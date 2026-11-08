Άτυχος ο Γκρεγκ Μπράουν της ΑΕΚ, υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο δεξί πόδι
SPORTS
Γκρέγκ Μπράουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός

Άτυχος ο Γκρεγκ Μπράουν της ΑΕΚ, υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο δεξί πόδι

Ο Γκρεγκ Μπράουν στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα

Άτυχος ο Γκρεγκ Μπράουν της ΑΕΚ, υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο δεξί πόδι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ρήξη Αχιλλείου τένοντα στο δεξί πόδι υπέστη ο Γκρεγκ Μπράουν στην ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena. Ο Αμερικανός σέντερ υποβλήθηκε σε εξετάσεις αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της 6ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, τα αποτελέσματα των οποίων δυστυχώς για την Ένωση δεν ήταν... ευχάριστα.

Στον ίδιο αγώνα, τραυματίστηκε και ο αρχηγός της ΑΕΚ, Δημήτρης Φλιώνης. Υπέστη θλάση κοιλιακών τοιχωμάτων και θα υποβληθεί επίσης σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

O τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Ντράγκαν Σάκοτα, δεν είχε στη διάθεσή του τους τραυματίες Ερτέλ, Φίζελ, Σκορδίλη και Λεκαβίτσιους,

Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρεται:

«Δυστυχώς, τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν... Ο άτυχος Γκρεγκ Μπράουν υπέστη ρήξη Αχιλλείου τένοντα δεξιάς ποδοκνημικής, και θα χειρουργηθεί απόψε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ ΒC, Dr Ηρακλή Πατσόπουλο, στο Mediterraneo Hospital.

Ο Αμερικανός αθλητής μας τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης με Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, κι ενώ είχε προλάβει ν’ αγωνιστεί μόλις 8 λεπτά...

Συμπαίκτες του, προπονητές, προσωπικό και διοικούντες την ΑΕΚ ΒC στεκόμαστε στο πλευρό του Γκρεγκ».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης