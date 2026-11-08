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Άτυχος ο Γκρεγκ Μπράουν της ΑΕΚ, υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο δεξί πόδι
Άτυχος ο Γκρεγκ Μπράουν της ΑΕΚ, υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο δεξί πόδι
Ο Γκρεγκ Μπράουν στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα
Ρήξη Αχιλλείου τένοντα στο δεξί πόδι υπέστη ο Γκρεγκ Μπράουν στην ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena. Ο Αμερικανός σέντερ υποβλήθηκε σε εξετάσεις αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της 6ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, τα αποτελέσματα των οποίων δυστυχώς για την Ένωση δεν ήταν... ευχάριστα.
Στον ίδιο αγώνα, τραυματίστηκε και ο αρχηγός της ΑΕΚ, Δημήτρης Φλιώνης. Υπέστη θλάση κοιλιακών τοιχωμάτων και θα υποβληθεί επίσης σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.
O τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Ντράγκαν Σάκοτα, δεν είχε στη διάθεσή του τους τραυματίες Ερτέλ, Φίζελ, Σκορδίλη και Λεκαβίτσιους,
Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρεται:
«Δυστυχώς, τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν... Ο άτυχος Γκρεγκ Μπράουν υπέστη ρήξη Αχιλλείου τένοντα δεξιάς ποδοκνημικής, και θα χειρουργηθεί απόψε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ ΒC, Dr Ηρακλή Πατσόπουλο, στο Mediterraneo Hospital.
Ο Αμερικανός αθλητής μας τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης με Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, κι ενώ είχε προλάβει ν’ αγωνιστεί μόλις 8 λεπτά...
Συμπαίκτες του, προπονητές, προσωπικό και διοικούντες την ΑΕΚ ΒC στεκόμαστε στο πλευρό του Γκρεγκ».
Στον ίδιο αγώνα, τραυματίστηκε και ο αρχηγός της ΑΕΚ, Δημήτρης Φλιώνης. Υπέστη θλάση κοιλιακών τοιχωμάτων και θα υποβληθεί επίσης σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.
O τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Ντράγκαν Σάκοτα, δεν είχε στη διάθεσή του τους τραυματίες Ερτέλ, Φίζελ, Σκορδίλη και Λεκαβίτσιους,
Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρεται:
«Δυστυχώς, τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν... Ο άτυχος Γκρεγκ Μπράουν υπέστη ρήξη Αχιλλείου τένοντα δεξιάς ποδοκνημικής, και θα χειρουργηθεί απόψε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ ΒC, Dr Ηρακλή Πατσόπουλο, στο Mediterraneo Hospital.
Ο Αμερικανός αθλητής μας τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης με Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, κι ενώ είχε προλάβει ν’ αγωνιστεί μόλις 8 λεπτά...
Συμπαίκτες του, προπονητές, προσωπικό και διοικούντες την ΑΕΚ ΒC στεκόμαστε στο πλευρό του Γκρεγκ».
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