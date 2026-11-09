Ανοίγουν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης με προκαταβολή πριν τα Χριστούγεννα: Τι αλλάζει και ποια στοιχεία χρειάζονται για την αίτηση

Έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στο myΘέρμανση και έως τις 23 Δεκεμβρίου η πρώτη πληρωμή - Ποιοι δικαιούνται έως 1.560 ευρώ





Η φετινή προσαύξηση κατά 30% ανεβάζει το γενικό πλαφόν στα 1.040 ευρώ, ενώ στους οικισμούς με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης το όριο φτάνει τα 1.560 ευρώ. Το ποσό που θα μπει τελικά στον λογαριασμό εξαρτάται από το μέσο θέρμανσης, τις θερμοκρασίες στην περιοχή της κύριας κατοικίας, τα εξαρτώμενα παιδιά και τις δαπάνες που θα αναγνωριστούν. Για να πάρει ένα νοικοκυριό ολόκληρο το ποσό που του αναλογεί, χρειάζεται επιλέξιμη δαπάνη τουλάχιστον διπλάσια από το επίδομα. Για επίδομα 400 ευρώ, για παράδειγμα, χρειάζονται αναγνωρισμένες δαπάνες θέρμανσης τουλάχιστον 800 ευρώ.



Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση Το επίδομα αφορά την κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη είτε νοικιασμένη είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας επιτρέπει την υποβολή αίτησης εφόσον πληρούνται τα κριτήρια. Όσοι εμφανίζονται ως φιλοξενούμενοι στη



Ο έλεγχος του εισοδήματος γίνεται με τη φορολογική δήλωση του 2025. Το όριο είναι 16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο, εν διαστάσει ή διαζευγμένο και 24.000 ευρώ για έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι με σύμφωνο συμβίωσης χωρίς παιδιά. Το όριο για το ζευγάρι ανεβαίνει κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, άρα φτάνει τις 34.000 ευρώ με δύο παιδιά. Για μονογονεϊκή οικογένεια το όριο είναι 29.000 ευρώ με ένα παιδί και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει επιπλέον όριο 80.000 ευρώ στα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.



Η ακίνητη περιουσία ελέγχεται με βάση τον



Πώς βγαίνει το ποσό

Κάθε νοικοκυριό επιδοτείται για ένα μόνο μέσο θέρμανσης. Το ποσό αναφοράς είναι 380 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα, 360 ευρώ για το πέλετ, 350 ευρώ για τα καυσόξυλα ή την τηλεθέρμανση, 325 ευρώ για το φυσικό αέριο και 300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο ή το υγραέριο.



Αυτά τα ποσά αποτελούν τη βάση του υπολογισμού. Στην εκκαθάριση συνυπολογίζονται οι καιρικές συνθήκες του φετινού χειμώνα στον οικισμό, η προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί και η φετινή αύξηση κατά 30%. Το ελάχιστο συνολικό επίδομα ορίζεται στα 100 ευρώ. Το γενικό ανώτατο όριο είναι 1.040 ευρώ και ανεβαίνει στα 1.300 ή στα 1.560 ευρώ στους οικισμούς με τους υψηλότερους συντελεστές.



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Τι να ελέγξετε πριν πατήσετε υποβολή

Για την αίτηση χρειάζονται οι κωδικοί TAXISnet, ο αριθμός παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας, η διεύθυνση και το μέσο θέρμανσης. Όσοι νοικιάζουν ή μένουν σε κατοικία που τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν χρειάζονται και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του παραχωρούντος. Στο myAADE πρέπει να υπάρχει δηλωμένος IBAN στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Στις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου, ο διαχειριστής πρέπει πρώτα να δηλώσει τα διαμερίσματα, τους ενοίκους και τα χιλιοστά θέρμανσης.



Προκαταβολή από 80 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα και συνολικό επίδομα έως 1.560 ευρώ στους πιο ψυχρούς οικισμούς προβλέπει το φετινό επίδομα θέρμανσης . Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει έως την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και οι δικαιούχοι, ακόμη κι αν πληρώθηκαν πέρυσι, πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου.Η φετινή προσαύξηση κατά 30% ανεβάζει το γενικό πλαφόν στα 1.040 ευρώ, ενώ στους οικισμούς με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης το όριο φτάνει τα 1.560 ευρώ. Το ποσό που θα μπει τελικά στον λογαριασμό εξαρτάται από το μέσο θέρμανσης, τις θερμοκρασίες στην περιοχή της κύριας κατοικίας, τα εξαρτώμενα παιδιά και τις δαπάνες που θα αναγνωριστούν. Για να πάρει ένα νοικοκυριό ολόκληρο το ποσό που του αναλογεί, χρειάζεταιτουλάχιστον διπλάσια από το επίδομα. Για επίδομα 400 ευρώ, για παράδειγμα, χρειάζονται αναγνωρισμένες δαπάνες θέρμανσης τουλάχιστον 800 ευρώ.Το επίδομα αφορά την κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη είτε νοικιασμένη είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας επιτρέπει την υποβολή αίτησης εφόσον πληρούνται τα κριτήρια. Όσοι εμφανίζονται ως φιλοξενούμενοι στη φορολογική δήλωση εξαιρούνται.Ο έλεγχος του εισοδήματος γίνεται με τη φορολογική δήλωση του 2025. Το όριο είναι 16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο, εν διαστάσει ή διαζευγμένο και 24.000 ευρώ για έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι με σύμφωνο συμβίωσης χωρίς παιδιά. Το όριο για το ζευγάρι ανεβαίνει κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, άρα φτάνει τις 34.000 ευρώ με δύο παιδιά. Για μονογονεϊκή οικογένεια το όριο είναι 29.000 ευρώ με ένα παιδί και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει επιπλέον όριο 80.000 ευρώ στα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.ελέγχεται με βάση τον ΕΝΦΙΑ του 2026. Το όριο είναι 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους, εν διαστάσει ή διαζευγμένους και 260.000 ευρώ για ζευγάρια και μονογονεϊκές οικογένειες. Προστίθενται 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά έχει όριο ακίνητης περιουσίας 340.000 ευρώ.Κάθε νοικοκυριό επιδοτείται για ένα μόνο μέσο θέρμανσης. Το ποσό αναφοράς είναι 380 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα, 360 ευρώ για το πέλετ, 350 ευρώ για τα καυσόξυλα ή την τηλεθέρμανση, 325 ευρώ για το φυσικό αέριο και 300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο ή το υγραέριο.Αυτά τα ποσά αποτελούν τη βάση του υπολογισμού. Στην εκκαθάριση συνυπολογίζονται οι καιρικές συνθήκες του φετινού χειμώνα στον οικισμό, η προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί και η φετινή αύξηση κατά 30%. Το ελάχιστο συνολικό επίδομα ορίζεται στα 100 ευρώ. Το γενικό ανώτατο όριο είναι 1.040 ευρώ και ανεβαίνει στα 1.300 ή στα 1.560 ευρώ στους οικισμούς με τους υψηλότερους συντελεστές.Οι επιλέξιμες αγορές φτάνουν έως τις 31 Μαρτίου 2027. Για τα περισσότερα μέσα θέρμανσης η περίοδος ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026, για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου και για καυσόξυλα και πέλετ από την 1η Ιουνίου. Τα καυσόξυλα επιδοτούνται σε οικισμούς έως 10.000 κατοίκους και το πέλετ έως 25.000, με κλιματικό συντελεστή τουλάχιστον 0,8. Και στις δύο περιπτώσεις εξαιρούνται οι μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών–Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Ιωαννιτών. Για τηλεθέρμανση επιδοτούνται κατοικίες στους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης.Για την αίτηση χρειάζονται οι κωδικοί, ο αριθμός παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας, η διεύθυνση και το μέσο θέρμανσης. Όσοι νοικιάζουν ή μένουν σε κατοικία που τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν χρειάζονται και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του παραχωρούντος. Στοπρέπει να υπάρχει δηλωμένοςστον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.Στις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου, ο διαχειριστής πρέπει πρώτα να δηλώσει τα διαμερίσματα, τους ενοίκους και τα χιλιοστά θέρμανσης.

Το παραστατικό για το κοινό πετρέλαιο εκδίδεται στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, ή στον ΑΦΜ με τον οποίο δημιουργήθηκε το προφίλ της. Σε ατομική αγορά πετρελαίου, το παραστατικό εκδίδεται στον ΑΦΜ του προσώπου που κάνει την αίτηση. Και στις δύο περιπτώσεις, τα στοιχεία διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τον προμηθευτή.



Στο ρεύμα, οι λογαριασμοί διασταυρώνονται μέσω του ΔΕΔΔΗΕ και των προμηθευτών. Ο αιτών χρειάζεται να ελέγξει ότι η παροχή που δηλώνει αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία του. Από την επιδότηση για ηλεκτρική θέρμανση εξαιρούνται όσοι έχουν ανενεργή παροχή ή είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά τη λήξη των αιτήσεων. Για τα υπόλοιπα μέσα θέρμανσης, ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει τα παραστατικά στην εφαρμογή. Οι αποδείξεις και τα δικαιολογητικά φυλάσσονται για πέντε χρόνια.



Πόσα θα μπουν πριν από τα Χριστούγεννα

Για τους περσινούς δικαιούχους, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% του ποσού που εισέπραξαν πέρυσι, με προσαύξηση 30% και με ανώτατο όριο που προκύπτει από τον φετινό υπολογισμό. Όποιος πήρε πέρυσι 400 ευρώ, για παράδειγμα, έχει αρχικό υπολογισμό προκαταβολής 312 ευρώ, πριν εφαρμοστεί το φετινό όριο. Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που υπολογίζεται με βάση το μέσο θέρμανσης, τον κλιματικό συντελεστή του οικισμού και τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις το ελάχιστο είναι 80 ευρώ.



Η επόμενη πληρωμή προβλέπεται έως τις 28 Μαΐου 2027, με αφαίρεση της προκαταβολής. Για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα προβλέπεται και συμπληρωματική πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.