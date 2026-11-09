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Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Ο Φερμίν Λόπεθ με ντοπιέτα υπέγραψε τη μεγάλη ανατροπή, δείτε τα γκολ
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Ο Φερμίν Λόπεθ με ντοπιέτα υπέγραψε τη μεγάλη ανατροπή, δείτε τα γκολ
Οι «μπλαουγκράνα» βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 10', αλλά έφυγαν νικητές από τη Μαδρίτη και παρέμειναν στην κορυφή της La Liga
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο ντέρμπι κορυφής της La Liga, ανατρέποντας το προβάδισμα που είχαν πάρει από νωρίς οι γηπεδούχοι.
Οι Καταλανοί πέρασαν νικηφόρα από μία από τις δυσκολότερες έδρες του ισπανικού πρωταθλήματος και διατηρήθηκαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 33 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 10ο λεπτό, όταν ο Χουλιάνο Σιμεόνε, έπειτα από ασίστ του Χουλιάν Άλβαρες, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους.
Η Μπαρτσελόνα, ωστόσο, δεν επέτρεψε στους Μαδριλένους να πάνε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα. Στο 45' ο Φερμίν Λόπεθ, με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και ισοφάρισε σε 1-1, αλλάζοντας τις ισορροπίες λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ισπανός μέσος δεν σταμάτησε εκεί. Στο 66ο λεπτό, αξιοποίησε την κάθετη πάσα του Λαμίν Γιαμάλ και με εξαιρετικό πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους «μπλαουγκράνα». Το 2-1 διατηρήθηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Μπαρτσελόνα να πανηγυρίζει ένα πολύτιμο «διπλό» απέναντι σε μία από τις βασικές ανταγωνίστριές της για τον τίτλο.
Στη δεύτερη θέση, με 30 βαθμούς, ακολουθεί η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πέρασε με το εμφατικό 3-0 από την έδρα της Βαλένθια, χάρη στα γκολ των Βαλβέρδε (28'), Γκιουλέρ (36') και Μπαπέ (75').
Η Ατλέτικο Μαδρίτης παρέμεινε τρίτη με 28 βαθμούς, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Μπέτις με 26, μετά την εκτός έδρας νίκη της με 2-0 επί της Έλτσε.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Σεβίλη-Αλαβές 0-0
Μάλαγα-Σανταντέρ 1-2 (28΄ Ντότορ - 50΄ Ικερ Λούκε, 60΄ Ζαμπίρι)
Εσπανιόλ-Λα Κορούνια 0-0
Οι Καταλανοί πέρασαν νικηφόρα από μία από τις δυσκολότερες έδρες του ισπανικού πρωταθλήματος και διατηρήθηκαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 33 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 10ο λεπτό, όταν ο Χουλιάνο Σιμεόνε, έπειτα από ασίστ του Χουλιάν Άλβαρες, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους.
Η Μπαρτσελόνα, ωστόσο, δεν επέτρεψε στους Μαδριλένους να πάνε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα. Στο 45' ο Φερμίν Λόπεθ, με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και ισοφάρισε σε 1-1, αλλάζοντας τις ισορροπίες λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ισπανός μέσος δεν σταμάτησε εκεί. Στο 66ο λεπτό, αξιοποίησε την κάθετη πάσα του Λαμίν Γιαμάλ και με εξαιρετικό πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους «μπλαουγκράνα». Το 2-1 διατηρήθηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Μπαρτσελόνα να πανηγυρίζει ένα πολύτιμο «διπλό» απέναντι σε μία από τις βασικές ανταγωνίστριές της για τον τίτλο.
Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα, στο -3 η ΡεάλΜε τη νίκη αυτή, η Μπαρτσελόνα έφτασε τους 33 βαθμούς σε 12 αγωνιστικές, διατηρώντας την πρωτιά στη La Liga.
Στη δεύτερη θέση, με 30 βαθμούς, ακολουθεί η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πέρασε με το εμφατικό 3-0 από την έδρα της Βαλένθια, χάρη στα γκολ των Βαλβέρδε (28'), Γκιουλέρ (36') και Μπαπέ (75').
Η Ατλέτικο Μαδρίτης παρέμεινε τρίτη με 28 βαθμούς, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Μπέτις με 26, μετά την εκτός έδρας νίκη της με 2-0 επί της Έλτσε.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Σεβίλη-Αλαβές 0-0
Μάλαγα-Σανταντέρ 1-2 (28΄ Ντότορ - 50΄ Ικερ Λούκε, 60΄ Ζαμπίρι)
Εσπανιόλ-Λα Κορούνια 0-0
Οσασούνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (90΄ Κατένα - 85΄ Νίκο Γουίλιαμς)
Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (28΄ Βαλβέρδε, 36΄ Γκιουλέρ, 75΄ Μπαπέ)
Ελτσε-Μπέτις 0-2 (81΄ Ρικέλμε, 89΄ Μπαρτρά)
Σοσιεδάδ-Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 (67΄ Οσκαρσον)
Θέλτα-Λεβάντε 0-0
Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0 (80' Μπιουκάναν, 90'+1 Ρομέρο)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-1 (10΄ Σιμεόνε - 45΄,66΄ Λόπεθ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 33
Ρεάλ Μαδρίτης 30
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 26
Σοσιεδάδ 22
Σεβίλλη 18
Αθλέτικ Μπιλμπάο 16 -11αγ.
Βιγιαρεάλ 15
Λα Κορούνια 15
Σανταντέρ 14
Θέλτα 13
Αλαβές 13
Εσπανιόλ 12
Ράγιο Βαγεκάνο 12 -11αγ.
Χετάφε 12
Οσασούνα 12
Λεβάντε 11
Έλτσε 10
Βαλένθια 9
Μάλαγα 5
Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (28΄ Βαλβέρδε, 36΄ Γκιουλέρ, 75΄ Μπαπέ)
Ελτσε-Μπέτις 0-2 (81΄ Ρικέλμε, 89΄ Μπαρτρά)
Σοσιεδάδ-Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 (67΄ Οσκαρσον)
Θέλτα-Λεβάντε 0-0
Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0 (80' Μπιουκάναν, 90'+1 Ρομέρο)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-1 (10΄ Σιμεόνε - 45΄,66΄ Λόπεθ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 33
Ρεάλ Μαδρίτης 30
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 26
Σοσιεδάδ 22
Σεβίλλη 18
Αθλέτικ Μπιλμπάο 16 -11αγ.
Βιγιαρεάλ 15
Λα Κορούνια 15
Σανταντέρ 14
Θέλτα 13
Αλαβές 13
Εσπανιόλ 12
Ράγιο Βαγεκάνο 12 -11αγ.
Χετάφε 12
Οσασούνα 12
Λεβάντε 11
Έλτσε 10
Βαλένθια 9
Μάλαγα 5
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