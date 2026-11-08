Διαμαρτύρεται ο Ηρακλής για τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό: «Δεν είναι σύμπτωση ή ανθρώπινα λάθη»

Με ανακοίνωσή του, ο «Γηραιός» εξαπέλυσε επίθεση κατά των επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά και Πάολο Βαλέρι, κάνοντας λόγο για δύο αποβολές ποδοσφαιριστών των «πράσινων» που δεν δόθηκαν, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το πέναλτι των καθυστερήσεων