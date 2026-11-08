Κόντης: «Κάναμε τα πάντα στο γήπεδο εκτός από το να πετύχουμε γκολ»
Κόντης: «Κάναμε τα πάντα στο γήπεδο εκτός από το να πετύχουμε γκολ»
Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός μετά το 0-0 του ΟΦΗ με τον Ατρόμητο
Ικανοποιημένος με την προσπάθεια και τη διάθεση που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του στο γήπεδο, όχι όμως και με το αποτέλεσμα και τη «λευκή» ισοπαλία με αντίπαλο τον Ατρόμητο, εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Χρήστος Κόντης.
Ο Έλληνας τεχνικός του ΟΦΗ ξεκαθάρισε πως η ομάδα του έκανε ένα καλό παιχνίδι, άγγιξε το γκολ σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, δεν ήρθε το επιθυμητό τρίποντο.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, δεν κινδυνέψαμε καθόλου απέναντι σε μια ομάδα που ήρθε να αμυνθεί μαζικά. Όσο περνούσε ο χρόνος, βρίσκαμε πολλές προϋποθέσεις για γκολ, είχε πολλές φάσεις κοντά στο γκολ.
Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε με την ίδια ένταση και ρυθμό. Νομίζω κάναμε τα πάντα και οι παίκτες ήθελαν πάρα πολύ τη σημερινή νίκη. Δεν τα καταφέραμε, αλλά συνεχίζουμε. Δεν μας χαροποιεί, αλλά από την άλλη όταν δεν χάνεις, λες έχω πάντα το επόμενο παιχνίδι.
Για τις δηλώσεις του Κέρκεζ: «Τον ευχαριστώ πολύ. Ο Ατρόμητος είναι μια πολύ καλή ομάδα το είδαμε πέρσι όταν ανέλαβε. Έχει καλές μονάδες και η θέση που έχει στο πρωτάθλημα δεν του αρμόζει».
Ο Έλληνας τεχνικός του ΟΦΗ ξεκαθάρισε πως η ομάδα του έκανε ένα καλό παιχνίδι, άγγιξε το γκολ σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, δεν ήρθε το επιθυμητό τρίποντο.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, δεν κινδυνέψαμε καθόλου απέναντι σε μια ομάδα που ήρθε να αμυνθεί μαζικά. Όσο περνούσε ο χρόνος, βρίσκαμε πολλές προϋποθέσεις για γκολ, είχε πολλές φάσεις κοντά στο γκολ.
Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε με την ίδια ένταση και ρυθμό. Νομίζω κάναμε τα πάντα και οι παίκτες ήθελαν πάρα πολύ τη σημερινή νίκη. Δεν τα καταφέραμε, αλλά συνεχίζουμε. Δεν μας χαροποιεί, αλλά από την άλλη όταν δεν χάνεις, λες έχω πάντα το επόμενο παιχνίδι.
Για τις δηλώσεις του Κέρκεζ: «Τον ευχαριστώ πολύ. Ο Ατρόμητος είναι μια πολύ καλή ομάδα το είδαμε πέρσι όταν ανέλαβε. Έχει καλές μονάδες και η θέση που έχει στο πρωτάθλημα δεν του αρμόζει».
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