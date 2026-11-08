Βαθμολογία Stoiximan Super League: Στο +4 ο Παναθηναϊκός μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ
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Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Super League 1

Βαθμολογία Stoiximan Super League: Στο +4 ο Παναθηναϊκός μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ

Οι πράσινοι είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και έχουν απόσταση 4 βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό

Βαθμολογία Stoiximan Super League: Στο +4 ο Παναθηναϊκός μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ
Νικητής ο... Παναθηναϊκός μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ (1-1), στο ντέρμπι με το οποίο έκλεισε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. 

Οι πράσινοι είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και πλέον έχουν απόσταση 4 βαθμών από τον Ολυμπιακό που είναι στη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ είναι στο -7 από τον Παναθηναϊκό και στο -3 από τον Ολυμπιακό αλλά έχει ένα ματς λιγότερο. Βέβαια, η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο θα παιχτεί σε παραπάνω από ένα μήνα, με τη σέντρα στο Περιστέρι να διεξάγεται στις 16 Δεκεμβρίου.  

Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι στο -8 από τον Παναθηναϊκό. 

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Βόλος – Κηφισιά 1-3
Άρης – Παναιτωλικός 3-0
Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα 1-1
ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1
Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2
Κλείσιμο
ΟΦΗ – Ατρόμητος 0-0
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1

H Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

1. Παναθηναϊκός 27
2. Ολυμπιακός 23
3. ΑΕΚ 20 
4. ΠΑΟΚ 19
5. Άρης 19
6. ΟΦΗ 17
7. Κηφισιά 14
8. Καλαμάτα 12
9. Ηρακλής 10
10. Παναιτωλικός 9
11. Αστέρας Τρίπολης 7
12. Ατρόμητος 6
13. Λεβαδειακός 6
14. Bόλος 0

* ΑΕΚ, Ατρόμητος έχουν έναν αγώνα λιγότερο 
* Ο Βόλος έχει -3 βαθμούς

Επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ (7.30μ.μ.)

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Ατρόμητος (4μ.μ.)
Παναιτωλικός – Βόλος (5μ.μ.)
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (5.30μ.μ.)
Ολυμπιακός – Ηρακλής (7μ.μ.)
ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7.30μ.μ.)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Άρης (5μ.μ.)

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