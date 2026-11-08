Βαθμολογία Stoiximan Super League: Στο +4 ο Παναθηναϊκός μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ

Οι πράσινοι είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και έχουν απόσταση 4 βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό