτς)
Ίντερ-Κόμο 2-0 (12΄ Εσπόζιτο, 19΄ Τιράμ)
Φιορεντίνα-Γιουβέντους 2-2 (4' Πελεγκρίνο, 54' Ντζιέ - 32' Βολτεμάντε, 66' Μπρέμερ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Λάτσιο 29
Ιντερ 28
Ρόμα 27
Μίλαν 24
Κόμο 23
Φροζινόνε 20
Γιουβέντους 18
Μπολόνια 17
Κάλιαρι 16
Νάπολι 15
Τορίνο 14
Αταλάντα 14
Τζένοα 13
Λέτσε 10
Φιορεντίνα 9
Πάρμα 8
Σασουόλο 8
Μόντσα 7
Βενέτσια 6
Ουντινέζε 5
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