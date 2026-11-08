Αλγουαθίλ: «Δεν ήμασταν εύστοχοι, δημιουργήσαμε περισσότερες φάσεις από τον ΠΑΟΚ»
SPORTS
Ιμανόλ Αλγουαθίλ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ

Αλγουαθίλ: «Δεν ήμασταν εύστοχοι, δημιουργήσαμε περισσότερες φάσεις από τον ΠΑΟΚ»

Όσα δήλωσε ο Βάσκος προπονητής μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ

Αλγουαθίλ: «Δεν ήμασταν εύστοχοι, δημιουργήσαμε περισσότερες φάσεις από τον ΠΑΟΚ»
Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στις δηλώσεις του στο Magenta TV τόνισε πως η ομάδα του δεν κατάφερε να είναι εύστοχη, ωστόσο είναι πολλοί οι βαθμοί που διεκδικούνται έως το φινάλε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιμανόλ:

Για το τι έλειψε: «Δεν ήμασταν εύστοχοι, παρά το γεγονός ότι και ο αντίπαλος είχε ευκαιρίες, δημιουργήσαμε περισσότερες, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ. Κάναμε το πιο δύσκολο, προηγηθήκαμε δηλαδή, αλλά μετά από ένα λάθος που δεν έπρεπε να γίνει δεχθήμαμε το 1-1».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην διακοπή με -4: «Είναι πολλοί βαθμοί που διεκδικούνται μέχρι το τέλος, είναι νωρίς. Σε αυτήν την αγωνιστική και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δυσκολεύτηκαν, θα επιστρέψουμε και θα προσπαθήσουμε ένα καλό σερί, όπως κάναμε μέχρι τώρα, με εξαίρεση την ισοπαλία που μας κάνει να νιώθουμε πως χάσαμε. Είναι μία μάχη που θα συνεχιστεί έως το τέλος».

Για την συνάντηση με τον Ελουστόντο: «Είναι μία ωραία συνάντηση, νιώθω εκτίμηση για εκείνον, τον είχα από παιδί, έχουμε μοιρασεί πολλές ώρες δουλειάς, για εμάς αυτή η συνάντηση δεν έχει πάει καλά,.Νιώθω απέραντη εκτίμηση και αγάπη για εκείνον».

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