Διαμαρτύρεται ο Ηρακλής για τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό: «Δεν είναι σύμπτωση ή ανθρώπινα λάθη»
Διαμαρτύρεται ο Ηρακλής για τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό: «Δεν είναι σύμπτωση ή ανθρώπινα λάθη»
Με ανακοίνωσή του, ο «Γηραιός» εξαπέλυσε επίθεση κατά των επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά και Πάολο Βαλέρι, κάνοντας λόγο για δύο αποβολές ποδοσφαιριστών των «πράσινων» που δεν δόθηκαν, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το πέναλτι των καθυστερήσεων
Έντονη ήταν η αντίδραση του Γ.Σ Ηρακλή μετά την ήττα με 2-1 από τον Παναθηναϊκό στο Καυτανζόγλειο, για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Με ανακοίνωσή του, ο «Γηραιός» εξαπέλυσε επίθεση κατά των επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά και Πάολο Βαλέρι, κάνοντας λόγο για δύο αποβολές ποδοσφαιριστών των «πράσινων» που δεν δόθηκαν, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το πέναλτι των καθυστερήσεων.
Μάλιστα, οι «κυανόλευκοι» ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «η υπομονή μας εξαντλήθηκε», ζητώντας ισονομία και σεβασμό.
Αναλυτικά:
«Μέχρι πότε, κ. Λανουά και κ. Βαλερί;»
Ο Γ.Σ. Ηρακλής εκφράζει την βαθιά του ευγνωμοσύνη στους χιλιάδες φιλάθλους που κατέκλυσαν το Καυτανζόγλειο στάδιο, δημιουργώντας μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα και σπρώχνοντας την ομάδα μας σε μια εξαιρετική ποδοσφαιρική εμφάνιση.
Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, η εκπληκτική προσπάθεια της διοίκησης, η εντυπωσιακά μαζική στήριξη του κόσμου, ο μόχθος των ποδοσφαιριστών μας και η κατάθεση ψυχής στο χορτάρι ακυρώθηκαν από αποφάσεις που ελήφθησαν εκτός αγωνιστικού χώρου.
Απευθυνόμαστε ευθέως στους επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, τον κ. Στεφάν Λανουά και τον κ. Πάολο Βαλέρι:
• Διαπιστώνουμε με αγανάκτηση την εξαιρετική ευαισθησία και την εξονυχιστική ακρίβεια που επιδεικνύεται όταν πρόκειται να καταλογιστεί οτιδήποτε εις βάρος του Ηρακλή ακόμη και στο 94ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.
• Την ίδια στιγμή, τόσο το διαιτητικό τρίδυμο όσο και οι υπεύθυνοι του VAR επιδεικνύοντας μια άνευ προηγουμένου αφασία, «έπνιξαν» δύο καθαρές αποβολές εις βάρος του Παναθηναϊκού, την ώρα που το παιχνίδι ήταν απόλυτα αμφίρροπο. Έκλεισαν τα μάτια σε κραυγαλέες φάσεις, αλλοιώνοντας τις ισορροπίες και καθορίζοντας το τελικό αποτέλεσμα.
Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένη σύμπτωση ή ανθρώπινα λάθη.
Οι κ.κ. Λανουά και Βαλερί καταδικάζουν συστηματικά τον Ηρακλή μέσω των διαιτητικών επιλογών και της ανοχής τους.
Ο Ηρακλής δεν ζητά ευνοϊκή μεταχείριση. Απαιτεί ισονομία, σεβασμό στην ιστορία του και δικαιοσύνη απέναντι στους φιλάθλους που γεμίζουν το γήπεδό του.
Με ανακοίνωσή του, ο «Γηραιός» εξαπέλυσε επίθεση κατά των επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά και Πάολο Βαλέρι, κάνοντας λόγο για δύο αποβολές ποδοσφαιριστών των «πράσινων» που δεν δόθηκαν, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το πέναλτι των καθυστερήσεων.
Μάλιστα, οι «κυανόλευκοι» ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «η υπομονή μας εξαντλήθηκε», ζητώντας ισονομία και σεβασμό.
Αναλυτικά:
«Μέχρι πότε, κ. Λανουά και κ. Βαλερί;»
Ο Γ.Σ. Ηρακλής εκφράζει την βαθιά του ευγνωμοσύνη στους χιλιάδες φιλάθλους που κατέκλυσαν το Καυτανζόγλειο στάδιο, δημιουργώντας μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα και σπρώχνοντας την ομάδα μας σε μια εξαιρετική ποδοσφαιρική εμφάνιση.
Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, η εκπληκτική προσπάθεια της διοίκησης, η εντυπωσιακά μαζική στήριξη του κόσμου, ο μόχθος των ποδοσφαιριστών μας και η κατάθεση ψυχής στο χορτάρι ακυρώθηκαν από αποφάσεις που ελήφθησαν εκτός αγωνιστικού χώρου.
Απευθυνόμαστε ευθέως στους επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, τον κ. Στεφάν Λανουά και τον κ. Πάολο Βαλέρι:
• Διαπιστώνουμε με αγανάκτηση την εξαιρετική ευαισθησία και την εξονυχιστική ακρίβεια που επιδεικνύεται όταν πρόκειται να καταλογιστεί οτιδήποτε εις βάρος του Ηρακλή ακόμη και στο 94ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.
• Την ίδια στιγμή, τόσο το διαιτητικό τρίδυμο όσο και οι υπεύθυνοι του VAR επιδεικνύοντας μια άνευ προηγουμένου αφασία, «έπνιξαν» δύο καθαρές αποβολές εις βάρος του Παναθηναϊκού, την ώρα που το παιχνίδι ήταν απόλυτα αμφίρροπο. Έκλεισαν τα μάτια σε κραυγαλέες φάσεις, αλλοιώνοντας τις ισορροπίες και καθορίζοντας το τελικό αποτέλεσμα.
Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένη σύμπτωση ή ανθρώπινα λάθη.
Οι κ.κ. Λανουά και Βαλερί καταδικάζουν συστηματικά τον Ηρακλή μέσω των διαιτητικών επιλογών και της ανοχής τους.
Ο Ηρακλής δεν ζητά ευνοϊκή μεταχείριση. Απαιτεί ισονομία, σεβασμό στην ιστορία του και δικαιοσύνη απέναντι στους φιλάθλους που γεμίζουν το γήπεδό του.
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα